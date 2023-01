Marché de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK) | TCAC le plus élevé Demande croissante avec les principaux acteurs d’ici 2029

Un marché international de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK) Le rapport de recherche fournit les informations les plus appropriées et les plus spécifiques aux décideurs du secteur de la santé, ce qui leur fait gagner du temps et se traduit par d’excellents résultats. Le rapport analyse avec vigilance le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et les perspectives d’avenir en ce qui concerne plusieurs aspects de l’industrie. Ce rapport de l’industrie explique un certain nombre de facteurs de marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité. Via un excellent document de marché sur la gestion des maladies musculo-squelettiques (MSK), la meilleure solution est proposée avec l’étude systématique de tous ces paramètres effectuée par des experts.

La demande croissante d’avancées technologiques dans le diagnostic des maladies musculosquelettiques, la sensibilisation croissante aux maladies musculosquelettiques, la prévalence croissante de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et l’augmentation des cas de fractures osseuses sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. D’autre part, les initiatives stratégiques des acteurs du marché, le développement de produits, l’utilisation de la télémédecine dans la gestion des maladies MS et l’utilisation accrue des MDA et des soins à domicile pour la gestion des maladies MS peuvent constituer une opportunité de croissance du marché. La demande croissante d’utilisation de la gestion des maladies musculo-squelettiques dans le développement et la conception de médicaments devrait stimuler la croissance du marché dans le scénario mondial. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la gestion des maladies musculo-squelettiques (MSK) augmentera à un TCAC de 22,8 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Aperçu du marché:

Les maladies ou déficiences musculo-squelettiques (MSK) comprennent plus de 150 maladies ou affections différentes, qui affectent de manière interne le système humain et se caractérisent par des déficiences dans les muscles, les os, les articulations et les tissus conjonctifs adjacents, qui entraînent des obstacles permanents au fonctionnement et à la participation. Les conditions sont caractérisées par la douleur, la démarche limitée et la dextérité, ce qui réduit l’aptitude des personnes à travailler et à participer à la société.

Perspectives concurrentielles :

Le rapport comprend également des profils d’entreprise, le partage des revenus et une analyse SWOT des principaux acteurs du marché Gestion des maladies musculosquelettiques (MSK). Vous pouvez garder une longueur d’avance sur la concurrence en utilisant la recherche de l’industrie Gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), qui fournit une évaluation complète des facteurs cruciaux qui changent. Les moteurs, les contraintes, les faiblesses, les opportunités et les menaces du marché peuvent tous être trouvés à l’aide de ces techniques de mesure du marché.

Les meilleures entreprises incluent :

RecoveryOne

Kiio

Omada Health Inc.

DarioHealth Corp.

IncludeHealth

Kaia Health, IMC.

Wellness Coaches USA, LLC

Sparta Science

Movement RX

Phzio

Airrosti Rehab Center, LLC

SimpleTherapy, Inc.

Hinge Health, Inc.

Sword Health, Inc.

SPRITE HEALTH

Limber Health, Inc.

Segmentation détaillée :

Le marché mondial de la gestion des maladies musculo-squelettiques (MSK) est segmenté en sept segments notables basés sur le type, la technologie, le type d’intégration, la modalité, l’application, la population de patients et l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Système de biofeedback numérique

Applications numériques axées sur l’appareil locomoteur (MDAS)

Solutions

Autres

En fonction du type, le marché est segmenté en système de biofeedback numérique, applications numériques axées sur l’appareil locomoteur (MDA), solutions et autres.

Technologie

Technologie de mouvement de précision

Technologie de vision par ordinateur

Autres technologies

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en technologie de mouvement de précision, technologie de vision par ordinateur et autres technologies.

Type d’intégration

Téléphone fixe

Tablette

L’ordinateur

Autres

Sur la base du type d’intégration, le marché est segmenté en téléphone, tablette, ordinateur et autres

Modalité

Thérapie virtuelle

Thérapie en personne

Thérapie personnalisée/personnalisée

Autres

Sur la base de la modalité, le marché est segmenté en thérapie virtuelle, thérapie en personne, thérapie personnalisée/personnalisée et autres.

Application

Applications préopératoires

Applications post-opératoires

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en applications pré-opératoires et applications post-opératoires.

Population de patients

Pédiatrie

Adultes

Gériatrie

Sur la base de la population de patients, le marché est segmenté en pédiatrie, adultes et gériatrie.

Utilisateur final

Hôpitaux & Cliniques

Maisons de retraite

Centres de santé

Centres de réadaptation

Paramètres de soins de santé virtuels/à domicile

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, maisons de retraite, centres de santé, centres de réadaptation, établissements de soins de santé virtuels/à domicile et autres.

Couverture du rapport :

Pilotes et restrictions :

Conducteurs

Les avancées technologiques dans le diagnostic des troubles musculo-squelettiques (FDS)

Les maladies musculosquelettiques (MSK) sont des blessures et des troubles qui affectent le mouvement du corps humain dans le système MSK, tels que les muscles, les ligaments, les nerfs, les tendons, le cartilage et les disques. Certaines des affections musculosquelettiques courantes sont la myasthénie grave, l’arthrose (OA), la goutte, la polyarthrite rhumatoïde, les maux de dos, l’ostéoporose et le lupus érythémateux disséminé (LED). Les douleurs musculo-squelettiques ont diverses causes.

Opportunités

Utilisation de la télémédecine dans la gestion des maladies musculo-squelettiques (MSK)

La télémédecine offre aux patients des soins de qualité à moindre coût. La planification préalable des visites permet une mise en œuvre appropriée de la télémédecine, ce qui garantit que les patients et les médecins disposent d’un équipement de télémédecine fonctionnel. Les médecins pour le traitement des maladies musculo-squelettiques effectuent un examen musculo-squelettique structuré via la télémédecine. L’utilisation d’articles ménagers courants permet aux médecins de reproduire les manœuvres d’examen clinique en personne. Les instructions de soins à domicile et la réadaptation en ligne permettent une prise en charge initiale du traitement.

Défis

Coût élevé du diagnostic et du traitement des maladies orthopédiques

Les maladies orthopédiques chroniques telles que l’arthrite et la bursite affectent le système musculo-squelettique, le plus souvent les os ou les articulations. Ils peuvent provoquer des douleurs et des dysfonctionnements, rendant les activités quotidiennes normales difficiles. Ces conditions sont différentes des blessures orthopédiques, telles qu’une épaule disloquée ou un os cassé, qui sont souvent causées par un traumatisme soudain. Contrairement aux blessures orthopédiques accidentelles ou traumatiques, les affections chroniques sont généralement progressives, commençant lentement et s’aggravant ou se développant avec le temps. Ils peuvent être génétiques ou liés à l’âge, ou ils peuvent être causés par une surutilisation.

Méthodologie de recherche :

Le marché de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK) dépend fortement de certaines stratégies proposées par des analystes de données expérimentés. Les analystes recueillent des données dans le cadre du processus de recherche, puis les analysent et les filtrent méticuleusement pour fournir des projections précises pour le terme de perspectives du marché de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK). Des entretiens avec des influenceurs importants du marché font également partie de l’approche d’étude de marché sur la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), ce qui rend la recherche primaire applicable et précieuse. La technique secondaire fournit une image complète des relations entre l’offre et la demande du marché pour le marché de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK). L’industrie de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK) rencontrée dans le rapport offre des données précises et un résumé de l’ensemble de l’industrie.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Epidémiologie Marché mondial de la gestion des maladies musculo-squelettiques (MSK): Réglementation Aperçu du marché Marché mondial de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), par type Marché mondial de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), par technologie Marché mondial de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), par type d’intégration Marché mondial de la gestion des maladies musculo-squelettiques (MSK), par modalité Marché mondial de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), par application Marché mondial de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), par population de patients Marché mondial de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), par utilisateur final Marché mondial de la gestion des maladies musculosquelettiques (MSK), par région Marché mondial de la gestion des maladies musculo-squelettiques (MSK): paysage de l’entreprise Analyse Swot Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports associés

Conclusion:

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

