Marché de la gestion des maladies chroniques: tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Une étude de recherche qualitative menée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research, intitulée « Global Chronic Disease Management Market », qui contient plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres, répartis sur plusieurs pages et fournit une analyse détaillée. comprendre.

Le rapport d’activité sur le marché de la gestion des maladies chroniques fournit des études de marché précises qui aident à identifier les domaines d’activité qui fonctionnent bien, les domaines d’activité qui nécessitent plus d’attention et les domaines d’activité que les entreprises doivent abandonner. Lorsque les entreprises comprennent ce que pensent leurs clients, elles peuvent aider à créer des produits qui résolvent leurs problèmes et devenir des ambassadeurs fidèles en s’adressant aux clients au moment où ils sont le plus disposés à les écouter. Le rapport universel sur le marché mondial de la gestion des maladies chroniques vous permet de suivre ce que disent vos clients, d’écouter vos clients, puis de répondre à leurs demandes grâce à des études de marché opportunes et axées sur le client.

Data Bridge Market Research estime que le marché de la gestion des maladies chroniques était de 6,17 milliards de dollars en 2021 et atteindra 20,64 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,3 % sur la période de prévision 2022-2029. L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

La gestion des maladies chroniques (CDM) est une forme de soins et de soutien à long terme qui fournit aux personnes atteintes de maladies chroniques les soins médicaux, les connaissances, les compétences et les ressources dont elles ont besoin pour mieux gérer leur état au quotidien. Divers logiciels et services en sont principalement responsables. En évitant ou en réduisant les conséquences de la maladie grâce aux soins intégratifs, la gestion des maladies chroniques aide à réduire les dépenses de santé et améliore la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.

Les maladies chroniques sont l’une des principales causes de décès et d’invalidité dans le monde. Les maladies chroniques représentent environ 60 % des décès et 43 % de la charge mondiale de morbidité, selon le Rapport de situation mondial 2010 de l’OMS sur les maladies non transmissibles . Monde. La gestion des maladies chroniques est un type de service de santé numérique qui aide les prestataires de soins de santé à fournir aux patients des informations éducatives et à mettre en œuvre des alternatives de traitement et des thérapies spécifiques au patient et à la maladie. Ces services sont spécifiquement développés pour aider les gens à gérer et à réduire la gravité des maladies chroniques.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion des maladies chroniques comprennent :

Wells Sky (États-Unis)

Zeomega (Inde)

Catalyseur de la santé (États-Unis)

Cedar Gate Technologies (États-Unis)

Cognition (États-Unis)

Pegasystems Inc. (États-Unis)

Epic Systems Corporation (États-Unis)

Hinduja Global Solutions Ltd. (Bengalore)

NXGN Management, LLC (États-Unis)

MINES & Associates, Inc. (États-Unis)

Casenet, LLC (États-Unis)

ExlServings Holdings, Inc. (États-Unis)

cliexa, Inc. (Colorado)

ScienceSoft USA Corporation (États-Unis)

Vivify Health, Inc. (Texas)

Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis)

Infosys Limited (Bengale)

Médecine (États-Unis)

IBM (États-Unis)

Altruista Health (États-Unis)

TCS Medical Technology (États-Unis)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Le paysage concurrentiel du marché Gestion des maladies chroniques fournit des détails sur les concurrents . Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Les points clés du marché mondial de la gestion des maladies chroniques amélioreront l’impact des revenus des entreprises dans différents secteurs en :

Fournit un cadre sur mesure pour comprendre le quotient d’attractivité de différents produits/solutions/technologies sur le marché de la gestion des maladies chroniques.

Il guide les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés aux stratégies d’intégration sur le marché mondial de la gestion des maladies chroniques et fournit des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises cherchent à étendre leur présence.

Nous fournissons une compréhension des tendances technologiques perturbatrices pour aider votre entreprise à effectuer une transition en douceur.

Nous aidons les grandes entreprises à réaligner leurs stratégies avant leurs concurrents et pairs.

Il donne un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir une position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché de la gestion des maladies chroniques.

Points saillants des éléments clés suivants du marché mondial de la gestion des maladies chroniques :

informations d’affaires

Description détaillée des activités et des secteurs d’activité de l’entreprise

stratégie d’entreprise

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Histoire de l’entreprise

Procéder aux événements majeurs liés à l’entreprise

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Emplacements importants et filiales

Liste des principaux sites et filiales de l’entreprise et coordonnées

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par une entreprise avec une histoire de 5 ans.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs du marché Gestion des maladies chroniques? Comment le marché de la gestion des maladies chroniques va-t-il évoluer au cours des cinq prochaines années ? Quels produits et applications représenteront la plus grande part du marché de la gestion des maladies chroniques ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché de la gestion des maladies chroniques? Quels marchés régionaux afficheront la plus forte croissance ? Quelle sera la taille et la taille du marché de la gestion des maladies chroniques au cours de la période de prévision?

