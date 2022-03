Marché de la gestion des maladies chroniques 2022: développements et tendances du marché

Le rapport sur le marché de la gestion des maladies chroniques met en évidence la dynamique du marché clé du secteur. Ce rapport d’analyse de l’industrie est le meilleur aperçu de la perspective de l’industrie mondiale, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. Les estimations sur la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans le rapport. L’étude de marché et les données de recherche couvertes dans le vaste rapport sur la gestion des maladies chroniques font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui se préparent à accéder à une étude auto-analysée.

Top paysage concurrentiel du marché :

Allscripts Santé, LLC

ScienceSoft USA Corporation

Siemens Healthcare Private Limited

ExlService Holdings, Inc

cliexa, Inc

MINES & Associés, Inc

Pegasystems Inc

Soins de santé Aurora

Compétent

IBM

Infosys limitée

Koninklijke Philips N.V.

médécision

Systèmes i2i

Epic Systems Corporation

ZeOméga

HealthSmart Holdings, Inc

Wipro Limitée

3M et Zuellig Pharma Holdings Pte Ltd

Aperçu et analyse du marché : marché mondial de la gestion des maladies chroniques

La gestion des maladies chroniques est un type de services de santé numériques qui aide à fournir aux responsables de la santé des informations éducatives à leurs patients, la mise en œuvre d’options et de plans de traitement spécifiques au patient et à la maladie. Ces services sont spécialement conçus pour gérer les maladies chroniques et également réduire la gravité chez les patients.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que la MPOC, l’asthme, le cancer, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies musculo-squelettiques dans le monde fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché de la gestion des maladies chroniques. En outre, l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques et la prise de conscience du service de gestion des soins de santé devraient également stimuler la croissance du marché mondial de la gestion des maladies chroniques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Segmentation du marché couverte dans le rapport

Par type de maladie (maladies cardiovasculaires (MCV), diabète, cancer, asthme, troubles pulmonaires obstructifs chroniques (MPOC), arthrite, accident vasculaire cérébral, autres)

Par type de service (service de conseil, service de mise en œuvre, services éducatifs, autres)

Par modèle de déploiement (sur site, dans le cloud, sur le Web), utilisateur final (fournisseur, payeur, autres)

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Italie, Allemagne, France, Espagne, Europe centrale et orientale, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (GCC, Turquie, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Le rapport sur le marché de la gestion des maladies chroniques aide les entreprises à prospérer sur le marché en leur fournissant un éventail d’informations sur le marché et l’industrie de la gestion des maladies chroniques. Les contributions de divers experts de l’industrie, essentielles pour l’analyse détaillée du marché, ont été utilisées très soigneusement pour générer ce meilleur rapport d’étude de marché. Le rapport sur le marché couvre également le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, une analyse globale de leurs compétences de base et maintient ainsi le paysage concurrentiel du marché devant le client. Un rapport fiable sur la gestion des maladies chroniques est structuré grâce aux efforts vigilants d’une équipe d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes innovants, enthousiastes, compétents et expérimentés.

Aperçu du marché de la gestion des maladies chroniques :

Développements récents et politiques gouvernementales clés.

Perspectives à court et moyen terme, y compris les prévisions de croissance économique, d’inflation, de politique monétaire et budgétaire, de taux de change et du secteur extérieur.

Données prévisionnelles clés, avec des comparaisons régionales Marché de la gestion des maladies chroniques.

Comprend le PIB, les dépenses, la population, les indicateurs budgétaires, les prix et les indicateurs financiers, le compte courant, la dette extérieure, les réserves internationales, le commerce extérieur, les flux de capitaux, les taux de change, la masse monétaire, les taux d’intérêt, les ventes au détail et la production industrielle.

Le taux de croissance estimé du marché, les avantages et les inconvénients des canaux de vente directs et indirects, des informations exhaustives sur les principaux distributeurs, revendeurs et commerçants du marché de la gestion des maladies chroniques

Table des matières:

Chapitre 1 : Aperçu du marché de la gestion des maladies chroniques

Chapitre 2 : Impact économique sur l’industrie

Chapitre 3: Concurrence sur le marché de la gestion des maladies chroniques par les fabricants

Chapitre 4 : Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 6 : Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11: Analyse des facteurs d’effet du marché de la gestion des maladies chroniques, prévisions de marché

Chapitre 12 : Résultats et conclusion de la recherche, annexe

Portée et taille du marché mondial de la gestion des maladies chroniques

Le segment des types de maladies du marché de la gestion des maladies chroniques est segmenté en maladies cardiovasculaires (MCV), diabète, cancer, asthme, maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), arthrite, accident vasculaire cérébral et autres.

Sur la base du type de service, le marché de la gestion des maladies chroniques est segmenté en service de conseil, service de mise en œuvre, services éducatifs et autres.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la gestion des maladies chroniques est segmenté en sur site, en nuage et en ligne.

Le marché de la gestion des maladies chroniques a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en fournisseur, payeur et autres. Le fournisseur a en outre été segmenté en centres de soins ambulatoires, hôpitaux, groupes de médecins et réseaux de prestation intégrés, centres de diagnostic et d’imagerie, agences de soins à domicile, maisons de soins infirmiers et résidences-services et autres. Le payeur a ensuite été segmenté en payeurs publics et payeurs privés.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la gestion des maladies chroniques

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la gestion des maladies chroniques sont Allscripts Healthcare, LLC, ScienceSoft USA Corporation, Siemens Healthcare Private Limited, ExlService Holdings, Inc., cliexa, Inc., MINES & Associates, Inc., Pegasystems Inc., Aurora Health Care, Cognizant, IBM, Infosys Limited, Koninklijke Philips NV, Medecision, i2i Systems, Epic Systems Corporation, ZeOmega, HealthSmart Holdings, Inc., Wipro Limited, 3M et Zuellig Pharma Holdings Pte Ltd., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Raisons d’acheter:

Procurez-vous des informations, des analyses et des informations stratégiques importantes sur les concurrents pour formuler des stratégies de R&D efficaces.

Reconnaître les acteurs émergents avec un portefeuille de produits potentiellement solide et créer des contre-stratégies efficaces pour obtenir un avantage concurrentiel.

Classez les nouveaux clients ou partenaires potentiels dans le groupe démographique cible.

Développer des initiatives tactiques en comprenant les stratégies des acteurs clés et les offres de produits.

Planifiez les fusions et acquisitions de manière méritoire en identifiant le meilleur fabricant et améliorez leur empreinte sur le marché de la gestion des maladies chroniques.

Formuler des mesures correctives pour les projets de pipeline en comprenant la profondeur de la gestion des maladies chroniques.

Développer et concevoir des stratégies d’octroi de licences et d’octroi de licences en identifiant des partenaires potentiels avec les projets les plus attrayants pour améliorer et étendre le potentiel commercial et la portée.

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse.

Convient pour soutenir vos présentations internes et externes avec des données et des analyses fiables et de haute qualité.

Créer des stratégies régionales et nationales sur la base de données et d’analyses.

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

