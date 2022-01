Marché de la gestion des établissements de santé Analyse, segmentation, taille, part, tendance, demande future et mises à jour des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2029

Le rapport de recherche de qualité suprême est généré en effectuant une analyse d’études de marché de haut niveau sur des segments de marché clés afin d’identifier les opportunités, les défis, les moteurs et les structures de marché pour nos clients. Ce rapport de recherche sur l’industrie aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. En tant que rapport d’étude de marché de grande envergure, il contribuera certainement à la croissance des activités de plusieurs manières. Un rapport de marché influent présente potentiellement les nombreuses idées et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Marché mondial de la gestion des établissements de santé, par type de service (services matériels, services logiciels), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de services ambulatoires, établissements de soins de longue durée, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni , France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché de la gestion des établissements de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 513,78 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 10,44 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

MajoeABM, Aramark Corporation, Ecolab, ISS Group, Sodexo, Compass Group PLC, Jones Lang LaSalle IP, Inc., Medxcel, Mitie Group plc., IBM, Serco Group plc, Vanguard Resources, UEM Edgenta Berhad, B38 Group, SMS Integrated Facility Services Private Limited, Oracle, Planon, Founders 3 Real Estate Services, Accruent et OCS Group limited parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gestion des établissements de santé

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion des établissements de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la gestion des établissements de santé.

La gestion des établissements de santé est souvent nécessaire pour maintenir un environnement dynamique et propre, et est obtenue par une planification appropriée et une prestation ingénieuse de diverses fonctions. La gestion des installations prend en charge la gestion spécialisée des services tels que la restauration, le nettoyage, l’entretien et la sécurité.

L’augmentation rapide de l’externalisation des services de gestion des installations par le secteur de la santé fait partie des facteurs importants qui augmentent la croissance et la demande du marché de la gestion des installations de santé. En outre, l’augmentation rapide de l’apparition de maladies chroniques et l’augmentation du tourisme médical dans les pays émergents contribuent également à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la tendance changeante à utiliser des technologies de pointe pour maintenir la durabilité à les lieux de travail et le nombre croissant de patients et l’augmentation des dépenses de santé des acteurs publics et privés des systèmes de santé renforcent également la croissance du marché. Par ailleurs, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la sensibilisation à l’hygiène dans les établissements de santé sont également l’un des facteurs significatifs qui alimentent la croissance du marché de la gestion des établissements de santé. L’augmentation rapide des développements technologiques dans le secteur de l’informatique de la santé assurera également une forte croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

La présence de technologies innovantes telles que l’IoT ainsi que la croissance des logiciels de gestion des établissements de santé et la matrice KPI (indices de performance clés) pour mesurer les services des établissements offrent des opportunités de croissance importantes pour le marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, le manque de sensibilisation et de normalisation de la gestion et l’augmentation rapide de la demande de réduction des coûts énergétiques et la prise de conscience croissante de l’inhibition des coûts d’exploitation freineront la croissance du marché de la gestion des établissements de santé, alors que le manque de main-d’œuvre qualifiée ou experte a le potentiel de remettre en question la croissance du marché de la gestion des établissements de santé.

Ce rapport sur le marché de la gestion des établissements de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial de la gestion des établissements de santé et taille du marché

Le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en fonction du type de service et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance inadéquats dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de service, le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en services matériels et services logiciels. Les services matériels ont en outre été segmentés en plomberie, maintenance de la climatisation, systèmes de protection contre les incendies, maintenance mécanique et électrique et autres. Les services souples ont en outre été segmentés en nettoyage et lutte antiparasitaire, blanchisserie, restauration, gestion des déchets, sécurité et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de services ambulatoires, établissements de soins de longue durée et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion des établissements de santé

Le marché de la gestion des établissements de santé est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des établissements de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché de la gestion des établissements de santé en raison de la robustesse de l’infrastructure de soins de santé et de l’ouverture de différentes technologies pour la gestion des établissements de santé dans la région. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la tendance croissante des hôpitaux à externaliser les services médicaux non essentiels à des organisations professionnelles de gestion des installations dans cette région particulière.

La section par pays du rapport sur le marché de la gestion des établissements de santé révèle également les facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion des établissements de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion des établissements de santé. Ce rapport vous informe également sur l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché de la gestion des établissements de santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

