Marché de la gestion des composés par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application

Le rapport d’étude de marché Gestion des composés propose une analyse complète de la structure du marché ainsi qu’une prévision des différents segments et sous-segments du marché. L’année de base pour le calcul dans le rapport est prise en tant que 2020 et l’année historique est 2019, ce qui indiquera comment le marché se comportera au cours des années de prévision en indiquant la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport fournit des informations utiles qui aident lors du lancement d’un nouveau produit. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le marché de la gestion des composés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 237,41 millions USD. d’ici 2028, contre 409,98 millions USD en 2020. L’augmentation de la participation de l’IA au flux de travail de développement de médicaments, le scénario des tendances des biobanques et l’augmentation de l’externalisation de la gestion des composés sont les principaux moteurs du marché mondial de la gestion des composés.

La gestion des composés est un service qui fournit un stockage et une agrégation sécurisés des composés, une livraison rapide des résultats et dirige l’organisation de la recherche pharmaceutique, biopharmaceutique et autre avec un contrôle de la qualité et une gestion des stocks. Les composés utilisés à des fins de recherche commencent leur voyage à partir de la collection, puis sont stockés, puis traités et finalement atteignent les laboratoires de recherche pour le développement de médicaments.

Portée du marché mondial de la gestion des composés et taille du marché

Le marché de la gestion des composés est classé en sept segments notables basés sur les produits et services, le type d’échantillon, le processus, l’application, la taille de la bibliothèque de composés, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion des composés est segmenté en produits de gestion des composés/échantillons et des services d’externalisation. En 2021, les produits de gestion des composés/échantillons dominent le marché de la gestion des composés car ils sont des atouts cruciaux pour la gestion des composés et requis pour diverses fonctions. De plus, la plupart des entreprises préfèrent les équipes internes à des fins de recherche. Bien que l’automatisation des laboratoires et les dispositifs de stockage soient les principaux facteurs contributifs, un grand nombre de produits de gestion des composés sont nécessaires dans le flux de travail de recherche et les processus de développement.

En fonction du type d’échantillon, le marché de la gestion des composés est segmenté en composés chimiques et en échantillons biologiques. En 2021, les composés chimiques dominent le marché car ils représentent une part importante dans tous les types de découverte de médicaments, y compris les produits biopharmaceutiques. Les produits chimiques sont utilisés comme réactifs ou dans des réactions pour le flux de développement, quel que soit le domaine de recherche. La part des échantillons chimiques est attribuée au pourcentage élevé d’utilisation de composés chimiques sur le marché de la gestion des composés.

Sur la base du processus, le marché de la gestion des composés est segmenté en criblage à haut débit, criblage basé sur des fragments et optimisation des pistes. En 2021, le criblage à haut débit domine le marché car il a été le principal modèle de découverte de médicaments à petites molécules pour l’industrie biopharmaceutique. Les entreprises ont investi plus d’un million de composés dans le matériel (stockage de liquides, robotique et technologies de lecture), l’automatisation des processus et de vastes collections de composés en plus de deux ou trois décennies.

Sur la base de l’application, le marché de la gestion des composés est segmenté en découverte de médicaments , découverte préclinique, synthèse de gènes, biobanque et autres. En 2021, la découverte de médicaments domine le marché, car la plupart des entreprises se concentrent sur l’investissement le plus capital dans la découverte de médicaments par rapport à d’autres applications, car cela implique l’identification des succès et des principaux candidats, la chimie de synthèse, la caractérisation du composé principal, le criblage et les tests d’efficacité thérapeutique de le composé final développé.

En fonction de la taille de la bibliothèque de composés, le marché de la gestion des composés est segmenté en bibliothèques de petite et moyenne taille et en grandes bibliothèques. En 2021, le segment des grandes bibliothèques domine le marché car ils disposent de plus de ressources pour identifier les composés à cribler et du capital à investir dans les équipements et services de gestion des composés. De plus, les petites bibliothèques ont un besoin limité d’automatisation, préfèrent les méthodes traditionnelles et ont un petit nombre de composés présents pour le criblage et le développement qui n’ont pas besoin d’une automatisation poussée.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion des composés est segmenté en sociétés pharmaceutiques , sociétés biopharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche, etc. En 2021, les sociétés pharmaceutiques dominent le marché, car ce segment se concentre sur la découverte de médicaments et elles doivent augmenter le rythme du processus de travail pour amener les médicaments aux projets d’essais cliniques pour lesquels elles ont besoin d’une automatisation et d’un inventaire de laboratoire qui fournit une gestion des composés pour soutenir le flux de travail. dans le développement de médicaments.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la gestion composite est segmenté en ventes directes et distribution à des tiers. En 2021, le segment de la vente directe domine le marché car il s’agit du mode le plus préféré et le plus rentable avec le large portefeuille de produits disponible sur le site Web de l’entreprise et le modèle marketing de l’entreprise.

Analyse régionale de la gestion des composés

Le marché de la gestion des composés est classé en sept segments notables basés sur les produits et services, le type d’échantillon, le processus, l’application, la taille de la bibliothèque de composés, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des composés sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de la présence du plus grand marché de consommation avec un PIB élevé. La région Amérique du Nord détient la plus grande part du marché de la gestion des composés et devrait connaître le TCAC au cours de la période de prévision en raison de l’implication croissante de l’IA dans le flux de travail de développement des médicaments, de l’augmentation de l’externalisation de la gestion des composés, de la biobanque scénario tendanciel, entre autres facteurs. . La Chine devrait dominer le marché sur le marché Asie-Pacifique. La Chine est l’un des pays leaders au monde avec une augmentation rapide de l’utilisation des produits et des progrès technologiques pour l’automatisation et la gestion des composés.

La section par pays du rapport sur le marché de Gestion des composés fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse de la part de marché de la gestion des composés et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché Gestion des composés fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, le nom de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue du produit et étendue, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche de l’entreprise concernant le marché de la gestion des composés.

Les principales sociétés offrant le marché de la manipulation des composés sont HighRes Biosolutions, BioAscent, Titian Software Limited, LiCONiC AG, AXXAM SpA, SPT Labtech, TCG Lifesciences Private Limited, Specs Compound Handling BV, Brooks Life Sciences (une division de Brooks Automation, Inc.) , Tecan Trading AG, Hamilton Company, Evotec SE, Pharmaron, WuXi AppTec et LABCYTE INC., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément. De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par des entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de la gestion des composés.

Par exemple,

En décembre 2019, le LPX-220, un produit de LiCONiC AG, a été installé chez Hamilton Company au Japon. L’installation sera intégrée à la machine de manipulation de liquides de Hamilton et devrait être utilisée pour la recherche liée aux enzymes et contribuer à accroître le portefeuille de produits de LiCONiC AG.

En janvier 2017, SPT Labtech a annoncé le lancement d’un nouveau produit Dragonfly, ce produit sera destiné à la manipulation automatisée des liquides. Ce produit augmentera le temps de développement des essais et améliorera la robustesse des essais dans le criblage à haut débit, surmontera le goulot d’étranglement de la découverte de médicaments et augmentera le portefeuille de produits de SPT Labtech.

La collaboration, les coentreprises et les autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de la société sur le marché de la gestion des composés, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour le marché de la gestion des composés.

Personnalisation disponible – Marché mondial de la gestion des composés

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et s’adaptent à votre objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant un marché de pays supplémentaire (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, un marché de renouvellement et une analyse de base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

