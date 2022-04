Marché de la gestion des cabines d’avions 2021 Analyse de la tendance clé, de la dynamique de l’industrie et de la croissance future 2030

Le rapport sur le marché de la gestion de la cabine des avions contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de la gestion de la cabine des avions par région.

Le marché mondial de la gestion des cabines d’avions augmentera à un TCAC de 5,92 % au cours de la période de prévision 2017-2024.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2030. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Marché mondial de la gestion des cabines d’avions – Tendances et prévisions des opportunités des dispositifs de retenue des conducteurs jusqu’en 2024

Le marché de la gestion de la cabine des avions, un sous-segment du marché de l’intérieur des avions, comprend les revenus générés par la vente du panneau de commande des agents de bord «IFE» et de l’unité passagers. Le marché mondial des avions connaît une augmentation de l’innovation dans la conception et la gestion des cabines, en particulier pour les jets d’affaires et les jets privés de luxe. Alors que certaines innovations aident à résoudre les problèmes des passagers, certaines sont axées sur l’amélioration du confort des passagers. Dans l’aviation commerciale, la classe économique a connu moins d’innovations que la classe affaires au cours de la dernière décennie. En classe économique, l’accent est mis sur le développement de sièges qui rendent les voyages en classe économique beaucoup plus confortables en offrant une meilleure posture du corps «position de sommeil» et des points de pression réduits. Un autre domaine majeur du développement des cabines qui connaît une croissance est le domaine des solutions de bien-être. Panasonic Avionics joue un rôle majeur dans ce domaine avec sa plateforme NEXT. La plate-forme NEXT est la plate-forme de divertissement en vol de Panasonic. La solution de bien-être de Panasonic comprend le contrôle actif du bruit, l’éclairage de siège haut de gamme et la technologie nanoe de Panasonic.

Sur la base du type de marché de la gestion des cabines d’avions, il est segmenté en aviation commerciale et aviation d’affaires. Les revenus générés par l’aviation commerciale ont été plus élevés en 2018 et sont principalement tirés par le besoin de sièges ergonomiques en classe économique.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en divertissements en vol de l’unité passagers et panneau de commande des agents de bord. L’éclairage ‘une partie de l’unité passagers est l’un des principaux générateurs de revenus sur le marché de la gestion de la cabine des avions, qui représente la majeure partie des revenus.

Sur la base de la géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient, APAC et ROW. ROW comprend l’Amérique du Sud et l’Afrique. Le Moyen-Orient devrait connaître une énorme croissance de l’aviation d’affaires au cours de la période de prévision malgré les défis de la région, en particulier pour des entreprises telles que Bombardier en raison de l’énorme demande d’avions d’affaires des Émirats arabes unis.

Les défis de l’industrie du transport aérien, tels que l’augmentation du coût du carburant, affectent également le marché de la gestion de la cabine des avions. L’industrie a également besoin d’une plus grande main-d’œuvre pour exécuter des opérations complexes entraînant une énorme masse salariale. De nombreuses compagnies aériennes ont fermé leurs opérations en raison de difficultés financières. Toute fluctuation économique dans le monde affectera les dépenses des compagnies aériennes et, par conséquent, le marché de la gestion des cabines d’avions. L’augmentation des opportunités pour les solutions de connectivité portables en vol affectera négativement le marché de la gestion des cabines d’avions et éliminera le besoin d’un recâblage et d’une gestion et d’une modernisation importants de la cabine, ce qui entraînera une perte d’activité pour les fournisseurs de gestion de cabine d’avions.

L’avenir de la gestion des cabines d’avion sera fortement influencé par l’IoT et la technologie connectée. L’IoT suivra les préférences des clients et pourra apporter des modifications à la position assise ou au menu des aliments en fonction des antécédents du client. Les solutions IFE auront une influence majeure sur la satisfaction des passagers, en particulier sur les vols long-courriers. Les futures avancées technologiques et les technologies satellitaires (comme HTS) devraient augmenter la vitesse d’Internet à l’intérieur du vol, ce qui pourrait entraîner davantage d’opportunités de revenus pour les compagnies aériennes.

Le marché de la gestion de cabine d’avion comprend plusieurs fournisseurs, dont d’énormes entreprises de l’industrie aérospatiale, notamment Collins Aerospace’ Safran’ et Airbus, ainsi que des fournisseurs principaux qui se concentrent fortement sur la fourniture de solutions de cabine d’avion comme FDS Avionics’ STG Aerospace’ DPI Labs’ BAE Systems’ Heads Up ‘ et Astronique. Les fournisseurs mondiaux devraient poursuivre leur croissance en concluant des alliances et des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Selon reportocean, le marché mondial de la gestion des cabines d’avions augmentera à un TCAC de 5,92 % au cours de la période de prévision 2017-2024. L’objectif de ce rapport est de définir « analyser » et de prévoir le marché de la gestion de cabine d’avion sur la base de segments qui incluent le type « produit » et les régions. En outre, «le rapport sur le marché de la gestion de la cabine des avions aide les investisseurs en capital-risque à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées. Il est principalement conçu pour fournir aux dirigeants de l’entreprise des informations stratégiquement substantielles sur les concurrents, une analyse des données et des informations sur le développement du marché» et mise en place d’un plan marketing efficace.

La gestion de la cabine des avions est classée en trois segments – Type’ Produit’ et Régions comme indiqué ci-dessous :

> Le rapport comprend une analyse du profil du fournisseur, qui comprend la situation financière, les priorités commerciales clés, les stratégies commerciales SWOT, les stratégies commerciales et les points de vue.

> Le rapport couvre le paysage concurrentiel », qui comprend les fusions et acquisitions, les coentreprises et collaborations et l’analyse comparative des concurrents.

> Dans la section du profil du fournisseur pour les sociétés privées, les informations financières et les revenus des segments seront limités.

Diehl Aerospace est une joint-venture entre le groupe allemand Diehl et le groupe français Thales. Un autre fournisseur majeur de gestion de cabine d’avion, Safran, est basé en France. L’acquisition de Zodiac Aerospace a permis à Safran d’enrichir son portefeuille de produits sur le marché de la gestion des cabines d’avions. Les autres acteurs clés du marché mondial de la gestion des cabines d’avions comprennent Collins Aerospace’ Airbus’ Lufthansa Technik’ FDS Avionics’ STG Aerospace’ BAE Systems’ DPI Labs’ Heads Up’ et Astronics.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Amérique du Nord’ Europe et Moyen-Orient’ APAC’ et ROW

Principaux acteurs couverts dans le rapport

Collins Aerospace’ Airbus’ Lufthansa Technik’ FDS Avionics’ STG Aerospace’ BAE Systems’ DPI Labs’ Head Up’ et Astronics.

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Les facteurs influant

Le marché mondial devrait connaître une croissance rapide, en raison de la demande croissante d’avancées technologiques de la part des utilisateurs finaux. De plus, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, les lancements, les partenariats et d’autres initiatives stratégiques profitera au marché. En outre, l’attention croissante des autorités à l’augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries. Le marché a connu une baisse significative des investissements, principalement dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, les investissements dans le domaine de l’énergie et de l’électricité devraient diminuer de 10 % en 2020 par rapport aux statistiques pré-pandémiques. Cela indique l’état du marché mondial ainsi que les graves défis rencontrés pendant la pandémie.

Analyse régionale

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait devenir une région à croissance rapide sur le marché mondial, en raison des initiatives des gouvernements visant à accroître l’urbanisation et la croissance démographique, entraînant une demande croissante de produits et services à base d’énergie. De plus, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide en raison de la forte consommation d’énergie dans la région et des avancées technologiques dans le secteur. La consommation d’énergie a augmenté dans la région, principalement aux États-Unis ; la consommation d’énergie primaire est segmentée sur la base de l’électricité nucléaire, du pétrole, du charbon, des énergies renouvelables et du gaz naturel. Le segment du pétrole et du gaz naturel domine l’ensemble du secteur. Dans le mix des sources d’énergie, le pétrole représente environ 35 % de la consommation globale, tandis que le gaz naturel représente 34 %.

