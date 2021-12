Marché de la gestion des actifs numériques Opportunités émergentes, analyse des revenus et projections de croissance 2021-2028

Digital Asset Management Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché de la gestion des actifs numériques donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché de la gestion des actifs numériques donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Le marché mondial de la gestion des actifs numériques devrait atteindre une valeur estimée à 11,65 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être une augmentation significative de l’utilisation des pratiques de marketing numérique ainsi qu’une augmentation de la création d’actifs numériques.

Définition du marché : marché mondial de la gestion des actifs numériques

La gestion des actifs numériques sont des services technologiques qui sont essentiellement un coffre-fort virtuel contenant toutes les solutions d’actifs numériques de manière organisée pour la distribution et l’utilisation. Bien qu’il ne stocke pas seulement des actifs, il fournit également des droits/autorisations pour le contenu numérique susmentionné. Cela contribue à une réduction significative des erreurs humaines/du travail, ce qui se traduit par une meilleure efficacité des opérations des entreprises.

Facteurs de marché:

Demande accrue pour ces services en tant que service logiciel, plutôt que sur le cloud ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Niveaux croissants de prévalence de l’IoT dans les diverses industries d’utilisation finale, entraînant une utilisation importante de technologies innovantes ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Utilisation accrue de cette technologie par les médias et le divertissement, marché de détail qui devrait favoriser la croissance du marché

Avancées sur le marché résultant en la combinaison de la technologie avec d’autres offres technologiques pour les opérations commerciales

Contraintes du marché :

Manque de préférence pour ces services car les grandes marques et organisations préfèrent les méthodes conventionnelles ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Des niveaux de coûts élevés pour les services basés sur le cloud associés à des préoccupations concernant la confidentialité des données sur ces services ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché’

La disponibilité insuffisante des professionnels techniquement qualifiés nécessaires à la bonne intégration et à la maintenance de ces services devrait entraver la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la gestion des actifs numériques

Par composant

Solutions Gestion vidéo Intégration d’outils créatifs Analyse des actifs Intégration de contenu Web Portails de marque Archivage des actifs et des métadonnées Cycle de vie et gestion des droits

Prestations de service Consultant Systeme d’intégration Support de formation



Par produit

Marque

Bibliothèque

Production

Services de chaîne d’approvisionnement numérique

Par application

Entreprise

Ventes

CE

Commercialisation

Diffusion et édition

Photographie et conception graphique

Autres

Par type de déploiement

Nuage

Sur site

Logiciel en tant que service (SaaS)

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Par verticale

Médias et divertissement

Musées & Art

Banque, Services Financiers & Assurance (BFSI)

Biens de consommation et vente au détail

Fabrication

Santé et sciences de la vie

Gouvernement et public

Éducation

Voyages et tourisme

informatique et télécom

Automobile

Autres

Par géographie

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En février 2018, Bynder a annoncé qu’ils avaient accepté d’acquérir Webdam, les opérations de gestion d’actifs numériques de Shutterstock. Cette acquisition contribuera à l’expansion des services de DAM (gestion d’actifs numériques) en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Cette acquisition est stratégique pour répondre aux demandes croissantes de gestion des quantités importantes d’actifs numériques disponibles dans le monde.

En mars 2017, Aprimo LLC a annoncé avoir acquis ADAM Software, dont les opérations commerciales doivent être intégrées à la plate-forme d’Aprimo. Cette intégration permettra aux clients de fournir une solution certifiée pour la publication et la création d’actifs dans une solution unifiée. Cette offre de produits leur permettra d’avoir une plus grande base de consommateurs à l’échelle mondiale.

Analyse compétitive

Le marché mondial de la gestion des actifs numériques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la gestion des actifs numériques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la gestion des actifs numériques sont Aprimo LLC ; Adobe; OpenText Corp. ; CÉLUM ; MediaBeacon, Inc., une société Esko ; Canto, Inc. ; Bynder ; Élargir; plaines du nord ; MediaValet Inc. ; Compétent; Dell Inc. ; Hewlett Packard Enterprise Development LP ; IBM Corporation ; Oracle; Institut SAS Inc. ; CampaignDrive ; Workfront, Inc. ; Adgistique; Amazon Web Services, Inc. ; Brillant; Brandworkz Ltd. ; Celartem, Inc. da Extensis; globaledit; CHANGEMENT; MerlinOne ; Nuxéo ; Vision Information Transaction SA; Montala limitée ; QBNK Holding AB (publ) entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

