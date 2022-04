Marché de la gestion des actifs logiciels | Analyse des opportunités mondiales et prévisions de l’industrie 2021-2028.

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché de la gestion des actifs logiciels avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les plans d’analyse stratégique et de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. Gestion des actifs logiciels La consommation d’importation / exportation du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

L’administration des systèmes, des règles et des procédures qui permettent l’acquisition, la mise en œuvre, l’utilisation, la maintenance et l’élimination des applications logicielles au sein d’une organisation est connue sous le nom de gestion des actifs logiciels (SAM). Le marché de la gestion des actifs logiciels est une composante de la gestion des actifs informatiques qui vise à garantir que l’entreprise respecte les accords de licence et ne dépense pas trop en logiciels. L’identification des actifs logiciels, la validité des contrats de licence d’utilisateur final (EULA) et l’utilisation appropriée des logiciels libres sont tous des objectifs cruciaux de toute entreprise SAM. La documentation SAM peut protéger son entreprise contre les poursuites anti-piratage, minimiser l’utilisation abusive des licences et fournir un contrôle sur le logiciel fantôme sur le réseau.

La gestion des actifs logiciels dans une grande organisation peut être si compliquée qu’elle nécessite le développement et la maintenance d’une base de données qui conserve les informations sur les achats de logiciels, les abonnements, les licences et les correctifs. Une équipe comme celle-ci est souvent chargée de renouveler les licences logicielles, de négocier de nouveaux accords de licence et de détecter et supprimer les logiciels rarement ou jamais utilisés. Le marché de la gestion des actifs logiciels auditera le nombre de licences logicielles achetées et le rapprochera du nombre de licences installées pour automatiser la manière dont les informations sont obtenues à partir de nombreuses sources d’inventaire mobiles, de bureau, de centres de données et cloud. Les outils SAM peuvent également suivre le nombre de licences restantes. Pour réduire les dépenses, ces connaissances peuvent être utilisées pour supprimer ou réaffecter des logiciels qui ne sont pas utilisés.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché de la gestion des actifs logiciels:

Microsoft Corporation

IVANTI

LOGICIEL NEIGE

BMC SOFTWARE, INC.

PRÉCIS

FLEXERA

Société IBM

MICROFOCUS

MAINTENANT

BROADCOM, INC.

Aperçu du marché – Marché de la gestion des actifs logiciels

Le besoin croissant de gestion du cycle de vie des actifs stimule la demande pour le marché de la gestion des actifs logiciels

Toutes les procédures et tous les utilisateurs de l’infrastructure informatique doivent gérer, réguler et protéger les actifs logiciels de l’entreprise tout au long de leur cycle de vie. La gestion des actifs informatiques (ITAM), la gestion des services informatiques (ITSM) et la gestion des actifs matériels (HAM) sont toutes des sous-ensembles de la gestion des actifs logiciels (SAM). ITAM vise à améliorer la gestion des actifs logiciels et matériels tout en optimisant les économies de coûts et en limitant les risques d’audit. Les entreprises modernes considèrent les logiciels comme faisant partie intégrante de leurs opérations quotidiennes. En moyenne, une organisation emploie 288 applications pour aider les employés dans diverses tâches. Grâce à la mise en œuvre réussie d’une gestion du cycle de vie des actifs ou d’une gestion du cycle de vie des actifs (LCAM), les entreprises stratégiques peuvent déterminer quand un actif atteindra sa performance maximale et combien de temps il lui reste pour servir l’entreprise. Par exemple, Blissfully est une application de gestion des actifs logiciels et des logiciels en tant que service (SaaS) qui peut aider à économiser de l’argent, à gérer tous les fournisseurs de logiciels, à améliorer la productivité et à accroître la sécurité du système logiciel. Ainsi, le besoin croissant de gestion du cycle de vie des actifs stimule la demande pour le marché de la gestion des actifs logiciels.

Marché de la gestion des actifs logiciels segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

