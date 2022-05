Marché de la gestion des actifs de santé par croissance, demande et opportunités et prévisions jusqu’en 2028 || Informations DBMR

Avec le rapport marketing global, il devient facile de prendre des décisions éclairées qui offrent finalement un retour sur investissement maximal à partir des dépenses de marketing. Avec un centre de livraison mondial bien équipé et une équipe de recherche hautement compétente, de nouveaux jalons sont constamment créés pour les services de recherche d’entreprise. Ces services de rapport d’étude de marché offrent des solutions bénéfiques aux entreprises en démarrage ainsi qu’aux entreprises établies avec un soin et un engagement égaux envers la qualité. Le rapport d’activité mondial aide à mieux comprendre les nuances liées aux informations complexes sur les concurrents, les consommateurs, les tendances et les investissements, etc. dans des délais courts.

Grâce à l’utilisation des outils et des technologies d’étude de marché les plus cohérents et les plus récents, un rapport de marché est généré, ce qui aide le client à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Le rapport est très précieux pour les clients afin d’économiser les frais généraux et de se concentrer sur leurs compétences de base. Le rapport comprend des données commerciales soigneusement recherchées ayant des facteurs de marché vitaux tels que des recherches démographiques et culturelles clés qui aideront à savoir où commercialiser avec succès l’entreprise. Des experts de l’industrie et une équipe de recherche compétente s’efforcent de trouver les informations ciblées tout en générant des documents marketing.

Le marché mondial de la gestion des actifs de santé devrait atteindre 37 642 millions de dollars d’ici 2025, contre 7 500 millions de dollars en 2017, avec un TCAC de 34,6 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour l’historique 2016, la base l’année de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Téléchargez un exemple GRATUIT (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact de la COVID-19 sur cette industrie@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-asset-management-market&pm

Analyse concurrentielle : marché mondial de la gestion des actifs de santé

Le marché mondial de la gestion des actifs de santé est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la gestion des actifs de santé pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché: marché mondial de la gestion des actifs de santé

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la gestion des actifs de santé sont Aeroscout Industrial, Ekahau, Inc., Awarepoint Corporation, Elpas, Radianse, Versus Technology, Inc., Vizbee RFID Solutions, Zebra Technologies Corporation, Thingmagic, Sonitor Technologies, IBM Corporation. , Ekahau, Inc., Awarepoint Corporation, Siemens Healthcare et GE Healthcare, McKesson Corporation, Cerner Corporation, entre autres.

Définition du marché : marché mondial de la gestion des actifs de santé

Le système de gestion et de suivi des actifs est un élément essentiel de la gestion et de l’utilisation efficaces de l’équipement et des fournitures médicales. Ces systèmes sont idéaux pour les dispositifs médicaux critiques et les applications. Ils assistent dans les établissements médicaux, améliorent les soins et contrôlent mieux les risques. Les services de conception personnalisés aident à créer des étiquettes RFID optimisées pour des besoins particuliers. Les diverses applications de ce système sont le suivi du matériel chirurgical et des éponges, la garantie d’une stérilisation correcte des outils avant la prochaine utilisation, l’auto-configuration ou le dosage sur la base d’outils ou de cartouches remplaçables, l’identification des patients, des nouveau-nés et du personnel pour les pistes d’audit, le traitement et l’inventaire de sondes biologiques en milieux cryogéniques.

Des acteurs clés tels que Sunflower Systems proposent diverses solutions de gestion des actifs pour répondre aux besoins de l’industrie de la santé en suivant les équipements et articles médicaux et scientifiques de grande valeur qui vont des articles critiques hautement mobiles aux articles utilisés quotidiennement. La solution Sunflower Enterprise Asset Management est conçue pour accroître la responsabilité physique et financière des actifs à la suite de vos processus quotidiens.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

De fortes préoccupations pour la sécurité des patients

Diminution du coût du matériel et des logiciels

Les avancées technologiques

Utilisation croissante dans l’industrie pharmaceutique

Problèmes techniques et opérationnels

Confidentialité et préoccupations éthiques

Exigences d’investissement initiales

Segmentation du marché : marché mondial de la gestion des actifs de santé

Le marché mondial de la gestion des actifs de santé est segmenté en fonction des segments de produits, d’applications et géographiques.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en FID dans les hôpitaux, les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), les étiquettes infrarouges et à ultrasons, la RFID dans le segment de l’industrie pharmaceutique est encore sous-segmentée sur la base du matériel et des logiciels.

Sur la base des applications, le marché est classé en gestion d’actifs hospitaliers, gestion d’actifs pharmaceutiques.

Basé sur la géographie, le rapport de marché couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. les autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-asset-management-market&pm

Développements clés sur le marché :

En avril 2011, Awarepoint Corporation, qui est l’un des principaux fournisseurs de solutions de système de localisation en temps réel (RTLS) pour les hôpitaux, avait acquis Patient Care Technology Systems (PCTS). La plate-forme logicielle de classe et les applications cliniques fourniront la principale solution RTLS tout compris à l’échelle de l’entreprise.PCTS dessert actuellement 60 hôpitaux, tandis qu’Awarepoint est installé dans 93 hôpitaux et gère 150 627 actifs, de loin le plus grand nombre d’actifs gérés par une seule société.

En avril 2016, Midmark Corporation avait acquis Versus Technology, Inc. La société est le fournisseur de systèmes de localisation en temps réel (RTLS) le plus déployé dans le secteur de la santé, utilisant la technologie de localisation et des outils d’automatisation basés sur des règles pour rendre les systèmes de santé plus sûrs et plus efficaces. La combinaison de Midmark et Versus créera une offre unique de solutions de flux de travail cliniques. Ces solutions englobent des services de flux de travail cliniques, la technologie RTLS, des équipements médicaux, des dispositifs de diagnostic et une assistance à la conception, ce qui améliore l’efficacité des systèmes de santé

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la gestion des actifs de santé dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport

Le rapport inclut la segmentation complète affichée ci-dessus dans tous les pays mentionnés ci-dessus

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com