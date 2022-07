Marché de la gestion des actifs de santé – Couvrant la croissance historique du marché, la demande, le développement, la technologie, l’industrie et les prévisions pour 2029

La gestion des actifs de santé implique une gestion et une maintenance efficaces et rentables des machines, des équipements et des actifs physiques. Les pompes, la plomberie, les compresseurs, les fauteuils roulants, la réfrigération, les générateurs, les condenseurs, les lits mobiles, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) et d’autres systèmes hospitaliers sont généralement inclus. Il permet d’économiser du temps et de l’argent, augmente l’utilisation des actifs, localise l’équipement plus rapidement, maintient le bon inventaire à portée de main et favorise la communication avec les employés.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-asset-management-market

Le marché de la gestion des actifs de santé devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. La gestion des actifs est une méthode systématique et rentable de planification, d’acquisition, d’entretien, d’exploitation et d’élimination des machines, de l’équipement et des actifs physiques d’un établissement de santé. Les principales considérations qui motivent l’utilisation de la gestion des actifs de santé dans les organisations de soins de santé incluent les avantages de ne pas perdre la trace des dispositifs médicaux, les coûts opérationnels élevés, les gains de temps, l’amélioration des soins aux patients, l’augmentation de la productivité du personnel, les économies de coûts importantes et la maintenance prolongée.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion des actifs de santé était évalué à 17,10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 370,81 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 46,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion des actifs de santé AiRISTA Flow, Inc. (États-Unis), CenTrak Inc. (États-Unis), Novanta Inc. (États-Unis), Sonitor Technologies (Norvège), STANLEY Healthcare (États-Unis), VERSUS TECHNOLOGIES ( États-Unis), Zebra Technologies Corporation (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), IBM (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Aeroscout Industrial (États-Unis), Awarepoint Corporation (États-Unis), Radianse (États-Unis), Midmark Corporation (États-Unis ), McKesson Corporation (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Motorola Solutions, Inc. (États-Unis) et Infor, Inc. (États-Unis), entre autres.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-asset-management-market

Portée du marché mondial de la gestion des actifs de santé

Le marché de la gestion des actifs de santé est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID)

Systèmes de localisation en temps réel (RTLS)

Étiquettes à ultrasons et infrarouges

Sur la base du produit, le marché de la gestion des actifs de santé est segmenté en dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID), systèmes de localisation en temps réel (RTLS), étiquettes à ultrasons et infrarouges. Les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) sont ensuite subdivisés en matériel, logiciel et services. Le matériel est ensuite sous-segmenté en balises passives et balises actives. Les étiquettes actives sont ensuite subdivisées en lecteurs/interrogateurs, antennes et accessoires. Les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) sont en outre sous-segmentés en matériel, logiciel et services. Le matériel est ensuite subdivisé en balises/badges et lecteurs/interrogateurs.

Application

Gestion des actifs hospitaliers

Gestion des actifs pharmaceutiques

Sur la base des applications, le marché de la gestion des actifs de santé est segmenté en gestion des actifs hospitaliers, gestion des actifs pharmaceutiques. La gestion des actifs hospitaliers est en outre sous-segmentée en suivi et gestion des équipements, gestion des patients, surveillance de la température et de l’humidité, gestion du personnel, contrôle des infections et conformité à l’hygiène des mains. La gestion des actifs pharmaceutiques est en outre sous-segmentée en médicaments anti-contrefaçon et gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Analyse régionale / aperçus du marché de la gestion des actifs de santé

Le marché de la gestion des actifs de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et application, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la gestion des actifs de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni , Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion des actifs de santé en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer dans sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la disponibilité d’infrastructures de qualité pour la recherche clinique et de laboratoire dans cette région. De plus, l’adoption croissante de systèmes médicaux à faible coût dans les laboratoires de diagnostic clinique stimulera le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’expansion technologique des pays en développement et du nombre croissant de personnes d’âge moyen dans cette région. L’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et la demande émergente non satisfaite du marché propulseront le taux de croissance du marché dans cette région. .

Parcourez la table des matières complète sur- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-asset-management-market

Principaux rapports sur les soins de santé :

Marché BPO des soins de santé en Amérique du Nord – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-healthcare-bpo-market

Marché mondial des seringues préremplies – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prefilled-syringes-market

Marché européen des seringues préremplies – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-prefilled-syringes-market

Marché des seringues préremplies en Asie-Pacifique – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-prefilled-syringes-market

Marché mondial des seringues préremplies à double chambre – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dual-chamber-prefilled-syringes-market

Marché mondial des appareils d’anesthésie et respiratoires : tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anesthesia-and-respiratory-devices-market

Marché européen des appareils d’anesthésie et respiratoires : tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-anesthesia-and-respiratory-devices-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Un moyen absolu de prédire ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle ! Data Bridge s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil néotérique non conventionnelle avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com