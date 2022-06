Marché de la gestion de l’intégrité des actifs par recherche industrielle, offre, taille, part et perspectives 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la gestion de l’intégrité des actifs . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur la gestion de l’intégrité des actifs présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de la gestion de l’intégrité des actifs était de 22,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la gestion de l’intégrité des actifs devrait atteindre 51,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La gestion de l’intégrité des actifs (AIM) garantit que les performances prévues d’un actif sont réalisées de manière rentable et efficace. Il gère le risque de défaillances et d’occurrences lors de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations. En plus de la vie humaine, il encourage une production optimale et la protection de l’environnement. La gestion de l’intégrité des actifs est utilisée par une variété d’industries, y compris le pétrole et le gaz, les mines et l’électricité, pour assurer la fiabilité, la sécurité, la conformité réglementaire et l’intégrité technique des actifs.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial de la gestion de l’intégrité des actifs devrait augmenter à mesure que les prix du pétrole et du gaz baissent, ce qui augmentera la demande de maintenance des usines et des actifs de l’entreprise dans divers secteurs.

De nouveaux champs offshore qui nécessitent une gestion de l’intégrité des actifs en eaux profondes pourraient potentiellement stimuler la croissance de l’industrie. L’inspection par essais non destructifs (END) devrait devenir un service majeur dans les années à venir, avec une part de marché importante. Il a longtemps été considéré comme l’une des méthodes les plus importantes pour évaluer et identifier les défauts du sous-sol et de la surface.

Les services de gestion de l’intégrité des actifs pourraient être très utiles dans l’industrie pour suivre les normes de maintenance et accélérer les processus d’inspection. La gestion de l’intégrité des actifs pourrait devenir plus importante dans un proche avenir à mesure que les gens prendront conscience de l’importance de minimiser les dépenses en capital dans les champs pétrolifères.

Malgré le fait que certains des principaux concurrents du marché mondial de la gestion de l’intégrité des actifs peuvent rencontrer des difficultés dans leurs opérations, des stratégies particulières telles que les acquisitions, les extensions, les contrats, les partenariats et les nouvelles versions devraient profiter au marché au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a considérablement réduit la demande d’électricité dans le secteur industriel, ce qui a finalement affecté le marché mondial de la gestion de l’intégrité des actifs. En raison de la propagation virale, les gouvernements du monde entier ont été contraints de réduire leurs activités commerciales, ce qui a stoppé la croissance du marché. Les travaux d’inspection et de réparation des actifs dans l’ensemble de l’usine ont été suspendus, à l’exception des actifs hautement prioritaires liés à la production.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché de la gestion de l’intégrité des actifs, en raison de la croissance des secteurs pétrolier et énergétique de la région. Ainsi, il offrira plusieurs opportunités de croissance pour le marché de la gestion de l’intégrité des actifs. De plus, des politiques et réglementations gouvernementales favorables visant à protéger la qualité des actifs et l’environnement contribueront à la croissance du marché de la gestion de l’intégrité des actifs. En outre, la demande croissante de systèmes robotiques guidés par la vision et la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’intégrité des actifs spécifiques aux applications contribueront également à la croissance du marché de la gestion de l’intégrité des actifs au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• SGS AG

• Intertek Group Plc.

• Aker Solutions

• Bureau Veritas SA

• Flour Corporation

• DNV GL AS

• John Wood Group Plc.

• Oceaneering International, Inc.

• Groupe Rosen

• Cybernetics Ltd

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la gestion de l’intégrité des actifs se concentre sur le service, l’industrie et la région.

Par type de service :

• Essais non destructifs (END)

• Inspection basée sur les risques (RBI)

• Gestion de la corrosion

• Gestion de l’intégrité des pipelines

• Étude d’identification des dangers (HAZID)

• Gestion de l’intégrité structurelle • Étude de

fiabilité, disponibilité et maintenabilité (RAM)

• Autres

par industrie :

• Pétrole et gaz

• Électricité

• Exploitation minière

• Aéronautique

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

