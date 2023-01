Marché de la gestion de l’accès aux identités (IAM) 2022 Innovation, technologie future, principales entreprises clés jusqu’en 2030

Le marché des systèmes de gestion des identités et des accès (IAM) est une structure de pratique commerciale qui facilite la gestion des identités électroniques. La structure comprend la technologie nécessaire pour prendre en charge la gestion des identités. Il s’agit principalement d’une tâche de contrôle des informations sur les utilisateurs sur les ordinateurs qui sont les informations qui valident l’identité d’un utilisateur. Il comprend également des informations descriptives sur l’utilisateur et comment et par qui ces informations peuvent être consultées et modifiées.

Accédez à des exemples de pages de rapport : https://marketreporthub.com/sample.php?id=00312

En bref, il est défini comme la gestion du cycle de vie complet des identités numériques dans le respect des politiques d’accès qui comprend la validation, l’approbation et l’audit. L’IAM se compose de processus, de personnes et de produits pour gérer les identités et l’accès aux ressources d’une entreprise. De plus, les organisations doivent s’assurer de la pertinence des données pour que le cadre IAM fonctionne correctement. Les modules IAM peuvent être classés en 4 grandes catégories : autorisation, authentification, référentiel central d’utilisateurs (Enterprise Directory) et gestion des utilisateurs. L’objectif ultime d’IAM Framework est de doter les bonnes personnes du bon accès au bon endroit.

Acheter un rapport exclusif : https://marketreporthub.com/price.php?id=00312&price=3000

Les marchés peuvent être largement segmentés par types de déploiement : cloud, sur site et hybride, puis à nouveau par type de composants : technologies d’annuaire, provisionnement, gestion des mots de passe, authentification unique (SSO), conformité, authentification avancée, audit et gouvernance ; puis par types d’entreprises : Entreprises, moyennes entreprises et petites entreprises, et enfin par utilisateurs finaux/verticals : télécommunications et informatique, secteur public, secteur manufacturier, services bancaires et financiers, assurance (BFSI), énergie et électricité secteur, distribution au détail et en gros, santé, éducation et autres secteurs

La nécessité de lier et de gérer de manière persistante et croissante le nombre d’identités numériques distribuées dans l’entreprise a toujours été l’un des principaux obstacles pour les entreprises. En plus de cela, de nombreuses entreprises utilisent maintenant différents types de logiciels, de matériel et d’énormes investissements, une planification préalable et un long délai d’exécution corrélé au déploiement florissant d’un projet de gestion des identités et des accès (IAM) limitaient les petites et moyennes petites entreprises (PME) pour mettre en œuvre des solutions technologiques communiquées à l’IAM, mais avec le nombre total d’applications basées sur le cloud dans toutes les PME, la nécessité de gérer de nombreux comptes et droits devrait augmenter massivement, ce qui à son tour générera ces aux entreprises d’accepter des solutions IAM basées sur le cloud nécessitant des investissements primaires minimes.

Demande de table des matières du rapport : https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00312

Le renforcement des conformités réglementaires, l’augmentation de la mobilité de l’entreprise et l’augmentation de la mise en œuvre d’applications Web sont considérés comme les trois principaux moteurs de la croissance des performances des solutions IAM basées sur le cloud. Avec les solutions IAM, une entreprise peut obtenir des avantages tels que la protection des entreprises contre les intimidations internes et externes, une certaine visibilité sur les données au repos et en mouvement, la prévention des pertes de données et autres.

L’Amérique du Nord est susceptible d’être le plus grand marché en termes de part de revenus, en même temps que les économies émergentes telles que l’Asie-Pacifique (APAC) où les pays incluent l’Inde, la Chine, l’Australie entre autres. Au Moyen-Orient et en Afrique dans des pays comme l’Arabie saoudite , Émirats arabes unis (EAU) et d’autres affichent une croissance substantielle et devraient devenir un marché clé dans un avenir proche.

Les principaux acteurs du secteur incluent le service Web Amazon, les technologies CA, Dell Software, IBM, Microsoft, Oracle, Intel, EMC, Okta, Courion, Covisint, Netiq, One Login, les systèmes d’identification HP Hitachi et Siemens.