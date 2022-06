Marché de la gestion de la température des patients en Amérique du Nord 2022 – Prévisions mondiales de l’industrie avec tendances, taille, part, statistiques, stratégies de concurrence

Le rapport à grande échelle sur la gestion de la température des patients en Amérique du Nord fournit une étude globale sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Le rapport comprend tous les profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché de la gestion de la température des patients en Amérique du Nord qui influencent le marché. Selon ce rapport de l’industrie, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce rapport de marché identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Le rapport d’analyse du marché de la gestion de la température des patients en Amérique du Nord parle du processus de fabrication, du type ainsi que des applications.

Global America Patient Temperature Management est un rapport de marché professionnel et approfondi qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, pour préparer le rapport d’étude de marché, certaines étapes doivent être suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données de marché. Les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont pris en compte dans ce rapport. Les entreprises peuvent sûrement se fier au rapport d’analyse de marché crédible sur la gestion de la température des patients en Amérique du Nord pour une prise de décision logique et une gestion supérieure de la commercialisation des biens et services. Les rapports d’études de marché sont très influents à bien des égards pour développer l’entreprise.

Analyse et taille du marché

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2018, le cancer du sein a touché environ 627 000 femmes dans le monde, et l’incidence de la maladie devrait être plus élevée dans les régions développées que dans les régions en développement. Étant donné que le dépistage des maladies par DBT est beaucoup plus pratique et efficace que le dépistage par mammographie 2D, la demande pour ces produits devrait augmenter entre 2022 et 2029.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la tomosynthèse mammaire, qui était de 2,04 milliards USD en 2021, atteindrait 5,46 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 13,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les principaux acteurs moteurs opérant sur le marché couverts dans ce rapport:

Siemens (Allemagne)

Hologic, Inc. (MA)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)

Abbott (États-Unis)

BD (New Jersey)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Shimadzu Medical (Inde) pvt. Ltd. (Japon)

GENERAL ELECTRIC (États-Unis)

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)

Sysmex Inde Pvt. Ltd. (Japon)

Hitachi, Ltd. (Japon)

……

La taille globale du marché a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. Il fournit également un aperçu et des prévisions pour le marché mondial de la tomosynthèse mammaire sur la base de toute la segmentation fournie en ce qui concerne cinq raisons principales telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider les données et l’analyse. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’information sur le marché et des responsables des ventes nationales,

