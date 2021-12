Marché de la gestion de la température Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché de la gestion de la température rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché de la gestion de la température devrait connaître un TCAC stable de 3,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Les progrès technologiques dans le secteur de la santé et la prévalence croissante des maladies mortelles sont facteur de croissance de ce marché.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la gestion de la température sont 3M, BD, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Ecolab, General Electric Company, GENTHERM., Inspiration Healthcare Group plc, Medtronic, Smiths Medical, Inc., Stryker, The 37Company., ZOLL Medical Corporation, Elitech., Servotech Instrumentation Ltd, VYAIRE, Attune Medical, Cooper-Atkins Corporation., ATS Healthcare., LivaNova PLC, Podimetrics et entre autres.

Marché mondial de la gestion de la température par produit (systèmes de réchauffement du patient, systèmes de refroidissement du patient), application (soins périopératoires, soins aigus, soins du nouveau-né, autre), spécialité médicale (chirurgie générale, cardiologie, neurologie, pédiatrie, chirurgie thoracique, chirurgie orthopédique, autre) , Utilisateur final (salles d’opération, unité de soins intensifs, salles d’urgence, autre), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de la gestion de la température

La gestion de la température est une procédure effectuée sur le patient dans les salles d’opération, les unités de soins intensifs, les salles de réveil et d’autres régions hospitalières pour maintenir une température corporelle adéquate pendant une période donnée. Les systèmes d’avertissement des patients et les systèmes de refroidissement des patients sont des produits courants qui sont utilisés dans la gestion des patients. Cette thérapie est utile pour améliorer les conditions de santé du patient et réduire la probabilité de lésions tissulaires dues à l’absence de circulation sanguine dans le corps. Cette gestion de la température est largement réalisée en chirurgie générale, chirurgie orthopédique, chirurgie thoracique et autres.

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Smith Medical a annoncé le lancement de son réchauffeur à convection à haut débit de nouvelle génération, un réchauffeur à convection de niveau 1, spécialement conçu pour le fournisseur de soins de santé afin qu’il puisse maintenir la température corporelle du patient pendant la chirurgie. Ce nouveau réchauffeur peut aider les hôpitaux à augmenter leur efficacité et à améliorer les résultats pour les patients

En janvier 2017, le groupe Almac a annoncé le lancement de son nouveau logiciel de gestion de la température TempEZ, une plate-forme qui permettra aux clients de stocker les données de température dans une seule base de données. La conception TempEZ permet au client d’utiliser n’importe quel moniteur et prestataire logistique pour gérer le transport de son produit jusqu’à sa destination finale. Ceci est spécialement conçu pour maintenir la qualité et l’intégrité des produits pharmaceutiques

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la gestion de la température est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la gestion de la température pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques améliorera également la croissance du marché

Le nombre croissant d’interventions chirurgicales agit comme un moteur de marché

La croissance du tourisme médical accélérera également la croissance de ce marché

Le développement d’un système intravasculaire avancé augmentera également la croissance de ce marché

Contraintes du marché

Le prix élevé des systèmes de gestion de la température intravasculaire freinera la croissance du marché

Les rappels et les défaillances de produits peuvent également entraver la croissance de ce marché

Segmentation : marché mondial de la gestion de la température

Par produit

Systèmes de réchauffement du patient Avertissement Accessoires Système de réchauffement de surface Systèmes de réchauffement par conduction Systèmes de réchauffement par convection Système de réchauffement intravasculaire

Systèmes de refroidissement des patients Système de refroidissement conventionnel Système de refroidissement intravasculaire Système de refroidissement de surface



Par application

Soins périopératoires Salles d’opération Unités de soins postopératoires Unités de soins préopératoires

Soins aigus Unités de soins intensifs Salles d’urgence Unités de soins coronariens Centres de brûlures Unités de soins neurologiques Laboratoires de cathétérisme

Soins du nouveau-né Salles d’accouchement Unités de soins intensifs néonatals Services postnatals

Autre

Par spécialité médicale

Chirurgie générale

Cardiologie

Neurologie

Pédiatrie

Chirurgie thoracique

Chirurgie orthopédique

Autre

Par Fin – Utilisateur

Salles d’opération

Unité de soins intensifs

Salles d’urgence

Autre

