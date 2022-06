Marché de la gestion de la santé de la population (GSP) : vue d’ensemble, analyse détaillée, paysage concurrentiel et prévisions pour 2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research et intitulé « Population Health Management (PHM) Market Report-Development Trends, Threats, Opportunities and Competitive Landscape » (Rapport sur le marché de la gestion de la santé de la population – tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel) est conçu pour couvrir le niveau micro de l’analyse par les acteurs clés et les principaux segments commerciaux.

Le rapport de recherche sur le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients et des concurrents. Population Health Management (PHM) est une étude de marché détaillée qui sert cet objectif et donne à votre entreprise un avantage concurrentiel. Cet excellent rapport de marché évalue l’état actuel du marché, la taille et la part du marché, les revenus générés par la vente du produit, et les changements essentiels requis dans les produits futurs. Les données incluses dans le rapport sur la gestion de la santé de la population (PHM) permettent non seulement de planifier les investissements, la publicité, la promotion, le marketing et la stratégie de vente de manière plus valable, mais elles aident également à prendre des décisions judicieuses et efficaces.

Un ensemble d’analystes, de statisticiens, d’experts en recherche, de prévisionnistes et d’économistes travaillent avec soin pour élaborer ce rapport de recherche sur le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) pour les entreprises à la recherche d’une croissance prospective. Ces paramètres comprennent principalement les dernières tendances, la segmentation du marché, l’ouverture de nouveaux marchés, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les idées et l’innovation. Ce rapport d’étude de marché vous informe sur l’analyse stratégique des fusions, expansions, acquisitions, partenariats et investissements. L’étude du marché de la gestion de la santé des populations (GSP) aide les entreprises à planifier la production, le lancement de produits, le calcul des coûts, l’inventaire, les achats et les stratégies de marketing.

Analyse et taille du marché mondial de la gestion de la santé des populations (PHM)

Le marché de la gestion de la santé des populations (PHM) devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. En raison de la complexité de la prestation des soins et des mécanismes de paiement, la demande de services de santé de la population combinant de nombreuses capacités augmente. Les données cliniques, financières et opérationnelles peuvent être traitées par des solutions de gestion de la santé des populations (PHM), ce qui peut contribuer à améliorer l’efficacité et les soins aux patients. Le remboursement des soins médicaux évolue en raison de l’importance accrue accordée au paiement fondé sur la valeur (VBP) et aux organisations de soins responsables dans le programme de gestion de la santé (ACO). En outre, la plus grande adhésion des ACOs aux solutions de santé de la population est due à la simplicité offerte par les modèles de paiement basés sur la valeur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) a été évalué à 24,9 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 103,76 milliards de dollars en 2029, enregistrant un TCAC de 19,53 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché rédigé par l’équipe de Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché mondial de la gestion de la santé de la population (PHM)

La gestion de la santé de la population (PHM) est une stratégie ciblée et holistique de collecte et d’évaluation des données relatives à la santé d’un patient. L’implication du patient, la coordination des soins, l’intégration, la mesure des soins basés sur la valeur, l’analyse des données et la gestion des informations de santé font partie de l’ensemble. Elle se concentre sur l’amélioration de la santé de la population, l’expérience globale du patient et l’amélioration des résultats des soins de santé. Le PHM fournit également plusieurs solutions qui contribuent à la prestation de soins centrés sur le patient en réduisant les taux de réadmission et en garantissant la mise en œuvre de thérapies appropriées et optimales. Elle permet également aux patients et aux prestataires de soins de santé d’accéder en temps réel aux informations médicales. Par conséquent, la PHM est largement utilisée par les professionnels de la santé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Dynamique du marché de la gestion de la santé de la population (PHM)

Facteurs déterminants

Prévalence croissante des maladies chroniques

Les maladies chroniques sont une force motrice majeure dans le secteur de la gestion de la santé de la population. Les patients se rendent dans les hôpitaux pour le traitement d’affections de longue durée. Dans les cas de maladies chroniques, la tenue des dossiers des patients et la surveillance sont essentielles. La demande de traitements efficaces a augmenté ces dernières années en raison des maladies chroniques. L’augmentation de la demande de traitement nécessite des services supplémentaires de gestion des soins de santé.

Augmentation du niveau des investissements dans les soins de santé

Les investissements élevés dans les soins de santé constituent un autre facteur important pour le secteur de la gestion de la santé des populations. Cela se traduit par le déploiement de la technologie de l’information sur les soins de santé.

En outre, l’augmentation de la population gériatrique sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de la gestion de la santé de la population (PHM). L’urbanisation croissante et l’augmentation des dépenses en infrastructures de soins de santé sont les principaux moteurs de la croissance du marché de la gestion de la santé de la population (PHM). En raison de la prévalence croissante des maladies cardiologiques et neurologiques, la gestion de la santé des populations est fréquemment utilisée pour assurer une surveillance et des soins continus aux patients. En outre, l’utilisation croissante des solutions PHM pour améliorer les résultats cliniques des patients en offrant un accès aux informations médicales aux professionnels de la santé de diverses spécialisations médicales stimule la croissance du marché.

Analyse/Insights régionaux du marché de la gestion de la santé des populations (PHM)

Le marché de la gestion de la santé des populations (GSP) est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, plate-forme, composant et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion de la santé des populations (GSP) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse des parts de marché de la gestion de la santé de la population (PHM)

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion de la santé de la population (PHM) fournit des détails par concurrent. Ces détails comprennent une présentation de l’entreprise, ses données financières, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus sont uniquement liés à l’intérêt des entreprises pour le marché de la gestion de la santé des populations (GSP).

Certains des principaux acteurs présents sur le marché de la gestion de la santé des populations (GSP) sont :

– McKesson Corporation (États-Unis)

– ZeOmega (États-Unis)

– Verisk Analytics, Inc (États-Unis)

– Forward Health Group, Inc (États-Unis)

– Health Catalyst (États-Unis)

– Athena health, Inc (US)

– Cerner Corporation (US)

– Medecision (US)

– Xerox Corporation (US)

– Allscripts Healthcare, LLC (US)

– Fonemed (Canada)

– Well Centive, Inc. (US)

– General Electric Company (US)

– HealthBI (US)

– NXGN Management, LLC (US)

– Optum Inc. (US)

– i2i Population Health (US)

– Conifer Health Solutions, LLC (US)

– IBM (US)

– Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)

– Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

– Arthrex (États-Unis)

