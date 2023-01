Marché de la gestion de la relation client SaaS (CRM) 2023 – Stratégies commerciales, ventes de produits et taux de croissance, évaluation jusqu’en 2033

Le marché mondial de la gestion de la relation client (CRM) SaaS devrait croître de 1,8 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 10,9 % au cours de la période de prévision.

Sur la base du segment de déploiement, le marché est segmenté en déploiement sur site et dans le cloud. Le segment du cloud détenait le plus grand marché en 2020. Les solutions basées sur le cloud sont devenues la norme en raison des nombreux avantages, tels que la grande flexibilité, la rentabilité, l’évolutivité et le faible coût de maintenance du matériel, offerts par le modèle de déploiement SaaS. Les organisations préfèrent de plus en plus le déploiement basé sur le cloud de diverses solutions CRM car elles sont hébergées sur le serveur du fournisseur et peuvent être consultées à distance depuis n’importe quel endroit. Cela élimine le besoin de mettre à jour manuellement le même et permet à l’utilisateur d’accéder aux données de n’importe quel endroit sans tracas.

La pandémie de COVID-19 a poussé les organisations du monde entier à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs employés et de leurs communautés. En raison de la pandémie, les entreprises et les organisations doivent plus que jamais conclure des accords de vente, rechercher des opportunités et résoudre les problèmes des clients pour améliorer la fidélisation. Mandat gouvernemental des politiques de travail à domicile qui a stimulé le marché des organisations, qui a mis l’accent sur des moyens efficaces de s’engager avec les clients dans un environnement de travail à distance. Cela devrait conduire l’adoption et la mise en œuvre des solutions CRM à leur plein potentiel alors que les entreprises se concentrent sur l’exploitation de la majorité des fonctions CRM pour servir les acheteurs, stimuler l’engagement des ventes et augmenter la productivité des employés.

Segmentation globale du marché de la gestion de la relation client (CRM) SaaS :

Marché mondial de la gestion de la relation client SaaS, par solutions

Service Clients

Gestion de l’expérience client

Analyse GRC

Automatisation du marketing

L’automatisation des forces de vente

Surveillance des médias sociaux

Autres

Marché mondial de la gestion de la relation client SaaS, par déploiement

Sur site

Nuage

Marché mondial de la gestion de la relation client SaaS, par entreprises

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Marché mondial de la gestion de la relation client SaaS, par application

BFSI

Détail

Soins de santé

Informatique & Télécom

Fabrication discrète

Gouvernement et éducation

Autre

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression SaaS Customer Relationship Management (CRM) a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la gestion de la relation client (CRM) SaaS, suivie de l’Asie-Pacifique.

Marché mondial de la gestion de la relation client SaaS, par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial de la gestion de la relation client SaaS (CRM):

Salesforce.com, Inc.

Microsoft Corporation

SAP SE

Oracle Corporation

ADOBE INC.

SugarCRM inc.

Zoho Corporation Pvt. Ltd

Cuivre CRM, Inc.

Insightly Inc.

Créatif.

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial de la gestion de la relation client SaaS examine les facteurs macroéconomiques ainsi que l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une analyse qualitative et quantitative complète des perspectives sectorielles/régionales, ainsi que la présence des acteurs du marché dans chaque segment et région/pays. Les entrées sont incluses dans les informations du rapport.

Le rapport sur le marché mondial de la gestion de la relation client SaaS couvre une analyse complète sur: