Marché de la gestion de la qualité des soins de santé 2020-2026 | Principaux acteurs clés : Nuance Communications Inc., Medisolv Inc., Truven Health Analytics, Cerner Corporation

La gestion de la qualité cherche à améliorer l’efficacité des traitements et à augmenter la satisfaction des patients vis-à-vis du service. Avec une population de personnes âgées et des coûts de soins de santé croissants, la gestion de la qualité des soins de santé retient de plus en plus l’attention. Le système de soins de santé comprend des entités petites et grandes, telles que des dispensaires, des cliniques médicales et des hôpitaux, et tous les modules doivent fournir un service de qualité pour que le système fonctionne correctement.

Le marché de la gestion de la qualité des soins de santé devrait croître d’une valeur de +7 milliards de dollars US et à un TCAC de +16% au cours de la période de prévision 2020-2026

À mesure que les dernières technologies se développent, le coût des services de santé augmente ; cela affecte la promulgation des prestataires de soins de santé dans les pays en évolution ou sous-avancés. Pour obtenir le niveau de qualité standard, le gouvernement déploie des efforts dans divers pays à travers le monde. Le système de rapports sur la qualité des médecins (PQRS) est le programme de rapports sur la qualité qui aide les prestataires de soins de santé à évaluer la qualité des services qu’ils offrent aux patients, ce qui améliore le marché de la gestion de la qualité des soins de santé.

Principaux acteurs clés :

Nuance Communications Inc., Medisolv Inc., Truven Health Analytics, Cerner Corporation, Premier Inc., McKesson Corporation, Verscend Technologies Inc., Dolbey Systems Inc., QUANTROS INC., Altegra Health, Enli Health Intelligence et CitiusTech Inc.

Marché mondial de la gestion de la qualité des soins de santé : aperçu de la segmentation

L’Amérique du Nord représente la plus grande part du marché de la gestion de la qualité des soins de santé. Cela peut être principalement attribué à de meilleures installations de compensation fournies et à la contribution du gouvernement dans l’application de services de gestion de la qualité, prévisibles pour étendre la croissance du marché au cours de la période de prévision. D’autres régions importantes d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique freinent également la croissance du marché de la gestion de la qualité des soins de santé.

Marché de la gestion de la qualité des soins de santé par application :

Gestion des données, abstraction de données non structurées, traitement et analyse des données, génération de rapports, soumission de rapports, gestion des risques

Marché de la gestion de la qualité des soins de santé par utilisateur final :

Hôpitaux, centres de soins ambulatoires, payeur, ACO, autres

Le rapport offre des données complètes sur le marché mondial de la gestion de la qualité des soins de santé en termes de vue d’ensemble des entreprises, de classifications, d’applications, de fonctionnalités, de tendances en cours et de paysage concurrentiel. Il a été analysé au moyen de méthodologies de recherche éprouvées telles que des techniques de recherche primaires et secondaires.

Points clés délibérés du rapport de recherche mondial :

– Il offre une analyse complète des tendances du marché mondial (défis, menaces, risques, défis et opportunités)

– Il offre des perspectives prospectives sur le marché mondial de la gestion de la qualité des soins de santé

– Les chercheurs mettent en lumière les segments et sous-segments clés du marché

– Analyse de la croissance historique ainsi que des projections futures sur le marché de la gestion de la qualité des soins de santé

– Des informations détaillées sur la génération de revenus et le volume du marché

– Il offre des graphismes distinctifs pour présenter les points clés importants

– Synopsis du paysage concurrentiel sur le marché mondial de la gestion de la qualité des soins de santé

