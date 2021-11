Marché de la gestion de la douleur vétérinaire – Analyse de l’industrie, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2021-2028

Analyse et perspectives du marché : marché mondial de la gestion de la douleur vétérinaire

Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 13,55% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’augmentation de l’adoption d’animaux en tant que compagnon stimule le marché de la gestion de la douleur vétérinaire.

La gestion vétérinaire de la douleur est définie comme un sous-ensemble majeur de la thérapeutique vétérinaire. Les animaux sont incapables d’exprimer la douleur et la douleur chez les animaux pourrait être due à une douleur chirurgicale, à l’arthrite et au cancer. Les signes de douleur chez les animaux domestiques incluent la réticence à marcher sur des surfaces glissantes, à monter/descendre fréquemment les escaliers, un comportement sélectif et à essayer de se tenir debout avec les pattes avant. D’autres incluent la perte d’appétit, l’agressivité, une activité réduite et le battement de la queue. Diverses options pour traiter les causes de la douleur chez les animaux sont les analgésiques, la réadaptation physique, l’acupuncture, la thérapie au laser et le massage thérapeutique.

Ce rapport sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire, contactez Data Bridge Market Research pour un dossier d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la gestion de la douleur vétérinaire

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion de la douleur vétérinaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire sont Zoetis, Elanco, Bayer AG, Norbrook, Ceva, Dechra Pharmaceuticals, Assisi Animal Health, Merck Sharp & Dohme Corp (une filiale de Merck & Co., Inc), Boehringer Ingelheim International GmbH, Virbac, Laboratoires IDEXX, Vetoquinol, DuPont, DSM, Adisseo, BASF SE, ADM, Nutreco, Novusint, Cargill Incorporated, Charoen Pokphand Group, Sumitomo Chemical, Kemin Industries, Inc., Biomin, Alltech, Addcon, Bio Agri Mix, Halyard, Boston Scientific Corporation, Elli Lilly & Co., Endo International, Forest Laboratories et Medtronic, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché de la gestion de la douleur vétérinaire et taille du marché

Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est segmenté en fonction du type de médicament, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

• Sur la base du type de médicament, le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est segmenté en opioïdes, morphine, hydromorphone, codéine, agonistes α2-adrénergiques, xylazine, médétomidine, anesthésiques locaux, bupivacaïne, lidocaïne, chloroprocaïne, anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSID) , étodolac, fentanyl, méloxicam, sédatifs et corticoïdes.

• En fonction de la voie d’administration, le marché de la gestion vétérinaire de la douleur est segmenté en préparations orales et préparations parentérales.

• Basé sur l’utilisateur final, le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est segmenté en pharmacies hospitalières vétérinaires, pharmacies vétérinaires de détail et pharmacies en ligne.

• Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est également segmenté sur la base du canal de distribution en hôpitaux et cliniques vétérinaires et en pharmacies.

Marché de la gestion de la douleur vétérinaire Pays Niveau Aanalyse

Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de médicament, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

