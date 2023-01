Marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement basée sur le cloud 2023 – Analyse globale de l’industrie 2023-2030

La technologie cloud existe depuis près de 20 ans maintenant, mais les professionnels de la chaîne d’approvisionnement hésitent encore à adopter le cloud et à migrer leurs systèmes. Bien que l’industrie en soit à ses débuts, le cloud computing aidera les responsables de la chaîne d’approvisionnement à suivre de près un produit tout au long de son cycle de vie. Le SCM basé sur le cloud réduira considérablement le coût du produit car il localisera l’expédition à n’importe quelle étape du transport. Avec l’évolution de l’environnement de la chaîne d’approvisionnement, le cloud computing deviendra un processus avantageux, gagnant plus de traction sur le marché par rapport aux systèmes traditionnels. Alors que le SCM traditionnel est plus transactionnel, l’approche cloud offre un contrôle à 360 degrés et une surveillance en temps réel. Le SCM basé sur le cloud offre évolutivité, fiabilité, conception intégrée et économique et immédiateté par rapport au modèle SCM localisé.

Analyse de marché:

Le marché SCM est mature, cependant, l’émergence du cloud computing a changé le paysage de l’industrie et a amélioré l’expérience client. Le marché des «logiciels SCM basés sur le cloud» devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX% au cours de la période de prévision 2022-2030. L’intégration du cloud dans le SCM crée une myriade d’avantages qui redéfinissent les réseaux traditionnels de la chaîne d’approvisionnement, offrent une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement, aident à gérer les volumes de données croissants et à intégrer les technologies numériques. De plus, le besoin d’une agilité commerciale améliorée, d’une évolutivité, d’un déploiement plus rapide et d’une réduction du TOC incitera les organisations à déployer le modèle cloud de SCM.

Analyse produit :

L’étude de marché du SCM basé sur le cloud abordera les types qui incluent la planification de la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement, le système d’exécution de la fabrication, le système de gestion d’entrepôt et le système de gestion du transport. Le marché des logiciels d’approvisionnement va croître en raison des investissements des grandes entreprises dans les applications d’approvisionnement et des PME dans les logiciels d’approvisionnement basés sur le cloud. Le besoin pressant de consolider et d’améliorer le pouvoir d’achat poussera le marché vers les logiciels basés sur le cloud. Le système d’exécution de la fabrication aura le taux de croissance le plus élevé avec une augmentation de l’automatisation, un retour sur investissement plus rapide, des réglementations gouvernementales strictes, des délais réduits, une réduction des coûts de production et une meilleure excellence opérationnelle.

Analyse régionale :

On estime que l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en 2022 et devrait la maintenir jusqu’en 2030. L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante au SCM basé sur le cloud parmi les entreprises, en particulier PME. Des facteurs tels que le besoin croissant d’un système de gestion d’infrastructure et le déplacement de la charge de travail vers un modèle cloud augmenteront les revenus du marché.