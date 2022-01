Marché de la gestion composée 2021 | Taille de l’industrie, part, demande, fabricants et prévisions 2028

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Le marché de la gestion des composés se développe avec des facteurs tels que l’implication croissante de l’IA dans le flux de travail de développement de médicaments, l’augmentation de l’externalisation de la gestion des composés. Le nombre d’entreprises impliquées dans le développement de médicaments investit dans l’intelligence artificielle pour promouvoir les services de découverte de médicaments. Cette implication augmentera l’intérêt des services de découverte de médicaments et de gestion des composés basés sur l’IA et devrait agir comme un moteur sur le marché. Cependant, une exigence de capital élevée pour les installations peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision donnée.

La demande pour le marché de la gestion des composés a augmenté à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement et la raison en est l’augmentation de la recherche et du développement à travers le monde pour lesquels la gestion des composés est utilisée pour augmenter le rythme du flux de travail et surmonter la bouteille. col du processus de développement d’un médicament. Le marché de la gestion des composés est en croissance en raison de la mise à niveau de la gestion des composés pilotée par logiciel, de l’augmentation de l’externalisation de la gestion des composés et de l’augmentation du revenu disponible. Le marché augmentera au cours de la période prévue en raison de l’exploration des marchés émergents, d’une initiative stratégique visant à promouvoir un système de gestion des composés et à l’augmentation du flux de travail pharmaceutique automatisé.

Principaux acteurs clés du marché :

Biosolutions haute résolution

BioAscent

Titian Software Limited

LiCONiC SA

AXXAM SpA, SPT Labtech

TCG Lifesciences Private Limited

Spécifications Compound Handling BV

Brooks Life Sciences (une division de Brooks Automation, Inc.)

Tecan Trading SA

Compagnie de Hamilton

Evotec SE

Le rapport sur le marché de la gestion des composés fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs. Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : Évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents.

Portée du marché mondial de la gestion des composés et taille du marché

Le marché de la gestion des composés est classé en sept segments notables basés sur les produits et services, le type d’échantillon, le processus, l’application, la taille de la bibliothèque de composés, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion des composés est segmenté en produits de gestion des composés/d’échantillons et services d’externalisation. En 2021, les produits de gestion de composés/d’échantillons dominent le marché de la gestion de composés car ils sont des atouts cruciaux pour la gestion de composés et nécessaires à diverses fonctions. De plus, la plupart des entreprises préfèrent les équipements internes à des fins de recherche. Bien que l’automatisation du laboratoire et les dispositifs de stockage soient les facteurs contributifs les plus importants, un grand nombre de produits de gestion des composés sont nécessaires dans le flux de travail de la recherche et les processus de développement. Sur la base du type d’échantillon, le marché de la gestion des composés est segmenté en composés chimiques et en échantillons biologiques. En 2021, les composés chimiques dominent le marché car ils constituent une part importante dans toutes sortes de découvertes de médicaments, y compris les produits biopharmaceutiques. Les produits chimiques sont utilisés comme réactifs ou dans des réactions pour le flux de travail de développement, quel que soit le domaine de recherche. L’implication d’échantillons chimiques est attribuée au pourcentage élevé d’utilisation de composés chimiques sur le marché de la gestion des composés.



Sur la base du processus, le marché de la gestion des composés est segmenté en criblage à haut débit, criblage basé sur des fragments et optimisation des prospects. En 2021, le criblage à haut débit domine le marché car il s’agit du principal modèle de découverte de médicaments à petites molécules pour l’industrie biopharmaceutique. Les entreprises ont investi plus d’un million de composés dans le matériel (technologies de stockage de liquides, de robotique et de lecture), l’automatisation des processus et de grandes collections de composés en plus de deux à trois décennies. Sur la base de l’application, le marché de la gestion des composés est segmenté en découverte de médicaments, découverte préclinique, synthèse de gènes, biobanque et autres. En 2021, la découverte de médicaments domine le marché, car la plupart des entreprises se concentrent sur l’investissement du capital le plus élevé dans la découverte de médicaments par rapport à d’autres applications, car elles impliquent l’identification des hits et des candidats principaux, la synthèse chimique, la caractérisation du composé principal, le criblage, et des essais d’efficacité thérapeutique du composé final développé. Sur la base de la taille des bibliothèques de composés, le marché de la gestion des composés est segmenté en petites et moyennes bibliothèques et en grandes bibliothèques. En 2021, le segment des grandes bibliothèques domine le marché car elles disposent de plus de ressources pour identifier les composés à sélectionner et de capitaux à investir dans des équipements et des services de gestion des composés. De plus, les petites bibliothèques ont un besoin limité d’automatisation, préfèrent les méthodes traditionnelles et ont le petit nombre de composés présents pour le criblage et le développement qui ne nécessitent pas une grande automatisation.



Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion des composés est segmenté en sociétés pharmaceutiques, sociétés biopharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, instituts de recherche et universitaires et autres. En 2021, les sociétés pharmaceutiques dominent le marché car ce segment est axé sur la découverte de médicaments et doit accélérer le processus de travail pour amener les médicaments dans les pipelines d’essais cliniques pour lesquels ils ont besoin d’une automatisation de laboratoire et d’inventaire fournie par la gestion des composés pour le flux de travail de support. dans le développement de médicaments.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la gestion des composés est segmenté en vente directe et distribution par des tiers. En 2021, le segment des ventes directes domine le marché car il s’agit du mode le plus préféré et le plus rentable avec le vaste portefeuille de produits disponible sur le site Web de l’entreprise et le modèle de marketing de l’entreprise.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.