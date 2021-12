marché de la gestion automatisée des liquides pourrait connaître un grand mouvement d’ici 2028 | Agilent, AUTOGEN, Corning, Eppendorf

Résumé du marché mondial de la gestion automatisée des liquides :

Les tendances de l'industrie, la proportion de croissance des principaux producteurs et l'analyse de la production sont les segments inclus dans le chapitre des tendances de croissance mondiale du rapport d'activité Traitement automatisé des liquides. Tout en étudiant la taille du marché par application, il couvre l'analyse de la consommation du marché par application, tandis que l'étude de la taille du marché par type comprend l'analyse de la valeur, l'utilité du produit, le pourcentage du marché et la part de marché de la production par type.

L'analyse des profils des fabricants ou des principaux acteurs du marché mondial est effectuée en fonction de la zone de vente, des produits clés, de la marge brute, des revenus, du prix et de la production.

Le marché mondial de la gestion automatisée des liquides croît avec un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 802,23 millions de dollars d’ici 2028.

Selon une étude de marché, la manipulation des liquides consiste à transférer un liquide d’un endroit à un autre dans un laboratoire, généralement à des fins de test. Aussi simple que cela puisse paraître, la manipulation des liquides est importante pour les laboratoires du monde entier. Les systèmes automatisés de manipulation de liquides peuvent réduire le temps de traitement, diminuer la contamination des échantillons et augmenter la précision des essais biologiques. Ces systèmes libèrent les chercheurs de tâches longues, répétitives et laborieuses et libèrent du temps pour d’autres analyses, rapports de laboratoire et autres tâches de laboratoire.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la gestion automatisée des liquides sont l’augmentation des dépenses de santé dans le monde,

Segmentation globale du marché de la gestion automatisée des liquides :

Sur la base du produit, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en postes de travail automatisés de manipulation des liquides , réactifs et consommables, et autres.

Sur la base du type, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en systèmes de manipulation de liquides automatisés et en manipulation de liquides semi-automatisée.

Sur la base de la procédure, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en configuration PCR, réplication de plaques, dilution en série, criblage à haut débit, reformatage de plaques, culture cellulaire, amplification du génome entier, impression de matrices, etc.

Sur la base de la modalité, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en embouts jetables et embouts fixes.

Sur la base de l’application, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en génomique, découverte de médicaments, diagnostics cliniques, protéomique et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la manipulation automatisée des liquides est segmenté en industries biotechnologique et pharmaceutique, instituts de recherche, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, instituts universitaires et autres.

Au niveau régional, le segment optique aux États-Unis dans la région de l’Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prise de conscience croissante des systèmes automatisés de manipulation de liquides. Le segment de produits en Allemagne devrait dominer le marché européen en raison de l’augmentation de la recherche et du développement pour la manipulation automatisée des liquides utilisée dans le secteur des soins de santé. La Chine est en tête de la croissance du marché APAC et le segment des systèmes automatisés de traitement des liquides domine dans ce pays en raison de la présence du plus grand nombre de fournisseurs de traitement automatisé des liquides.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la gestion automatisée des liquides :

Agilent Technologies, Inc

Aurora Biomed Inc

AUTOGÈNE INC

Beckman Coulter, Inc

Instruments BioTek

Analytik Jena GmbH

SPT Labtech Ltée

Corning Incorporé

Entreprise Eppendorf

Illumina, Inc

FORMULE

Gilson Incorporé

Compagnie de Hamilton

ACTIVE MOTIF

LONZA

PerkinElmer Inc

Diagénode Diagnostics

Robotique Hudson

DISTRIBUTION

