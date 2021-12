Marché de la génomique Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché de la génomique rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché de la génomique aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Le marché mondial de la génomique devrait connaître un TCAC sain de 12,24% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux applications croissantes de la génomique, au nombre croissant de projets de recherche en génomique, au développement de la découverte de médicaments et de la biologie moléculaire.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la génomique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la génomique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la génomique sont General Electric, Danaher, Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Illumina, Inc., Qiagen, Merck & Co., Inc, Agilent Technologies Inc, Bio- Rad Laboratories, Inc., Genotypic Technology Pvt Ltd, Macrogen, Inc., Eurofins Genomics LLC, PerkinElmer Inc., Personalis Inc., Pacific Biosciences of California, Inc., Oxford Nanopore Technologies., Eppendorf AG, Novogene Corporation, SciGenom Labs Pvt . Ltd, Takara Holdingd Inc., Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP, Dnastar et New England Biolabs, entre autres.

Définition du marché : marché mondial de la génomique

La génomique est l’étude des génomes et de leur communication avec différents stimuli, qui est devenue l’objet d’activités de développement et de recherches généralisées au cours des dernières années. La génomique est devenue la raison de l’essor des technologies qui permet une meilleure appréhension des génomes et une meilleure compréhension des interactions de la génomique avec l’appareil et l’environnement

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies monogéniques résultent de modifications d’un seul gène du corps. La nature de la maladie dépend des fonctions remplies par le gène modifié. Ces maladies sont relativement rares mais elles peuvent toucher des millions de personnes dans le monde. Les scientifiques ont estimé que plus de 10 000 maladies humaines sont monogéniques.

Facteurs de marché

Increasing government funding and development in the number of genomics projects is driving the growth of the market

Rising incidence of chronic diseases is driving the market growth in the forecast period

Investment in research and developments on genomic application will boost the growth of the market

Technological advancements in data analysis tools have motivated healthcare community for the creation of precision-based therapies from surplus, available DNA data which is the driving force of the market

Market Restraints

Shortage of skilled professionals is hampering the market growth

Problems in intellectual property protection, data management and public policies is also acting as a restraint for the growth of the market

High cost of genomic equipment is also limit the market growth in the forecast period

Segmentation: Global Genomics Market

By Deliverables

Product Reagents Instruments



Services Core Genomics NGS-Based Biomarker Translation Computational Others



By Technology

Sequencing

Microarray

PCR

Nucleic Acid Extraction and Purification

By Application

Epigenomics Chromatin Immunoprecipitation Bisulfite Sequencing Methylated DNA Immunoprecipitation Chromatin Accessibility Assays High-Resolution Melt Microarray Analysis

Functional Real-Time PCR Transfection RNA Interference SNP Analysis Mutational Analysis

Biomarker Discovery Real-Time PCR Mass Spectrometry Microarray Analysis Bioinformatics Statistical Analysis DNA Sequencing

Pathway Analysis Microarray Analysis Bead-Based Analysis Real-Time PCR Proteomics Tools Others



By Process

Sequencing

Library Preparation

Data Analysis

By End-User

Government and Academic Institutes

Clinical Research

Entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques

Hôpitaux et cliniques

Autres

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, Eurofins Scientific a annoncé l’acquisition de Transplant Genomics Inc. Cette acquisition permettrait à la société de lancer le test de rejet de rein subclinique TruGraf et contribuerait encore à améliorer les résultats des greffes d’organes pour le plus grand nombre de patients possible.

En juin 2019, Invitee a annoncé l’acquisition de Singular Bio, Inc., la société développe une technologie qui permettrait de réduire les coûts et d’utiliser des analyses de haute qualité, sans cellules et d’acides nucléiques. Cette technologie serait initialement utilisée dans le dépistage prénatal non invasif. L’acquisition permettra le test NIPS à moindre coût

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la génomique dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

