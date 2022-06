Marché de la génomique avec analyse – Part de l’industrie, taille, tendances, demande, revenus, croissance, segmentation régionale et prévisions

Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont gardés à l’esprit lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport.

Le marché de la génomique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 17,75% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la génomique fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’expansion du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché de la génomique.

Principaux acteurs : –

General Electric, Danaher, Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Illumina, Inc., Qiagen, Merck & Co., Inc., Agilent Technologies Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Genotypic Technology Pvt Ltd, Macrogen, Inc., Eurofins Genomics LLC, PerkinElmer Inc., Personalis Inc., Pacific Biosciences of California, Inc., Oxford Nanopore Technologies., Eppendorf AG, Novogene Corporation, SciGenom Labs Pvt. Ltd, Takara Holdingd Inc., Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP, Dnastar et New England Biolabs, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Génomique

Le paysage concurrentiel du marché de la génomique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la génomique.

La génomique fait référence à l’étude des génomes et de leur communication avec différents stimuli, qui est au centre des activités de développement. La génomique est considérée comme l’une des raisons de l’essor des technologies permettant une meilleure appréhension des génomes et une meilleure compréhension des interactions de la génomique.

L’augmentation du financement gouvernemental pour soutenir les projets de génomique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la génomique. L’augmentation de l’incidence du cancer et les applications croissantes du séquençage de nouvelle génération dans la recherche sur le cancer, ainsi que l’avènement de la susceptibilité génétique et de la gravité de l’infection par le SRAS-CoV-2 en combinant les efforts de recherche à l’aide des bases de données génétiques existantes accélèrent la croissance du marché. L’utilisation d’approches multiomiques et d’études d’association à l’échelle du génome (GWAS) pour découvrir des réseaux biologiques et des variantes communes sous-jacentes aux interactions hôte-pathogène, et l’utilisation de la génomique pour même déchiffrer les complications, la résistance et la sensibilité du COVID-19 influencent davantage le marché. De plus, le développement des soins de santé l’infrastructure, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du financement gouvernemental pour soutenir les projets de génomique, affectent positivement le marché de la génomique. En outre, l’utilisation de la génomique dans la médecine spécialisée / personnalisée offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût élevé associé à l’équipement génomique et le manque de professionnels formés devraient entraver la croissance du marché. Les problèmes de sécurisation du stockage de grands volumes de données séquencées devraient défier le marché de la génomique au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché de la génomique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché de la génomique et taille du marché

Le marché de la génomique est segmenté en fonction des livrables, de la technologie, du processus, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des livrables, le marché de la génomique est segmenté en produits et services. Le produit est en outre segmenté en réactifs et instruments. Les services sont en outre segmentés en Core Genomics, NGS-Based, Biomarker Translation, Computational et autres.

Sur la base de la technologie, le marché de la génomique est segmenté en séquençage, microréseau, PCR, extraction et purification d’acide nucléique.

Sur la base du processus, le marché de la génomique est segmenté en séquençage, préparation de bibliothèques et analyse de données.

Sur la base de l’application, le marché de la génomique est segmenté en épigénomique, fonctionnel, découverte de biomarqueurs et analyse des voies. L’épigénomique est en outre segmentée en immunoprécipitation de la chromatine, séquençage au bisulfite, immunoprécipitation de l’ADN méthylé, tests d’accessibilité de la chromatine, fusion à haute résolution et analyse des microréseaux. La fonctionnalité est ensuite segmentée en PCR en temps réel, transfection, interférence ARN, analyse SNP et analyse mutationnelle. La découverte de biomarqueurs est ensuite segmentée en PCR en temps réel, spectrométrie de masse, analyse de puces à ADN, bioinformatique, analyse statistique et séquençage d’ADN. L’analyse des voies est en outre segmentée en analyse de microréseaux, analyse à base de billes, PCR en temps réel, outils de protéomique et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la génomique est segmenté en instituts gouvernementaux et universitaires, en recherche clinique, en sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, en hôpitaux et cliniques, etc.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la génomique

Le marché de la génomique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, livrables, technologie, processus, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génomique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la génomique en raison de l’augmentation du nombre de programmes de recherche et du nombre élevé de partenariats stratégiques dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’adoption croissante des technologies génomiques en raison du lancement de divers programmes de recherche dans la région.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la génomique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la génomique, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché de la génomique. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

