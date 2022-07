Marché de la génomique Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Marché mondial de la génomique, par livrables (produit, services), technologie (séquençage, puce à ADN , PCR, extraction d’acide nucléique, purification), processus (séquençage, préparation de bibliothèque, analyse de données), application (épigénomique, fonctionnelle, découverte de biomarqueurs, analyse de voie) , Utilisateur final (Instituts gouvernementaux et universitaires, Recherche clinique, Sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, Hôpitaux et Cliniques, Autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Le marché mondial de la génomique était évalué à 27,12 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 112,80 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 19,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La « PCR » représente le plus grand segment technologique du marché de la génomique au cours de la période de prévision en raison du coût inférieur de l’amplification de l’ADN par PCR, de l’essor de la recherche dans le domaine de la génomique et d’autres avancées technologiques. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché mondial de la génomique

Au fil des ans, la génomique a eu un impact significatif sur les soins de santé. La médecine et les sciences biomédicales connaissent une profonde transformation, alimentée par la révolution génomique. La génomique est l’étude du déchiffrement, de l’interprétation et de l’application du code ADN aux problèmes du monde réel. La technologie la plus transformatrice du XXIe siècle est la génomique. Par conséquent, en raison de l’augmentation du financement gouvernemental pour soutenir les projets de génomique, cela contribuera davantage à l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Génomique

Le paysage concurrentiel du marché de la génomique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la génomique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la génomique sont Illumina, Inc. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), McKesson Corporation (États-Unis), R1 RCM Inc. , (États-Unis), HCL Technologies Limited (Inde), Atos SE, (France), Allscripts Healthcare, LLC, (États-Unis), Accenture, (Irlande), Cognizant, (États-Unis), Siemens, (Allemagne), F. Hoffmann- La Roche Ltd. (Suisse), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis) et BGI (Chine), entre autres.

Dynamique du marché de la génomique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Incidence croissante du cancer

L’augmentation de l’incidence du cancer et l’augmentation des applications du séquençage de nouvelle génération dans la recherche sur le cancer est le facteur le plus important qui stimule la croissance de ce marché.

De plus, la hausse du financement gouvernemental pour soutenir la génomique Les projets associés aux changements technologiques massifs qui ont permis aux chercheurs d’interroger de plus grands morceaux du génome humain à travers le monde devraient alimenter la croissance du marché. De plus, l’utilisation d’approches multiomiques et d’études d’association à l’échelle du génome (GWAS) pour découvrir des réseaux biologiques et des variantes communes sous-jacentes aux interactions hôte-pathogène, et l’utilisation de la génomique pour même déchiffrer les complications, la résistance et la sensibilité du COVID-19 amortissent également le la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’avènement de la susceptibilité génétique et de la gravité de l’infection par le SRAS-CoV-2 en combinant les efforts de recherche à l’aide des bases de données génétiques existantes devrait également amortir la croissance du marché. De plus, l’utilisation des concepts de la génomique en biologie synthétique, l’étude des séquences génétiques des plantes et des organismes,

Contraintes / Défis Marché mondial de la génomique

Besoin de professionnels formés

La génomique nécessite des professionnels qualifiés. Le manque de professionnels formés devrait entraver la croissance du marché.

En outre, le coût élevé associé à l’équipement génomique et les problèmes de sécurisation du stockage de grands volumes de données séquencées devraient défier le marché de la génomique en 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la génomique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Table des matières-instantané

– CV

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Impact post-Covid-19 sur le marché de la génomique

Le marché de la génomique a été positivement impacté par l’épidémie de COVID-19. Le marché a connu une croissance accélérée en raison de la large gamme de produits génomiques utilisés dans la recherche COVID-19 pour mieux comprendre le coronavirus. Les chercheurs ont tenté d’aborder la gravité génétique et la sensibilité à l’infection par le SRAS-CoV-2 à l’aide des bases de données génétiques existantes. Des études d’association à l’échelle du génome (GWAS) et des approches multiomiques ont été utilisées pour découvrir les variantes communes sous-jacentes aux interactions hôte-pathogène et aux réseaux biologiques.

De plus, les données des génomes, telles que les groupes sanguins ABO et les scores de risque polygénique (PRS), pourraient être utilisées pour décoder la sensibilité, les complications et la résistance au COVID-19. Les biobanques qui relient les données génomiques aux dossiers de santé électroniques peuvent également être utilisées pour étudier l’impact des facteurs génomiques sur l’évolution clinique des patients COVID-19.

DEVELOPPEMENTS récents

Selon Helix, en août 2020, le test Helix COVID-19 NGS a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis. Le test est un test de séquençage de nouvelle génération basé sur des amplicons conçu pour détecter l’acide nucléique des suspects du SRAS-CoV-2 de manière qualitative. Ces approbations de produits sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le marché faisant l’objet de l’enquête.

Portée du marché mondial de la génomique

Le marché de la génomique est segmenté en fonction des livrables, de la technologie, du processus, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Livrables

Produit

Prestations de service

Sur la base des livrables, le marché de la génomique est segmenté en produits et services.

Technologie

Séquençage

micropuce

PCR

Extraction d’acide nucléique

Purification

Sur la base de la technologie, le marché de la génomique est segmenté en séquençage, microréseau, PCR, extraction et purification d’acide nucléique. La PCR détiendra la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison du moindre coût de l’amplification de l’ADN par PCR, de l’essor de la recherche dans le domaine de la génomique et d’autres avancées technologiques dans ce segment.

Traiter

Séquençage

Préparation de la bibliothèque

L’analyse des données

Sur la base du processus, le marché de la génomique est segmenté en séquençage, préparation de bibliothèques et analyse de données.

Application

Épigénomique

Fonctionnel

Découverte de biomarqueurs

Analyse des voies

Sur la base de l’application, le marché de la génomique est segmenté en épigénomique, fonctionnel, découverte de biomarqueurs et analyse des voies. L’épigénomique est en outre segmentée en immunoprécipitation de la chromatine, séquençage au bisulfite, immunoprécipitation de l’ADN méthylé, tests d’accessibilité de la chromatine, fusion à haute résolution et analyse des microréseaux. La fonctionnalité est ensuite segmentée en PCR en temps réel, transfection, interférence ARN, analyse SNP et analyse mutationnelle. La découverte de biomarqueurs est ensuite segmentée en PCR en temps réel, spectrométrie de masse, analyse de puces à ADN, bioinformatique, analyse statistique et séquençage d’ADN. L’analyse des voies est en outre segmentée en analyse de microréseaux, analyse à base de billes, PCR en temps réel, outils de protéomique et autres.

Utilisateur final

Gouvernement et instituts universitaires

Recherche clinique

Entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques

Hôpitaux et Cliniques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la génomique est divisé en instituts gouvernementaux et universitaires, en recherche clinique, en sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, en hôpitaux et cliniques et autres.

Analyse / aperçu régional du marché de la génomique

Le marché de la génomique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, livrables, technologie, processus, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génomique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la génomique en raison des subventions et des fonds de recherche en génomique des États-Unis et du soutien d’acteurs industriels clés et de l’incidence croissante du cancer dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’accent accru mis sur les activités croissantes de recherche et de développement génétiques et le gouvernement sur l’encouragement de la recherche dans le domaine de la génomique et la réduction drastique des coûts des tests génétiques à grande échelle dans le Région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la génomique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la génomique, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché de la génomique. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

