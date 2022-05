Marché de la génétique animale par croissance, demande et opportunités et prévisions jusqu’en 2028 || Informations DBMR

Avec le rapport marketing global, il devient facile de prendre des décisions éclairées qui offrent finalement un retour sur investissement maximal à partir des dépenses de marketing. Avec un centre de livraison mondial bien équipé et une équipe de recherche hautement compétente, de nouveaux jalons sont constamment créés pour les services de recherche d’entreprise. Ces services de rapport d’étude de marché offrent des solutions bénéfiques aux entreprises en démarrage ainsi qu’aux entreprises établies avec un soin et un engagement égaux envers la qualité. Le rapport d’activité mondial aide à mieux comprendre les nuances liées aux informations complexes sur les concurrents, les consommateurs, les tendances et les investissements, etc. dans des délais courts.

Grâce à l’utilisation des outils et des technologies d’étude de marché les plus cohérents et les plus récents, un rapport de marché est généré, ce qui aide le client à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Le rapport est très précieux pour les clients afin d’économiser les frais généraux et de se concentrer sur leurs compétences de base. Le rapport comprend des données commerciales soigneusement recherchées ayant des facteurs de marché vitaux tels que des recherches démographiques et culturelles clés qui aideront à savoir où commercialiser avec succès l’entreprise. Des experts de l’industrie et une équipe de recherche compétente s’efforcent de trouver les informations ciblées tout en générant des documents marketing.

Le marché mondial de la génétique animale devrait passer de sa valeur estimée de 4,39 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 8,68 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-animal-genetics-market&pm

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de la génétique animale sont NEOGEN CORPORATION, Zoetis, Envigo, Animal Genetics Inc., VetGen, Groupe Grimaud, Hendrix Genetics BV, EW Nutrition GmbH, Alta Genetics Inc., Genus, Topigs Norsvin, CRV Holding BV, URUS, Trans Ova Genetics., Inguran LLC dba STgenetics., Semex, Beacon Automation Pty Ltd., Cogent, EVOLUTION International, Genex Services, LLC, Rockway, Inc., River Valley Dairy., ABS GLOBAL, INC., Anicam Enterprises Inc., Source de lait. entre autres

Analyse concurrentielle : marché mondial de la génétique animale

Le marché mondial de la génétique animale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial de la génétique animale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial de la génétique animale par produit (animaux vivants (volaille, porc, bovins, canins, autres), matériel génétique (spermes, embryons)), services de tests génétiques (typage ADN, tests de traits génétiques, tests de maladies génétiques et autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026 ;

Définition du marché : marché mondial de la génétique animale

La génétique animale est la branche de la science qui traite de l’étude de l’hérédité et de la variation des gènes chez les animaux domestiques et sauvages. La génétique animale est principalement utilisée pour les tests de traits génétiques, les tests ADN et le traitement des maladies génétiques. Le marché de la génétique animale devrait augmenter en raison de la demande rapide, de l’ingestion de protéines animales et de l’augmentation de la population urbaine, ce qui montre la demande de produits carnés à travers le monde au cours de la période de prévision.

Facteurs de marché

La demande croissante des consommateurs pour des suppléments et des aliments à base de protéines d’origine animale parmi les populations du monde entier est un stimulant majeur pour la demande croissante de génétique animale.

L’attention croissante portée à la classification des races supérieures à l’aide du génie génétique pour obtenir des taux de reproduction élevés contribuera à la croissance de ce marché.

L’augmentation de la population mondiale et l’urbanisation rapide, l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation du niveau de vie et l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs ont contribué à la croissance du marché mondial de la génétique animale.

Inventions dans les services de phénotypage

Externalisation pharmaceutique croissante

Adoption croissante de technologies génétiques avancées pour une production à grande échelle et des races de qualité.

Contraintes du marché

Pénurie de professionnels qualifiés dans la recherche vétérinaire

Réglementations gouvernementales strictes pour la génétique animale

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Veuillez cliquer ici @

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-animal-genetics-market&pm

Segmentation : marché mondial de la génétique animale

Par produit

Les animaux vivants la volaille Porcin Bovines Canin Autres animaux

Matériel génétique Sperme Embryons



Par Services de tests génétiques

typage ADN

Tests de traits génétiques

Tests de maladies génétiques

Les autres

Développements clés sur le marché :

En août 2017, le Groupe Grimaud cède HUBBARD, sa Division Génétique Poulets de chair au Groupe Aviagen. La grande variété de produits génétiques d’Hubbard et son immense compétence dans divers segments du marché de la génétique d’élevage de poulets de chair contribueraient largement au groupe Aviagen à étendre sa gamme de produits. Les clients seraient avantagés, tirant parti des meilleures pratiques, compétences, expertises et connaissances fusionnées.

En mai 2019, un signal vert a été passé pour l’édition de gènes CRISPR de plantes et d’animaux en Australie. Ces outils d’édition de gènes transforment le monde scientifique, promettant un remède à de nouveaux cancers et une reproduction extrêmement rapide de plantes et d’animaux. Ainsi, les réglementations de la technologie génétique deviendraient plus assouplies, favorisant la croissance du marché génétique.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la génétique animale sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com