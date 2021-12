Marché de la génétique animale Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Un rapport Marché de la génétique animale crédible a été préparé avec l’analyse de marché détaillée qui est effectuée par une équipe d’experts de l’industrie, des analystes habiles, des prévisionnistes dynamiques et des chercheurs avertis. Ce rapport est la meilleure source pour obtenir des informations et une connaissance sans précédent des meilleures opportunités de marché sur les marchés pertinents. L’étude de marché du rapport Marché de la génétique animale à grande échelle évalue la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les entreprises peuvent tirer de grands avantages de ces informations pour prendre une décision sur leurs stratégies de production et de commercialisation.

Le marché mondial de la génétique animale devrait passer de sa valeur estimée de 4,39 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 8,68 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,9% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base de calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de la génétique animale sont NEOGEN CORPORATION, Zoetis, Envigo, Animal Genetics Inc., VetGen, Groupe Grimaud, Hendrix Genetics BV, EW Nutrition GmbH, Alta Genetics Inc., Genus, Topigs Norsvin, CRV Holding BV, URUS, Trans Ova Genetics., Inguran LLC dba STgenetics., Semex, Beacon Automation Pty Ltd., Cogent, EVOLUTION International, Genex Services, LLC, Rockway, Inc., River Valley Dairy., ABS GLOBAL, INC., Anicam Enterprises Inc., Lait Source. entre autres

Analyse concurrentielle : marché mondial de la génétique animale

Le marché mondial de la génétique animale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial de la génétique animale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial de la génétique animale par produit (animaux vivants (volaille, porcs, bovins, canins, autres), matériel génétique (sperme, embryons)), services de tests génétiques (typage ADN, tests de traits génétiques, tests de maladies génétiques et autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026 ;

Définition du marché : marché mondial de la génétique animale

La génétique animale est la branche de la science qui traite de l’étude de l’hérédité et de la variation génétique chez les animaux domestiques et sauvages. La génétique animale est principalement utilisée pour les tests de traits génétiques, les tests ADN et le traitement des maladies génétiques. Le marché de la génétique animale devrait augmenter en raison de la demande rapide, de l’ingestion de protéines animales et de l’augmentation de la population urbaine, ce qui montre la demande de produits carnés à travers le monde au cours de la période de prévision.

Facteurs de marché

La demande croissante des consommateurs pour des suppléments et des aliments à base de protéines d’origine animale parmi les personnes à travers le monde sert de stimulant majeur à la demande croissante de génétique animale.

L’accent croissant mis sur la classification des races supérieures à l’aide du génie génétique pour obtenir des taux de reproduction élevés contribuera à la croissance de ce marché.

L’augmentation de la population mondiale et l’urbanisation rapide, l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation du niveau de vie, l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs ont contribué à la croissance du marché mondial de la génétique animale.

Inventions dans les services de phénotypage

Une externalisation pharmaceutique croissante

Adoption croissante de technologies génétiques avancées pour une production à grande échelle et des races de qualité.

Contraintes du marché

Pénurie de professionnels qualifiés en recherche vétérinaire

Des réglementations gouvernementales strictes pour la génétique animale

Segmentation : marché mondial de la génétique animale

Par produit

Les animaux vivants la volaille Porcin Bovins Canin Autres animaux

Matériel génétique Sperme Embryons



Par les services de tests génétiques

typage ADN

Tests de caractères génétiques

Tests de maladies génétiques

Autres

Développements clés sur le marché :

En août 2017, le Groupe Grimaud cède HUBBARD, sa division Génétique poulets de chair à Aviagen Group. La grande variété de produits génétiques d’Hubbard et son immense compétence dans diverses sections du marché de la génétique d’élevage de poulets de chair contribueraient largement au groupe Aviagen à étendre sa gamme de produits. Les clients seraient avantagés, tirant les avantages des meilleures pratiques, des compétences, de l’expertise et des connaissances fusionnées.

En mai 2019, un signal vert a été émis pour l’édition de gènes CRISPR des plantes et des animaux en Australie. Ces outils d’édition de gènes transforment le monde scientifique, promettent un remède contre de nouveaux cancers et une reproduction extrêmement rapide des plantes et des animaux. Ainsi, les réglementations de la technologie génétique deviendraient plus assouplies, favorisant la croissance du marché génétique.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la génétique animale dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

