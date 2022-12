Marché de la friteuse à air – Tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

Les rapports d’étude de marché Air Fryer jouent un rôle important dans la formulation et le renforcement des stratégies de vente, de publicité, de marketing et de promotion. Les modèles de données utilisés pour la méthodologie de recherche sont la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse chronologique du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des parts sur le marché de l’entreprise, les mesures, l’analyse descendante et l’analyse des parts des fournisseurs. Le rapport sur le marché Air Fryer couvre différents secteurs verticaux de l’industrie Air Fryer tels que les profils d’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de production, structure du marché, développements récents, analyse des revenus, part de marché et volume de ventes potentiel de l’entreprise. .

La sensibilisation croissante à la santé et la sensibilisation des consommateurs stimulent la demande mondiale de friteuses à air. Selon Data Bridge Market Research, le marché des friteuses à air enregistrera un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision.

Une friteuse à air est un appareil de cuisine qui peut être utilisé à la fois à la maison et à des fins commerciales. Les friteuses à air utilisent un mécanisme de convection pour faire frire les aliments surgelés. Fournit une façon saine de grignoter. La friteuse à air chaud chauffe les aliments dans toutes les directions et assure la cuisson des aliments. Le dessus de la friteuse à air a un ventilateur et une unité de chauffage. Une fois que les aliments sont recouverts par le couvercle de la friteuse, le ventilateur transfère l’air chaud au fond de la friteuse, qui fait ensuite circuler les aliments. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que les aliments soient croustillants et prêts à être consommés chauds. Le point fort d’une friteuse à air est qu’elle permet une friture complète mais n’utilise pas d’huile.

La prise de conscience croissante des effets négatifs de la consommation d’aliments gras et des avantages de la technologie des friteuses à air a alimenté la demande mondiale de friteuses à air. Les progrès technologiques réalisés par les principaux acteurs clés créent également des opportunités de croissance lucratives sur le marché des friteuses à air. L’augmentation du revenu personnel disponible est un autre facteur qui stimule la demande de friteuses, en particulier dans les économies en développement.

Les principaux acteurs couverts par le rapport Air Fryer sont Koninklijke Philips NV, BLACK+DECKER Inc., Conair Corporation, AvalonBay, Inc., Breville Pty Ltd, Meyer Corporation, GoWISE USA, NuWave, LLC., Groupe SEB, Newell Brands, National et des acteurs mondiaux tels que TATUNGUSA .COM, De’Longhi Appliances Srl, Ming’s Mark Inc., Bajaj Electricals Ltd, American Micronic Instruments (India) Private Limited, Gorenje, Gourmia, Inc., homeleader, Domu Brands Limited et Basix-Living. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Analyse au niveau du pays du marché des friteuses à air:

Les pays couverts par le rapport sur le marché Air Fryer sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Marché des friteuses à air [Global : segmentation en régions]

Répartition régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/Prévision du marché

Raisons d’examiner ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète du marché mondial des friteuses à air. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions sur la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire est menée par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de premier plan de l’industrie.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport analyse les principaux régulateurs et les principales règles et réglementations appliquées par l’industrie dans différentes régions.

Le rapport contient également une analyse concurrentielle à l’aide du quadrant de positionnement de l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des friteuses à air:

Chapitre 1: Introduction, informations de base et présentation des produits du marché mondial des friteuses à air

Chapitre 2: Objectif de recherche et portée de la recherche du marché des friteuses à air

Chapitre 3: Dynamique du marché des friteuses à air: facteurs de croissance, forces perturbatrices, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché des friteuses à air, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5: Analyse des joueurs, paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs, analyse du groupe stratégique, cartographie permanente, matrice BCG et analyse de la société du marché des friteuses à air

Chapitre 6 : Pour montrer la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final, autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché par pays Segmentation supplémentaire par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

