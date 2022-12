Marché de la formation infirmière par type, application et devrait atteindre 11496,17 millions USD d’ici 2029

Rapport d’étude de marché sur la formation infirmière , les données sont collectées aux quatre coins du monde par une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Les aspects stratégiques de l’industrie des soins de santé tels que le développement et les spécifications de produits, la technologie, les opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et les nouveaux marchés géographiques peuvent être abordés avec les vastes informations et données incluses dans ce rapport. Ce meilleur rapport de marché donne la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché, ce qui aide à estimer les investissements et les coûts. De multiples informations sur le marché sont simplifiées, puis incorporées dans le rapport de classe mondiale sur le marché de la formation en soins infirmiers pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final.

L’analyse de la segmentation du marché effectuée dans le rapport d’étude à grande échelle sur le marché de la formation en soins infirmiers en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie est très utile pour prendre un verdict sur les produits. Ce rapport marketing prend en compte le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique pour analyser les données. Les études de marché, les informations et les analyses contenues dans le rapport sur le marché de la formation en soins infirmiers maintiennent clairement le marché au centre de l’attention avec laquelle l’échelle du succès peut être facilement escaladée.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit une augmentation de la demande mondiale de travailleurs de la santé et des services sociaux, avec 40 millions de nouveaux emplois créés d’ici 2030. Selon l’OMS, il manquera 12,9 millions de main-d’œuvre mondiale dans le secteur de la santé en 2035. Certaines des raisons attribuées à la pénurie mondiale de travailleurs de la santé comprennent une main-d’œuvre vieillissante, moins de personnes entrant dans la profession, des retraites anticipées, une formation inadéquate et des demandes croissantes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la formation en soins infirmiers, qui était de 7852,57 millions USD en 2021, devrait atteindre 11496,17 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,88% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

L’enseignement infirmier est l’enseignement formel et la formation en sciences infirmières. Cela comprend les fonctions et les devoirs dans les soins physiques des patients, ainsi qu’une combinaison de différentes disciplines qui à la fois accélère et facilite le retour à la santé du patient.

Impact du COVID-19 sur le marché de la formation en soins infirmiers

L’épidémie a eu un impact significatif sur les soins infirmiers, non seulement en raison des risques liés à la pratique quotidienne, de la lourde charge de travail ou de l’impact sur la vie quotidienne des infirmières en dehors des établissements de santé, mais aussi parce que les soins infirmiers sont une profession bienveillante qui s’enracine dans ses racines la relation étroite avec le patient, le toucher et la proximité corporelle du patient comme moyen de communiquer et de prodiguer des soins infirmiers efficaces. Toutes ces questions, lorsqu’elles sont intégrées à la formation en soins infirmiers, offrent aux étudiantes et étudiants une occasion d’apprentissage ainsi qu’un moyen de développer leur identité professionnelle et de se concentrer sur le rôle infirmier. Dans les établissements de santé, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les environnements d’apprentissage clinique.

Portée du marché mondial de la formation infirmière

Le marché de la formation en soins infirmiers est segmenté en fonction du type, du mode de formation, des cours, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Diplôme d’associé (AD)

Baccalauréat (BS)

Diplôme

Mode d’éducation

Sur le campus

Distance

En ligne

Cours

Post-diplômé

Diplômé

Application

Universités conventionnelles

Programmes de soins infirmiers dans les collèges

Utilisateur final

Hôpitaux

Services de santé à domicile

Analyse / aperçus régionaux du marché de la formation en soins infirmiers

Le marché de la formation en soins infirmiers est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, mode de formation, cours, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la formation infirmière sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la formation en soins infirmiers en raison de l’infrastructure de soins de santé bien développée de la région et des politiques de remboursement favorables.

L’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’incidence croissante de cancers tels que la vessie, l’œsophage, le foie, le pancréas et autres, la forte présence de grands fabricants aux États-Unis. les progrès technologiques et l’augmentation des investissements étrangers.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la formation en soins infirmiers sont:

Université nationale de Singapour (Singapour)

Duke University (États-Unis)

Jamia Hamdard (Inde)

Université Johns Hopkins (États-Unis)

Université de Pennsylvanie (États-Unis)

Peking Union Medical College (Chine)

Université Keio (Japon)

Université de Californie (États-Unis)

AIIMS (Inde)

Université de Pékin (Chine)

King’s College de Londres (KCL) (Royaume-Uni)

L’Université de Tokyo (Japon)

Université de Manchester (Royaume-Uni)

Institut Karolinska (Suède)

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Premium Insights

Paysage concurrentiel Analyse de

l’impact du COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils des entreprises

Dynamique mondiale et régionale

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché

• Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la réception de par les différents organismes d’enquête statistique et des sciences de la vie ?

• Quel est le point de vue du marché effectif au cours de la période de conjecture ?

• Quels sont les modèles clés affectant le marché des effets ? Quel impact pourraient-ils avoir sur le marché des courts, moyens et longs-courriers ?

• Quelle est la perspicacité du client final ?

• Quelles sont les principales variables affectant l’effet marché ? Quel sera leur effet à court, moyen et long terme ?

• Quelles sont les principales régions portes ouvertes sur le marché des effets ? Quel est leur potentiel en courte, moyenne et longue distance ?

• Quels sont les systèmes clés adoptés par les organisations sur le marché des effets ?

• Quelles sont les principales régions d’application du marché des effets ? Quelle application est censée détenir le potentiel de développement le plus remarquable au cours de la période de jauge ?

• Quel est le modèle d’envoi privilégié pour l’effet ? Quelle est la capacité de développement des différents modèles d’agencement présents à l’affût ?

• Qui sont les principaux clients finaux de cette enquête statistique de qualité ? Quelle est leur offre distincte sur le marché des effets ?

• Quel marché territorial est censé détenir le potentiel de développement le plus notable du marché d’effet à l’horizon de la conjecture ?

• Quels sont les membres centraux du marché des effets ?

