Marché de la formation en maintenance aéronautique 2021 Aperçu des activités, défis, analyse des opportunités jusqu’en 2030

Le marché de la formation en maintenance aéronautique devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 7,2 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030)

Une carrière de mécanicien aéronautique peut être excellente pour ceux qui aiment travailler de leurs mains. Les mécaniciens passent leurs journées à inspecter, entretenir et réparer les avions, ce qui signifie qu’ils sont toujours debout et qu’ils travaillent avec leur corps – pas de rester assis à un bureau toute la journée ou de regarder un écran d’ordinateur pendant des heures. La formation pour devenir mécanicien aéronautique peut être la décision idéale pour vous si vous appréciez un poste actif qui sollicite à la fois votre intellect et votre corps.

Segmentation globale du marché Formation à la maintenance aéronautique :

Marché mondial de la formation en maintenance aéronautique, par application

A voilure fixe

à voilure tournante

Marché mondial de la formation en maintenance aéronautique, par produit

Formation simulée

Formation en direct

Marché mondial de la formation en maintenance aéronautique, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression de formation à la maintenance aéronautique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord possède la plus grande région de marché sur le marché mondial de la formation à la maintenance aéronautique, suivie de l’Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial de la formation en maintenance aéronautique:

CAE

RAA

TECHNIQUES SR

Honeywell International

Formation technique Lufthansa

FlightSafety International

Flight Path International

Techniques FL

Aviation de tempête

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial de la formation en maintenance aéronautique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

