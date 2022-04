Marché de la Fondation des éoliennes en Asie-Pacifique: prévisions futures évaluées sur la base de la croissance prévue de l’industrie 2021-2028

Le marché des fondations d’éoliennes en Asie-Pacifique devrait passer de 2 313,87 millions de dollars US en 2021 à 5 826,00 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 14,1 % de 2021 à 2028.

Le rapport intitulé « Asia Pacific Wind Turbine Foundation Market » Research Report offre une compréhension approfondie du développement et du fonctionnement du marché Asia Pacific Wind Turbine Foundation sur une base tout aussi locale. Ce rapport d’évaluation rassemble toutes les informations détaillées relatives aux éléments du marché au cours des années précédentes, ainsi que quelques estimations. Avant tout, le rapport de marché intègre les principaux acteurs du marché, notamment les producteurs, les organisations, les associations, les fournisseurs, etc. Cela aidera les acheteurs à comprendre les méthodologies et les activités entreprises par ces acteurs pour établir un pied solide et mettre en lumière la rivalité au combat à l’intérieur. le marché Asia Pacific Wind Turbine Foundation.

Principaux acteurs clés du marché Asia Pacific Wind Turbine Foundation:

Fugro

Groupe Ramboll A/S

Iberdrola, S.A.

BW Idéole

Groupe Peikko

Groupe EEW

Bladt Industries A/S

Principe Power, Inc.

Mammoet

Groupe Sif

La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans l’ensemble du mix énergétique a conduit au développement des parcs éoliens offshore. En raison de la nécessité de réduire les émissions de carbone, de l’épuisement des combustibles fossiles, du changement climatique, etc., il y a eu un mouvement considérable vers les énergies renouvelables et vertes dans le secteur de l’énergie. La demande d’énergies renouvelables continuera d’augmenter en raison de la baisse des coûts technologiques, d’un besoin croissant de réduire les émissions de CO2 et de l’augmentation de la consommation d’énergie dans les pays en développement et sous-développés. Ainsi, l’importance croissante accordée aux énergies renouvelables stimulera la demande de fondations d’éoliennes.

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Belgique)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam)

Moyen-Orient et Afrique (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël, Égypte, Nigéria)

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, Chili, Pérou).

