Marché de la filtration en phase gazeuse 2022 | Tendances, taille, segment et croissance de l’industrie par prévision jusqu’en 2028

INTRODUCTION DU MARCHÉ

Dans la filtration en phase gazeuse, des substances telles que le charbon actif et le permanganate de sodium sont utilisées comme supports de filtration des gaz. Ces médias de filtration en phase gazeuse sont fixés aux filtres sous la forme de granulés poreux, qui sont installés dans le système de filtration. La filtration en phase gazeuse est largement utilisée pour éliminer les éléments gazeux dangereux de l’air. Les systèmes de filtration en phase gazeuse protègent les équipements électroniques de la corrosion due aux contaminants présents dans l’air et purifient l’air ayant une mauvaise odeur. Le système de filtration en phase gazeuse est utilisé pour éliminer les contaminants tels que les oxydes de soufre, les hydrocarbures, le formaldéhyde, les acides organiques, le sulfure d’hydrogène, l’oxyde nitrique, les composés organiques volatils et autres. Les utilisateurs finaux tels que l’industrie métallurgique et minière, les centres de données, l’industrie de fabrication de semi-conducteurs, l’industrie alimentaire et des boissons, l’industrie de la santé et d’autres utilisent largement les systèmes de filtration en phase gazeuse.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L’utilisation croissante de la filtration pour les gaz corrosifs, toxiques et générateurs d’odeurs dans des industries telles que l’industrie de la pâte à papier, l’industrie chimique et pétrochimique, etc. va stimuler la croissance du marché de la filtration en phase gazeuse. Les préoccupations croissantes concernant les effets néfastes sur la santé dus à la mauvaise qualité de l’air dans l’environnement extérieur et intérieur contribueront à la croissance du marché de la filtration en phase gazeuse. Le remplacement périodique des médias de filtration des gaz et les conditions économiques défavorables peuvent entraver le marché de la filtration en phase gazeuse. Cependant, l’industrialisation rapide et la réglementation concernant la restriction des émissions de dioxyde de carbone créeront des opportunités pour le marché de la filtration en phase gazeuse.

PORTÉE DU MARCHÉ

Le » Gas phase filtration Market Analysis to 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la filtration en phase gazeuse avec une segmentation détaillée du marché par type, média, forme, utilisateur final et région. Le marché de la filtration en phase gazeuse devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur le statut des principaux acteurs du marché de la filtration en phase gazeuse et propose des tendances et des opportunités clés sur le marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché de la filtration en phase gazeuse est segmenté sur la base du type, du média, de la forme et de l’utilisateur final. Sur la base du type, le marché de la filtration en phase gazeuse est segmenté en filtres à lit compact (lit mince), filtres combinés (lit profond). Sur la base des médias, le marché de la filtration en phase gazeuse est segmenté en charbon actif, permanganate de potassium, mélange. Sur la base de la forme, le marché de la filtration en phase gazeuse est segmenté en contrôle de la corrosion et des gaz toxiques, contrôle des odeurs. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la filtration en phase gazeuse est segmenté en industrie de la pâte et du papier, industrie chimique et pétrochimique, industrie des métaux et des mines, centres de données, industrie de fabrication de semi-conducteurs, industrie alimentaire et des boissons, industrie de la santé, industrie des services publics, autres utilisateurs finaux.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché de la filtration en phase gazeuse en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions entre 2020 et 2028 pour cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Le marché de la filtration en phase gazeuse de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et la prévision de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la filtration en phase gazeuse, tant du côté de l’offre que de la demande, et évalue en outre la dynamique du marché pendant la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la filtration en phase gazeuse dans ces régions.

ACTEURS DU MARCHÉ

Les rapports couvrent les développements clés du marché de la filtration en phase gazeuse comme les stratégies de croissance organique et inorganique. Plusieurs entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que le lancement de produits, l’approbation de produits et d’autres stratégies telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché sont les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché de la filtration en phase gazeuse devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucrative à l’avenir grâce à la demande croissante de filtration en phase gazeuse sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste de quelques entreprises engagées dans le marché de la filtration en phase gazeuse.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies commerciales sur le marché de la filtration en phase gazeuse. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des trois dernières années, les principaux développements des cinq dernières années.

American Air Filter (AAF) Company

Bry-Air (Asie)

Camfil

Circul-Aire

Clarcor (Parker Hannifin Corporation)

Donaldson Company

Freudenberg

Kimberley-Clark

Promark Associates

Purafil

