Marché de la fibre de basalte 2023 à 2030 Stratégies de recherche par facteurs clés

Des facteurs tels que la demande croissante parmi les économies émergentes de la région Asie-Pacifique dans l’industrie automobile, l’augmentation rapide des réglementations gouvernementales et la population totale alimentent la croissance du marché. Cependant, le manque de fournisseurs et l’augmentation de la menace de substitution sont un obstacle à la croissance du marché. De plus, la demande croissante de matières premières et d’innovations constitue une opportunité de croissance pour le marché.

Les barres d’armature en polymère renforcé de fibres de basalte (BFRP) ont récemment été introduites comme alternative à l’armature en acier pour les structures en béton et comme support externe pour la modernisation des structures en béton. La fibre de basalte n’a pas été largement utilisée, contrairement aux matériaux polymères renforcés de fibres de verre (GFRP) et polymères renforcés de fibres de carbone (CFRP), les fibres de basalte hachées ont également été introduites comme additif aux mélanges de béton pour produire du béton renforcé de fibres (FRC).

Sur la base de la forme, le segment Fibre de basalte continue alimente la part de marché au cours de la période de prévision. Comme ils offrent une résistance supérieure à celle de l’acier, ce qui en fait un matériau de choix dans l’industrie de la construction. Sur le plan géographique, la région Asie-Pacifique devrait croître en raison du développement industriel accru en Chine. Les fabricants en Chine développent de nouvelles technologies axées sur la fabrication de fibres de basalte continues à faible coût.

Parmi les principaux acteurs du marché de la fibre de basalte figurent Technobasalt-Invest LLC, Shanxi Basalt Fiber Technology Co. TD, Zhejiang GBF Basalt Fiber Co., INCOTELOGY GmbH, Kamenny VEK, Mudanjiang Jinshi Basalt Fiber Co. Ltd, Sichuan Aerospace Tuoxin Basalt Industrial Co. ., Ltd, ISOMATEX SA, Nmg Composites Co., Ltd, Sudaglass Basalt Fiber Technology, Fiberbas Construction and Building Technologies, Jiangsu Green Materials Vally New Material T&D Co., Ltd (GMV), Russian Basalt, Jilin Province Huayang New Composite Material Co. ., Ltd., et Mafic SA .

Produits couverts :

• Treillis

• Grilles

• Brins coupés

• Roving

• Tissu

• Autres

formes de produits couverts :

• Fibre de basalte discrète • Fibre de

basalte continue

• Fils

• Mats

• Rubans

• Cordes

• Filaments continus

• Autres formes

Techniques couvertes :

• Soufflage à matrice

• Soufflage centrifuge

• Méthodes multirouleaux centrifuges

couvertes :

• Pose manuelle

• Pistolet pulvérisateur

• Pultrusion

• Moulage de résine

• Enroulement de filaments

• Moulage par compression

• Préimprégnés

• Résine Infusion de film (RFI)

• Infusion sous vide

• Autres méthodes

Applications couvertes :

• Murs et fondations

• Sols industriels

• Renforcement du béton

• Filtres à mailles

• Briques et blocs réfractaires

• Construction de navires et de bateaux

• Renforcement des côtes

• Chevilles murales

• Puits et tunnels

• Routes

• Renforcement des équipements sportifs

• Isolateur

• Pièces automobiles

• Travaux hydrauliques

• Transport

• Électricité et électronique

• Aérospatiale et défense

• Énergie éolienne

• Industrie chimique

• Pétrole et gaz Industrie

• Industrie nautique

• Industries de fabrication de matériaux

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o EAU

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Ce que propose notre rapport :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments mentionnés, sous-segments et les marchés régionaux

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations) – Analyse stratégique

: moteurs et contraintes, analyse produit/technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc.

sur les estimations du marché

– Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques