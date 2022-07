Marché de la fibre d’abaca Analyse du rapport et aperçu du marché mondial en termes de taille, de part, de croissance et de développement 2022-2029

Le marché mondial de la fibre d’abaca était évalué à 592,62 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1969,81 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,20% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Le marché mondial de la fibre d’abacarapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Définition du marché

L’abaca (souvent appelé chanvre de Manille) est essentiellement une fibre de feuille végétale dérivée des tiges de la plante. Comparé aux fibres de sisal, aux fibres végétales et aux fibres synthétiques, le produit a gagné en popularité en raison de sa haute résistance, de son allongement minimal et de sa résistance à la dégradation par l’eau salée. C’est également une bonne matière première pour fabriquer des papiers, des serviettes, des couches, des tissus médicinaux, des filtres de machines, des câbles de conduction électrique et d’autres produits finis de haute qualité.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fibre d’abaca sont

Rhode Island (États-Unis)

Produits Simor Abaca (Philippines)

SAMATOA (Cambodge)

Papiers Terranova (Espagne)

Wigglesworth & Co. Limited. (Londres)

S&P Global (États-Unis)

Dynamique du marché de la fibre d’abaca

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs:

Forte demande parmi les utilisateurs finaux

Le marché sera probablement tiré par l’utilisation accrue de la fibre d’abaca dans l’industrie des pâtes et papiers pour des applications telles que les papiers filtres à cigarettes, les sachets de thé et de café et les papiers médicaux et alimentaires jetables. De plus, en raison de qualités telles qu’une résistance mécanique exceptionnellement élevée, une longue résistance des fibres aux dommages causés par l’eau salée et une demande croissante pour le produit dans la fabrication de vêtements, de rideaux, de production de papier, d’écrans et d’ameublement, l’industrie devrait augmenter . On estime que la forte utilisation et l’adoption dans diverses industries d’utilisation finale ouvriront la voie à la croissance du marché.

La demande croissante de fibres durables ayant des propriétés avancées va encore propulser le taux de croissance du marché des fibres d’abaca. De plus, les performances et la résistance supérieures offertes par le produit stimuleront également la croissance de la valeur marchande. L’accent croissant mis par les gouvernements de divers pays sur l’adoption de fibres naturelles devrait également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Recherche et développement et tendances

En outre, des opérations de recherche et développement actives sont en cours pour mieux comprendre les caractéristiques de la pâte, la production de pâte et la qualité des fibres d’abaca, élargissant encore les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la dernière tendance en matière de design d’intérieur pratiques pour les espaces résidentiels et commerciaux étendront encore la croissance future du marché de la fibre d’abaca.

Portée du marché mondial de la fibre d’abaca

Le marché de la fibre d’abaca est segmenté en fonction du type et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Fine fibre d’abaca

Fibre d’abaca brute

Sur la base du type, le marché des fibres d’abaca a été segmenté en fibres d’abaca fines et en fibres d’abaca brutes.

Produit

Pâtes et papiers

Fibre Artisanat

Cordage

Textile

Sur la base du produit, le marché de la fibre d’abaca est segmenté en pâtes et papiers, fibres artisanales, cordage et textile.

Analyse régionale / aperçu du marché de la fibre d’abaca

Le marché de la fibre d’abaca est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la fibre d’abaca sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des fibres d’abaca en raison des initiatives croissantes prises pour accroître l’utilisation des fibres d’abaca et obtenir des avantages économiques et des restrictions environnementales croissantes concernant l’utilisation de fibres polymères non biodégradables dans la région.

D’autre part, l’Amérique du Nord devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la production de papiers et de cartons et du taux croissant d’activités de pêche commerciale et récréative dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Quelles informations le rapport sur le marché Fibre Abaca fournit-il aux lecteurs?

➜ Fragmentation de la fibre d’abaca en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur Abaca Fibre

➜ Diverses réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation de Fibre d’Abaca en détail

➜ Impact des technologies modernes, telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial de la fibre d’abaca.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Fibre d’abaca:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de l’étude de marché sur la fibre d’abaca, annexe, méthodologie et source de données

