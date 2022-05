Marché de la fertigation et de la chimigation agricoles segmenté par types, industrie des utilisateurs finaux, géographie, part, tendance, analyse et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des enzymes alimentaires à base de plantes était évalué à 1,8 milliard USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 2,13 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché est en pleine expansion en raison des préoccupations croissantes concernant la santé animale .

Un rapport de recherche international sur le marché des enzymes alimentaires à base de plantes est un excellent magasin pour acquérir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie du marché des enzymes alimentaires à base de plantes pour la période de prévision précise. Le rapport analyse et discute des tendances importantes du marché, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché pour l’industrie du marché des enzymes alimentaires à base de plantes. Des estimations sur la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique sont également mentionnées dans ce rapport de marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus largement utilisées lors de la préparation du rapport d’analyse gagnant du marché des enzymes alimentaires à base de plantes.

Pour organiser un tel rapport de classe mondiale, la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies a été utilisée. L’aspect de segmentation du marché décrit en détail fournit une idée claire de la consommation de produits en fonction de plusieurs facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. L’exploitation d’outils statistiques établis et de modèles cohérents pour l’analyse et la prévision des données de marché rend ce rapport surperformant. De plus, les moteurs du marché et les contraintes du marché évalués dans le rapport d’étude de marché sur les enzymes alimentaires à base de plantes rendent attentif à la façon dont le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournissent également des estimations sur l’utilisation future.

Certains des principaux acteurs opérant sur les marchés des enzymes alimentaires à base de plantes sont :

Cargill Incorporated (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

Bluestar Adisseo Co. Ltd (Chine)

BASF SE (Allemagne)

Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

DSM (Pays-Bas)

Associated British Foods plc (Royaume-Uni)

Novozymes (États-Unis)

Biocatalysts Ltd. (Royaume-Uni)

Amano Enzyme Inc. (Japon)

Groupe Kerry (Irlande)

Jiangsu Boli Bioproducts Co.Ltd. (Chine)

Enzymes AUM (Inde)

Antozyme Biotech Pvt Ltd (Inde)

Xike Biotechnology Co. Ltd. (Chine)

SUNSON Industry Group Co.Ltd (Chine)

Portée du marché des enzymes alimentaires à base de plantes

Le marché des enzymes alimentaires à base de plantes est segmenté en fonction du type, du bétail et de la forme. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Phytase

Protéase

Carbohydrase

Sur la base du type, le marché des enzymes alimentaires à base de plantes est segmenté en phytase, protéase et carbohydrase.

Bétail

Ruminants

Porc

la volaille

Animaux aquatiques

Animaux domestiques

Les chevaux

Autres

Sur la base du bétail, le marché des enzymes alimentaires à base de plantes est segmenté en ruminants, porcs, volailles, animaux aquatiques, animaux de compagnie, chevaux et autres .

Formulaire

Liquide

Sécher

Sur la base de la forme, le marché des enzymes alimentaires à base de plantes est segmenté en liquides et secs.

Développement récent

Novozymes et Novo Nordisk Pharmatech ont collaboré en novembre 2021 pour développer les meilleures enzymes technologiques de leur catégorie pour faciliter les processus de fabrication biopharmaceutique.

En avril 2021, BASF a accepté d’investir avec Sandoz GmbH, une filiale de Novartis, sur le campus de Kundl/Schaftenau en Autriche. Grâce à cette transaction, BASF sera en mesure d’étendre son empreinte de production d’enzymes et de produits biotechnologiques.

En janvier 2021, Advanced Enzyme Technologies a acquis une participation majoritaire de 51 % dans SciTech Specialties Private Limited (SSPL) en souscrivant à l’émission de 492 630 actions SSPL et en achetant 27 778 actions SSPL à quelques actionnaires SSPL vendeurs.

Dynamique du marché des enzymes alimentaires à base de plantes

Conducteurs

Demande croissante d’additifs alimentaires produits naturellement

Les enzymes alimentaires stimulent la croissance du marché en augmentant la demande de produits d’origine animale tels que les produits laitiers, les produits carnés et les œufs et en augmentant la demande d’aliments et d’additifs alimentaires produits naturellement et la disponibilité facile d’ingrédients alimentaires à des prix inférieurs.

Sensibiliser à la sécurité alimentaire

La prise de conscience croissante de la sécurité alimentaire et de la santé animale agira également comme un moteur de croissance pour le marché, tout comme la demande croissante de protéines animales, l’augmentation de la population animale et les avantages remarquables des enzymes.

La demande accrue d’enzymes dans l’industrie pharmaceutique pour synthétiser des intermédiaires dans la production d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour des médicaments efficaces devrait faire avancer le marché des enzymes. De même, la capacité d’une enzyme à convertir des molécules complexes en molécules plus simples (amidon en glucose) dans les entreprises agroalimentaires, l’élimination des graisses et des taches d’huile dans l’industrie des détergents, le bioéthanol pour la production de biocarburants et l’amélioration des propriétés de blanchiment dans le papier et la pâte à papier On s’attend à ce que les industries stimulent la demande d’enzymes dans les années à venir.

