Marché de la fermeture des plaies Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché de la fermeture des plaies rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché de la fermeture des plaies aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Le marché de la fermeture des plaies devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La hausse du tourisme médical et les progrès technologiques dans le secteur de la santé sont le facteur déterminant de la croissance de ce marché .

Concurrents clés du marché :

BSN medical., Baxter., Teleflex Incorporated., Abbott, Integra LifeSciences Corporation, Medical Devices Business Services, Inc., B. Braun Melsungen AG, McKesson Medical-Surgical Inc, 3M, Aesculap, Inc., CLOZEX MEDICAL, INC., ZipLine Medical, Dolphin Sutures, Advanced Medical Solutions Group plc, Medtronic, DeRoyal Industries, Inc., Smith & Nephew, priMED Medical Products, Inc., Aspen Surgical., Riverpoint Medical, entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la fermeture des plaies est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la fermeture des plaies pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché :

La fonction principale de la fermeture des plaies est de réparer la structure de la peau pour réduire le risque d’infection, de cicatrisation et d’altération. La fermeture rapide des plaies est très bénéfique car ils ont la capacité de réduire l’inconfort et les saignements dus aux plaies ouvertes. Ils ont la capacité de traiter les plaies chroniques et aiguës. Les agrafes, les dispositifs mécaniques de fermeture des plaies, les sutures et autres sont quelques-uns des types courants de fermeture des plaies.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population vieillissante stimulera la croissance du marché

L’augmentation des cas d’accidents de la route favorisera également la croissance de ce marché

L’incidence croissante des maladies chroniques contribuera également à la croissance de ce marché

La demande croissante de dispositifs avancés de fermeture des plaies agit comme un moteur de cette croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé des produits de fermeture des plaies limitera la croissance du marché

La disponibilité d’alternatives sur le marché entravera également la croissance de ce marché

Besoin d’une technique complexe pour l’utilisation des produits de fermeture des plaies ; ce facteur limitera également la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la fermeture des plaies

Marché mondial de la fermeture des plaies par produit (produits avancés de gestion des plaies, soins chirurgicaux des plaies, soins des plaies traditionnels/de base), type de plaie (plaie chronique, plaie aiguë), utilisateur final (hôpitaux et cliniques spécialisées en plaies, établissements de soins de longue durée, domicile Soins de santé), type (adhésifs, agrafes, sutures, dispositifs de fermeture mécanique des plaies), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, BandGrip Inc a annoncé le lancement de sa nouvelle technologie de fermeture des plaies, spécialement conçue pour aider les chirurgiens à fournir un moyen non invasif, plus rapide et plus simple de fermer les plaies en toute sécurité. Ils ont la capacité de réduire les infections, les blessures par piqûre d’aiguille et les cicatrices

En mars 2017, Ethicon et DePuy Synthes ont annoncé le lancement de leurs nouveaux kits de fermeture de plaies spécialement conçus pour la chirurgie orthopédique. Ce nouveau produit comprend le système de fermeture cutanée Dermabond Prineo et les dispositifs de contrôle des tissus sans nœud Stratafix d’Ethicon afin qu’ils puissent fournir des fonctionnalités pendant les procédures orthopédiques. Ceci est spécialement conçu pour qu’ils puissent aider les chirurgiens afin qu’ils puissent choisir quelles sutures dans chaque couche de fermeture et aideront les médecins à fournir une meilleure efficacité

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la fermeture des plaies sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

