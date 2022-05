Marché de la farine de poisson par tendances émergentes, analyse, opportunités de croissance et prévisions 2028

Le marché global de la farine de poisson devrait passer de 8 153,6 millions de dollars américains en 2020 à 15 264,6 millions de dollars américains d’ici 2028, à un TCAC de 8,3%

Le rapport » Marché de la farine de poisson Par Source (Saumon et Truite, Poissons de mer, Crustacés, Tilapia, Autres); Application (Engrais, Aliments pour animaux, Autres) et Géographie – Prévisions mondiales jusqu’en 2028″, le marché mondial des produits de boulangerie surgelés devrait atteindre 15 264,6 millions de dollars d’ici 2028, contre 8 153,6 millions de dollars en 2020, à un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision. La farine de poisson est produite à partir de sous-produits de poisson provenant des industries de la transformation des aliments et du filetage. Il est principalement utilisé comme ingrédient riche en protéines (60-72%) dans les aliments produits pour les animaux d’élevage et les espèces aquacoles. La demande de farine de poisson dépasse l’offre; par conséquent, l’industrie de l’alimentation animale a considérablement modifié la composition de la farine de poisson dans les aliments pour animaux.

TripleNine, The Scoular Company, FF SKAGEN A / S, Pelagia AS, Soytex LTD, Pesquera Diamante S.A., TASA, Oceana Group Limited, Omega Protein Corporation et COPEINCA sont quelques acteurs bien établis sur le marché mondial de la farine de poisson. Les entreprises du marché adoptent des stratégies telles que le développement de produits, l’expansion d’usines et les fusions et acquisitions pour étendre leur empreinte mondiale et répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux. Par exemple, en septembre 2021, Scoular a lancé une nouvelle marque Encompass pour son activité croissante de farine de poisson.

En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part des revenus du marché mondial de la farine de poisson. En outre, la région devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend plusieurs grandes économies telles que l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. Ces pays connaissent une recrudescence de l’industrialisation du secteur alimentaire et des activités d’urbanisation, offrant de nombreuses opportunités aux acteurs clés du marché de la farine de poisson. L’Asie-Pacifique devrait connaître une demande croissante de farine de poisson dans les années à venir en raison de la présence de nombreux acteurs nationaux de petite et moyenne taille sur le marché. Au cours de la période de prévision, le marché de la farine de poisson devrait connaître une demande énorme de la part des industries de l’aquaculture et de l’agriculture biologique en raison de son profil hautement nutritif contenant des acides aminés essentiels.

Aperçu du Marché

Demande Croissante d’Aliments pour Animaux Riches en Protéines

L’industrialisation de l’élevage a augmenté la demande d’ingrédients d’aliments pour animaux riches en protéines afin d’augmenter le taux de conversion des aliments pour animaux. Les animaux d’élevage industriel sont principalement nourris avec des concentrés à base de céréales et de protéines végétales telles que les tourteaux de soja pour les aider à prendre du poids et à produire de la viande riche en protéines. Les animaux d’élevage dépendent des protéines et d’autres éléments comme éléments constitutifs essentiels à la croissance. Les protéines dans les aliments pour animaux sont une excellente source d’énergie et des acides aminés essentiels, tels que la lysine et la méthionine. La prise de conscience croissante des avantages pour la santé des protéines sur la santé animale a créé une demande importante pour divers aliments protéinés, tels que les farines de protéines animales, les farines de plumes, les farines de poisson, les farines d’os et les farines de sang.

La farine de poisson est une riche source de protéines, de minéraux et d’acides gras et est facilement digérée par le bétail lors de sa consommation. La farine de poisson de haute qualité permet la formulation de régimes alimentaires riches en nutriments pour le bétail, favorisant leur croissance optimale. Étant donné que le bétail et les animaux d’élevage contribuent de manière significative à la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale, la demande d’aliments nutritifs riches en protéines pour animaux augmente et devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. La demande sans cesse croissante d’aliments pour animaux riches en protéines pour favoriser la croissance du bétail à tous les stades de la vie stimule considérablement le marché global de la farine de poisson.

Insights Sources

Selon la source, le marché mondial de la farine de poisson est segmenté en saumon, maquereau, anchois, capelan et autres. En 2020, le segment des anchois représentait la plus grande part des revenus. Les anchois se trouvent principalement en SAM, en particulier au Pérou. Le volume de la production de farine de poisson fabriquée à partir d’anchois péruviens équivaut aux besoins de la moitié de la production mondiale de poisson d’élevage nourri. Le marché du segment des anchois devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité d’anchois en grande quantité. La grande disponibilité des anchois a également un impact positif sur la sécurité alimentaire mondiale.

Aperçu des Applications

En fonction de l’application, le marché mondial de la farine de poisson est segmenté en aliments pour animaux, agriculture et autres. En 2020, le segment des aliments pour animaux représentait la plus grande part des revenus. La farine de poisson est un ingrédient alimentaire hautement digestible, transportant une grande quantité d’énergie par unité de poids. Il contient peu de glucides et est une excellente source de vitamines, de minéraux, d’huiles (lipides) et de protéines. De nombreuses farines de poisson commerciales sont fabriquées à partir de petits poissons osseux, qui ne sont pas propres à la consommation humaine ou fabriquées à partir de sous-produits de l’industrie de la transformation du poisson. Par conséquent, la valorisation des sous-produits rend l’alimentation animale à base de farine de poisson économique. Par conséquent, l’amélioration de l’alimentation animale à l’aide de farine de poisson stimule la croissance du marché pour ce segment.

Portée régionale: Amérique du Nord; Europe; Asie-Pacifique; Amérique latine; AME

Portée du pays: États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine

