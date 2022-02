Marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson 2022 Augmentation de la croissance de la demande avec une étude de l’industrie Analyse des tendances pandémiques et analyse des effets d’impact | Analyse des acteurs clés, aperçu approfondi, croissance et résultats de la recherche jusqu’en 2028

Le rapport nouvellement ajouté intitulé Global Fishmeal and Fish Oil Market Taille, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029 dans le référentiel de Data Bridge Market Research propose une étude approfondie sur le marché, explorant ses principaux aspects. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances, opportunités, moteurs et contraintes actuels sur le marché mondial Farine de poisson et huile de poisson. Le rapport se concentre sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Il offre des informations précieuses sur les défis de la chaîne d’approvisionnement auxquels les acteurs du marché sont susceptibles de faire face dans les années à venir, ainsi que des solutions pour y faire face. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région.

Le marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La prise de conscience croissante des consommateurs des avantages de la consommation d’acides gras oméga 3 accélère la croissance du marché de la farine et de l’huile de poisson.

La farine de poisson est la farine extraite du poisson après broyage et séchage du poisson et de ses parties de corps sélectives, tandis que l’huile de poisson est un liquide brun ou jaune obtenu en pressant le poisson cuit. La farine et l’huile de poisson sont principalement utilisées comme additif dans les aliments pour animaux et poissons. La farine de poisson et l’huile de poisson sont utilisées comme ingrédients riches en protéines dans les aliments donnés aux animaux des terres agricoles et aux poissons d’élevage.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler davantage la croissance du marché de la farine et de l’huile de poisson au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’intégration de la farine et de l’huile de poisson dans les régimes alimentaires des porcs et de la volaille et l’amélioration de la productivité et des performances environnementales de l’aquaculture. D’autre part, on estime en outre que l’effet El Niño, qui entraîne à son tour une hausse des prix, entrave la croissance du marché de la farine et de l’huile de poisson au cours de la période.

Marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson Certains des principaux acteurs présentés dans l’étude sont FMC Corporation, Austevoll Seafood, Croda International Plc, OCEANA GROUP LIMITED, Omega Protein, Sursan AS, GC Rieber Oils AS, The TASA Group, Orizon, Pioneer Fishing, TripleNine Group A/S, Pesquera Exalmar, Corpesca SA, FF Skagen A/S, Copeinca, Coplex International SAS, Mukka Sea Food Industries et autres

Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances, estimations et dynamiques actuelles jusqu’en 2021-2027, qui devrait aider à identifier les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction des revenus du marché individuel.

Les conditions du marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson par région et par pays ont été analysées en détail dans le rapport.

Les principaux acteurs du marché Farine de poisson et huile de poisson ont été répertoriés.

Cette étude évalue le paysage concurrentiel et l’analyse de la chaîne de valeur pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché Farine de poisson et huile de poisson au sein du marché a été fournie, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché existantes.

Objectifs du marché mondial de la farine de poisson et de l’huile de poisson:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Farine de poisson et huile de poisson

2 Analyser et prévoir la taille du marché Farine de poisson et huile de poisson, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché Farine de poisson et huile de poisson pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson en fonction du type de gisement et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché Farine de poisson et huile de poisson

