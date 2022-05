Marché de la facturation directe par l’opérateur – Les attentes augmentent avec la demande croissante et les tendances changeantes

Un nouveau rapport de veille économique publié par The Insight Partners et intitulé » Prévisions du marché de la facturation directe par l’opérateur jusqu’en 2027″ fournit les dernières mises à jour et les mesures stratégiques prises par la concurrence ainsi que des estimations de croissance de la taille du marché. Le rapport sur le marché Facturation directe par l’opérateur donne une vision claire de la manière dont la recherche et les estimations sont dérivées de sources primaires et secondaires en tenant compte de l’opinion d’experts, de l’analyse des brevets, des dernières activités de développement du marché et d’autres facteurs d’influence.

Bango PLC, Boku, Inc., Centili, Comviva Technologies Limited, DIMOCO, Fortumo, Infomedia Services Limited, NTH Mobile, , TELECOMING SA, txtNation Limited

Aperçu du marché de la facturation directe par l’opérateur

La demande de smartphones haut de gamme dotés de fonctionnalités améliorées a stimulé au fil des ans dans les pays en développement. L’adoption des smartphones continue d’augmenter en raison d’un revenu disponible plus élevé parmi les populations des pays développés. La croissance du revenu par habitant dans les pays en développement permet aux individus de capitaliser sur les smartphones haut de gamme. L’augmentation de la prolifération des smartphones et la prise de conscience des avantages d’acheter des applications, des jeux et des médias en facturant les paiements sur la facture de leur opérateur de téléphonie mobile permettent aux individus des pays en développement d’investir des sommes substantielles dans ces technologies, ce qui, à son tour, la croissance du marché de la facturation directe par l’opérateur. Les développeurs permettent aux utilisateurs de smartphones d’acheter des fonctionnalités premium respectives à l’aide de la facturation directe par l’opérateur ou d’une carte de débit ou de crédit, dont, la facturation directe par l’opérateur, l’option la plus simple. Ce facteur augmente la taille du marché de la facturation directe par l’opérateur d’année en année.

Accessibilité abordable des smartphones et des services associés dans les pays en développement

Les pays en développement du monde entier connaissent une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs de smartphones. Ceci est principalement attribué à l’augmentation de la disponibilité des smartphones à bas prix. Récemment, plusieurs fabricants locaux de smartphones ont évolué dans les pays en développement de l’APAC, de la MEA et de l’Amérique du Sud. L’abordabilité facile des smartphones dans la région a conduit les individus à opter pour la même chose et, par conséquent, à utiliser des fonctionnalités, des applications, des jeux et des services OTT. Malgré le faible coût des smartphones, ces téléphones mobiles sont équipés de technologies haut de gamme, qui permettent aux utilisateurs de profiter de smartphones haut de gamme. De ce fait, l’adoption de jeux mobiles, de services OTT et d’applications payantes augmente rapidement. Avec l’augmentation de l’utilisation des applications, des jeux et des services OTT parmi les individus des pays en développement, la demande de fonctionnalités payantes et d’abonnements augmente également. Cela augmente la demande de facturation directe par l’opérateur parmi les utilisateurs. De plus, le nombre d’utilisateurs de smartphones dans les pays en développement est bien supérieur à celui des utilisateurs de cartes de crédit. La faible utilisation des cartes de crédit par un pourcentage important de la population représente une opportunité commerciale substantielle pour les fournisseurs de solutions de facturation directe par l’opérateur et devrait étrangler le marché de la facturation directe par l’opérateur dans les années à venir.

par type

DCB limité

DCB pur

Transfert MSISDN

Fenêtre de base PIN ou MO



Par plateforme

iOS

Android

Autres plateformes



Par utilisateur final

Applications et jeux

Média en ligne

Autres utilisateurs finaux

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

Segmentation des données de marché avec production, consommation, revenus (millions USD) et analyse des prix

Évolution de la dynamique du marché de l’industrie et impact des facteurs d’influence

Segmentation approfondie du marché par type, application et autres segments majeurs, etc.

Analyser et prévoir le marché Facturation directe par l’opérateur, en termes de valeur et de volume.

Quel segment a le potentiel de gagner la plus grande part de marché ?

Aider le décideur du point de vue de la nouvelle offre et comparer la stratégie marketing existante.

Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité.

Analyser la contribution marketing et l’acquisition de clients par la vente incitative et la vente croisée.

Identification des facteurs d’influence qui maintiennent l’intensité du marché de la facturation directe par l’opérateur, pris en compte avec une analyse périodique du ratio de concentration CR4 et CR8 et de l’indice HHI.

Principaux faits saillants de la table des matières :

Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché de la facturation directe par l’opérateur

5. Marché de la facturation directe par l’opérateur – Dynamique clé du marché

6. Marché de la facturation directe par l’opérateur – Analyse globale

7. Analyse du marché de la facturation directe par l’opérateur – Par type

8. Facturation directe par l’opérateur Analyse du marché – Par plate-forme

9. Analyse du marché de la facturation directe par l’opérateur – Par utilisateur final

10. Marché de la facturation directe par l’opérateur – Analyse géographique

11. Marché de la facturation directe par l’opérateur – Analyse d’impact COVID-19

12. Paysage de l’industrie

13. Profils des entreprises

14. Annexe

Réponses aux questions clés

Tendances ou facteurs influents qui font exploser la demande et les contraintes du marché.

Quelle est la concentration du marché ? Est-il fragmenté ou très concentré ?

Tendances du marché de la facturation directe par l’opérateur (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, opportunités d’investissement et recommandations stratégiques)

Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie…

