Marché de la fabrique de données Principaux fournisseurs clés, revenus, demande, tendances, taille, analyse des parts et prévisions jusqu’en 2028 | Emergen Research

La du marché mondial du tissu de données a atteint 1,14 milliard USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 27,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation des volumes et la variation des données organisationnelles et l’adoption croissante des services cloud sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial des tissus de données. Les développements rapides de l’informatique en mémoire sont également des facteurs qui devraient également stimuler considérablement la croissance des revenus du marché.

Certains des acteurs clés de cette industrie incluent :

SAP SE, Informatica, Inc., Global Ids, Inc., International Business Machines Corporation, NetApp, Inc., Oracle Corporation, Splunk, Inc., Teradata Corporation, Idera, Inc., et TIBCO Software, Inc.

Les développements rapides de l’informatique en mémoire sont également des facteurs qui devraient également stimuler considérablement la croissance des revenus du marché. L’informatique en mémoire permet une vitesse ultra-rapide et la mise à l’échelle de volumes illimités de données, tout en simplifiant l’accessibilité à un nombre croissant de sources de données. Comme les données stockées sont accessibles considérablement rapidement lorsqu’elles sont stockées dans la mémoire vive (RAM) et la mémoire flash, le traitement en mémoire permet d’évaluer les données en temps réel, ce qui permet d’accélérer les rapports commerciaux et la prise de décision. Les développements rapides de l’informatique en mémoire devraient stimuler la demande de structure de données en mémoire dans un avenir proche.

Le rapport sur le marché mondial des tissus de données fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, leur réseau de vente et leur canal de distribution, leur situation financière et leur position sur le marché. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures.

Moteurs du marché :

Les efforts constants d’acteurs de premier plan pour développer des technologies plus récentes et modernes et des avancées de produits devraient stimuler la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. Le rapport étudie les vastes plans d’expansion des activités et les progrès des activités de R&D et du portefeuille de produits. Le rapport offre une compréhension claire des alliances sur le marché, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, et les accords d’entreprise.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du tissu de données. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part de marché, les ventes canal et réseau de distribution, segmentation du marché, demandes et tendances, et perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Perspectives concurrentielles :

Le dernier rapport de recherche comprend un résumé précis du paysage intensément concurrentiel du marché mondial des tissus de données. Il propose une présentation systématique des profils d’entreprises des principaux acteurs du marché. Cette section du rapport analyse les initiatives efficaces entreprises par ces acteurs pour l’expansion des affaires à long terme. En outre, cette section met en évidence les développements clés et les positions financières de ces entreprises pour expliquer le scénario de marché global.

Questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quel segment est actuellement en tête du marché ?

Quelle est la répartition du marché en fonction de la longueur d’onde ?

Quels sont les principaux moteurs et freins à la croissance du marché Data fabric ?

Quels acteurs prendront la tête du marché ?

Dans quelle région le marché connaîtra-t-il sa plus forte croissance ?

Comment s’est comporté le marché mondial des tissus de données jusqu’à présent et comment se comportera-t-il dans les années à venir ?

Quelle sera la taille du marché en termes de valeur et de volume au cours des cinq prochaines années ?

Segmentation :

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la structure de données en fonction du composant, du type, du déploiement, de la taille de l’organisation, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018–2028)

o Solution

o Services

Services professionnels de services gérés

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Structure de données en mémoire

de données sur disque

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Sur site

sur le cloud

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

grandes entreprises

L’analyse régionale des

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

