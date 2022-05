Marché de la fabrication métallique | Par fabricants, types, régions et prévisions du rapport de recherche sur les applications jusqu’en 2029

Le marché mondial de la fabrication de métaux était évalué à 20,0 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 29,46 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

La métallurgie consiste à produire des structures et des assemblages métalliques à partir d’éléments de métallerie brute. Il s’agit d’un service à valeur ajoutée car il utilise plusieurs méthodes telles que le soudage des métaux, l’usinage des métaux, le façonnage des métaux et la découpe des métaux pour déformer totalement la matière première et construire une structure complètement nouvelle. Le soudage, le découpage, l’usinage et le cisaillage ne sont que quelques-uns des services à valeur ajoutée offerts par les installations de fabrication de métaux. Les fabricants de métaux apportent de la valeur à leurs clients en offrant une gamme complète de services en un seul endroit.

Portée du marché mondial de la fabrication de métaux

Le marché de la fabrication métallique est segmenté en fonction des services, des matériaux et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Un service

Soudage des métaux

Usinage des métaux

Formage des métaux

Cisaillement des métaux

Coupe de métal

Pliage en métal

Laminage des métaux

Emboutissage des métaux

Poinçonnage des métaux

Sur la base du service, la fabrication métalliqueLe marché a été segmenté en soudage des métaux, usinage des métaux, formage des métaux, cisaillage des métaux, coupe des métaux, pliage des métaux, laminage des métaux, emboutissage des métaux et poinçonnage des métaux. La coupe des métaux est en outre segmentée en centres d’usinage, tours, perceuses, rectifieuses, corneuses et machines à roder, laser, faisceau d’ions et machines à ultrasons, machines à tailler les engrenages, machines à scier et à tronçonner et autres équipements de manutention et de coupe. Le soudage des métaux est en outre segmenté en soudage à l’arc, soudage oxy-combustible, soudage par faisceau laser et autres types de soudage. Le formage est en outre segmenté en machines à forger et marteaux, cintreuses, plieuses et redresseuses, cisailles, poinçonneuses et encocheuses, machines à former les fils et autres presses et machines à former les métaux.

Matériel

Acier

Aluminium

Autres

Le marché de la fabrication métallique a également été segmenté sur la base des matériaux en acier, aluminium et autres.

Les utilisateurs finaux

Construction

Automobile

Aérospatial

Fabrication

Énergie et puissance

Électronique

Autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la fabrication métallique est segmenté en construction, automobile, aérospatiale, fabrication, énergie et électricité, électronique et autres.

Marché de la fabrication métallique : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Le marché Fabrication de métaux couvre les informations et résultats clés suivants :

Résumé exclusif : Statistiques de base sur le marché mondial de la fabrication métallique.

L’effet changeant sur la dynamique du marché de la fabrication de métaux : la partie mondiale fournit des facteurs moteurs, des tendances, des défis et des opportunités; analyse post-COVID.

Affichez 2022 par type, utilisateur final et région/nation.

Évaluer l’industrie par segments de marché, pays/régions, fabricants/entreprises, part des revenus et ventes de ces entreprises dans ces différentes régions des principaux pays/régions

Comprendre la structure du marché Fabrication métallique en identifiant ses différents sous-segments.

Les chercheurs ont mis en lumière la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités.

Il offre des données massives sur les facteurs de tendance qui influenceront la progression du marché.

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché de la fabrication de métaux.

Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, le lancement de nouveaux produits, comprenant la R&D, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les accords, les partenariats et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale.

