Marché de la fabrication additive  Rapport de recherche sur la part de l’industrie, la segmentation par taille, le facteur de croissance et l’analyse d’ici 2028

Ce rapport fournit une étude de recherche complète et précise sur le marché mondial tout en se concentrant principalement sur les scénarios de marché actuels et historiques. Les experts en la matière et l’équipe de chercheurs hautement qualifiés ont consacré des heures de travail pour rassembler un rapport de recherche authentique sur l’industrie. Selon le rapport, les facteurs moteurs devraient avoir un impact énorme sur le développement du marché dans les années à venir. Les aperçus, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur sur le marché permettent de comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Les données et informations concernant l’industrie proviennent de sources fiables telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises, les revues, etc. et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport de marché aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé en tenant compte de diverses étapes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de marché. Le rapport utilise diverses étapes de base d’analyse de marché, notamment des enquêtes, des groupes de discussion, des entretiens personnels, des observations et des essais sur le terrain.

Marché mondial de la fabrication additive, par matériau (plastique, métaux, céramique), type de matériau (matériaux homogènes, matériaux hétérogènes), technologie (stéréolithographie, modélisation par dépôt de fil fondu, frittage laser, autres technologies), utilisateur final (aérospatiale et défense, automobile, soins de santé , industriels, autres utilisateurs finaux) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la fabrication additive était évalué à 15,27 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 104,98 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 27,25% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché mondial de la fabrication additive

On estime que le marché de la fabrication additive augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelles, notamment le moulage par injection, l’usinage CNC et la coulée sous vide, la fabrication additive offre divers avantages, tels qu’une demande de ressources moindre, un cycle de production plus court, une conception flexible et des économies importantes sur les coûts d’outillage. Le marché passe enfin à la production après plus de 25 ans de développement. Les entreprises de toute la chaîne de valeur de divers secteurs tenteront de capitaliser sur ce marché en évolution rapide au cours de la période projetée. Différents métaux aux qualités bénéfiques diverses, tels que le titane, l’acier, le nickel, l’aluminium et les alliages de cobalt, sont utilisés pour produire des pièces hautes performances, en particulier dans l’industrie aérospatiale.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la fabrication additive

Le paysage concurrentiel du marché Fabrication additive fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la fabrication additive.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication additive 3D Systems, Inc. (États-Unis), Stratasys (États-Unis), ExOne (États-Unis), ENVISIONTEC US LLC (Allemagne), Materialise (Belgique), MCor Technologies Ltd. (Irlande), Biomedical Modeling Inc. (États-Unis), EOS Systems Inc. (États-Unis), Integer Holdings Corporation (États-Unis), Fathom Digital (États-Unis), Surgival (Espagne), SLM Solutions (Allemagne), Xilloc Medical BV (Pays-Bas), Dentsply Sirona ( États-Unis), Renishaw plc (Royaume-Uni), Morris Technology (États-Unis) et Limacorporate Spa (Italie), entre autres.

Définition du marché mondial de la fabrication additive

L’impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, est une technique révolutionnaire pour la production industrielle qui permet la création de pièces et de systèmes plus légers et plus solides. Parce qu’elle utilise un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) ou des scanners d’objets 3D pour commander au matériel de déposer le matériau, couche par couche, selon des motifs géométriques précis, la fabrication additive peut offrir une flexibilité et une efficacité numériques aux opérations de fabrication.

Dynamique du marché de la fabrication additive

Conducteurs

Coût de production réduit pour une fabrication rapide

Étant donné que les technologies de fabrication additive ont des coûts de production inférieurs à ceux des procédés de fabrication traditionnels, elles peuvent être rentables. Les coûts fixes sont exclusivement attribués à la conception d’un seul composant dans les technologies de fabrication traditionnelles. Certaines dépenses fixes sont associées à la fabrication additive, mais ces coûts peuvent être plus facilement compensés par le nombre d’articles divers pouvant être créés en un seul lot. En conséquence, la fabrication additive est plus rentable que la fabrication traditionnelle, qui est l’un des principaux moteurs de la croissance des revenus du marché.

Facilité de conception complexe de fabrication

Par rapport à d’autres processus de fabrication traditionnels, la différence physique fondamentale dans la façon dont les articles sont fabriqués avec le processus de fabrication additive génère plusieurs distinctions fonctionnelles clés. La capacité de la fabrication additive à construire des géométries compliquées qui seraient difficiles ou impossibles à réaliser avec des procédés de fabrication traditionnels est la plus importante de ces évolutions fonctionnelles. Ces géométries complexes sont également plus durables et plus légères que les géométries standards. La capacité de la fabrication additive à construire des géométries complexes plus facilement que les technologies de production conventionnelles a alimenté sa croissance.

De plus, le développement de technologies et de matériaux nouveaux et améliorés sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de la fabrication additive. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de financement gouvernemental sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la fabrication additive. En outre, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé est le principal moteur du marché qui accélérera encore la croissance du marché de la fabrication additive. D’autres facteurs importants qui amortiront le taux de croissance du marché de la fabrication additive sont la personnalisation des produits et la production en vrac.

Opportunités

Développement de nouveaux modèles de supply chain

De plus, le développement croissant de nouveaux modèles de chaîne d’approvisionnement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance de la fabrication additive. Parallèlement à cela, l’expiration de brevets clés influencera le taux de croissance du marché en créant diverses opportunités de marché dans les années à venir.

De plus, le nombre croissant de fusions et acquisitions fortes et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la fabrication additive au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Contraintes / Défis Marché mondial de la fabrication additive

Le manque d’efficacité logicielle

Cependant, le manque d'efficacité logicielle entravera le taux de croissance du marché de la fabrication additive. L'ensemble du processus de fabrication additive spécifique au client est principalement manuel, et ce travail manuel est justifiable dans une certaine mesure dans les premiers cas d'utilisation de la fabrication additive (AM). Il n'était pas essentiel d'intégrer étroitement l'imprimante 3D dans des solutions logicielles de support dans le prototype car le nombre de composants produits était faible et il y avait peu de besoin de collecte de données complète.

Complexities associated with the production of large single parts

Even if additive manufacturing could significantly improve production speed and volume, it would still be impossible to produce huge single items. This is another key obstacle that additive manufacturing researchers must overcome as they seek new uses for the technology. Because existing additive manufacturing processes have a restricted construction envelope, even larger components that can be printed must still be connected using mechanical joining or welding.

On the other hand, the lack of standardization equipment and process control will challenge the additive manufacturing market. Additionally, issues with the availability as well as cost of additive manufacturing will act as restrain and further impede the growth rate of market during the forecast period of 2022-2029.

This additive manufacturing market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market.

COVID-19 Impact on Additive Manufacturing Market

The growth of the additive manufacturing market had been hampered by COVID-19. Previously, factories were forced to close briefly owing to global lockdowns to prevent the spread of the coronavirus. Companies redesigned their manufacturing methods and embraced contemporary production techniques during the lockdown, and after the lockdown ended, they began rearranging their business strategies and investing in nations that were predicted to grow faster. New businesses in a variety of industries have begun to use additive manufacturing technologies on a large scale to manufacture a variety of products. Governments in several nations are assisting businesses who are using contemporary technology for long-term growth and improved infrastructure by offering subsidies and allocating significant funds to this goal in their budgets. Rising demand for additive manufacturing from the healthcare, automotive, and military sectors is likely to fuel market revenue growth during the forecast period.

Recent Development

In April 2021, EnvisionTEC stated that a clinical trial of the EnvisionTEC 3D printed Nasopharyngeal (NP) Swabs for COVID-19 testing had been completed. EnvisionTEC, along with a large number of its Envision One cDLM clients who have also registered with the FDA to participate in this endeavour, has the capacity to generate up to a million of the vitally needed swabs every day.

Global Additive Manufacturing Market Scope

The additive manufacturing market is segmented on the basis of material, material type, technology and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Material

Plastic

Metals

Ceramics

On the basis of material, the additive manufacturing market is segmented into plastic, metals and ceramics.

Material Type

Homogeneous Materials

Heterogeneous Materials

On the basis of material type, the additive manufacturing market is segmented into homogeneous materials and heterogeneous materials.

Technology

Stereolithography

Fused Deposition Modeling

Laser Sintering

Other Technologies

On the basis of technology, the additive manufacturing market is segmented into stereolithography, fused deposition modeling, laser sintering and other technologies.

End User

Aerospace and Defense

Automotive

Healthcare

Industrial

Other End Users

On the basis of end user, the additive manufacturing market is segmented into aerospace and defense, automotive, healthcare, industrial and other end users.

Additive Manufacturing Market Regional Analysis/Insights

The additive manufacturing market is analysed and market size insights and trends are provided by country, material, material type, technology and end user as referenced above.

The countries covered in the additive manufacturing market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the additive manufacturing market because of major key players and high healthcare expenditure in this region. Additionally, the growing acceptance of technologically advanced medical devices will flourish the market’s growth rate in this region.

Asia-Pacific is expected to grow during the forecast period due to rising growth in the manufacturing sector in this region. Along with this, increasing demand for lightweight and high-strength components with precise designs will flourish the market’s growth rate in this region.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter’s five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Healthcare Infrastructure Growth Installed Base and New Technology Penetration

Le marché de la fabrication additive vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la fabrication additive, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la fabrication additive. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-additive-manufacturing-market

