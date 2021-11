Marché de la distribution des soins de santé Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché de la distribution des soins de santé; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché de la distribution des soins de santé de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché de la distribution des soins de santé de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la distribution des soins de santé devrait atteindre une valeur estimée en enregistrant un TCAC substantiel de 6,75 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des cas de maladies infectieuses et l’adoption de solutions de suivi et de traçabilité sont le principal facteur de croissance du marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la distribution des soins de santé est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la distribution des soins de santé pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial de la distribution des soins de santé figurent McKesson Corporation, Cardinal Health, AmerisourceBergen Corporation, Owens & Minor, Inc., Morris & Dickson Co. LLC, Express Scripts Holding Company, FFF Enterprises, Inc., Medline Industries , Inc., Attain Med., Dakota Drug, Inc., Express Scripts Holding Company, Patterson Companies, Inc., Mutual Drug, Redington, Accord-UK Ltd., Phoenix Medical Systems (P) Ltd., Biotron Healthcare, OrbiMed Advisors LLC, ALLIANCE UNICHEM IP LIMITED et TTK HealthCare entre autres.

Définition du marché : marché mondial de la distribution des soins de santé

La distribution des soins de santé est un concept consistant à fournir aux patients différents services de soins tels que des médicaments, des tests de diagnostic et d’autres installations. Le système de santé est très utile car il aide les gens à rester en bonne santé. La distribution de produits pharmaceutiques, le service de distribution de dispositifs médicaux, le service de distribution biopharmaceutique sont quelques-uns des types courants de distribution de soins de santé. Aujourd’hui, l’industrie de la santé utilise de nombreuses technologies et développements différents pour développer l’industrie de la santé et fournir de meilleures installations aux patients.

Facteurs de marché

L’augmentation des maladies chroniques parmi la population stimulera la croissance du marché

L’augmentation des investissements en R&D dans le développement de nouveaux médicaments est un autre facteur de croissance de ce marché

La croissance de l’industrie des dispositifs médicaux contribuera également en tant que moteur de ce marché

L’importance croissante des génériques stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Le prix élevé du médicament freine la croissance de ce marché

Des réglementations gouvernementales strictes liées au développement de médicaments entraveront également la croissance de ce marché.

Segmentation : marché mondial de la distribution des soins de santé

Par type

Services de distribution de produits pharmaceutiques Médicaments/vitamines en vente libre Médicaments de marque/innovateurs Drogues génériques

Services de distribution de dispositifs médicaux

Services de distribution de produits biopharmaceutiques Des anticorps monoclonaux Vaccins Protéines recombinantes Sang et produits sanguins Autres produits



Par les utilisateurs finaux

Pharmacies de détail

Pharmacies hospitalières

Autres utilisateurs finaux

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Generex Biotechnology Corporation a annoncé l’acquisition de Medisource Partners. Cette acquisition donnera à Generex l’accès aux opérations commerciales, aux contrats et à l’immobilier, aux comptes clients et aux stocks, etc. de Medisource. L’objectif principal de cette acquisition est d’augmenter leurs revenus et de renforcer leur position sur le marché en offrant de meilleurs produits chirurgicaux et biologiques. Cela aidera également l’entreprise à développer son activité MSO

En juin 2018, McKesson Corporation (MCK) a annoncé l’acquisition de Medical Specialties Distributor (MSD), qui fait partie des changements dans l’approvisionnement en soins de santé et la distribution des appareils. Cette acquisition aidera McKesson à fournir des solutions améliorées au marché pharmaceutique en pleine croissance

