Marché de la distribution de médicaments sans aiguille Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Le rapport Marché de la distribution de médicaments sans aiguille met à disposition les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie et l’analyse du marché international. Selon ce rapport, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce document de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Il donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions. Le marché souligne les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Le marché mondial de l’administration de médicaments sans aiguille devrait passer de sa valeur initiale estimée de 8,15 milliards USD d’ici 2018 à une valeur estimée de 17,42 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,95 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la prévalence croissante du diabète et des maladies chroniques, ainsi qu’à la demande d’administration de médicaments sans douleur.

Segmentation du marché mondial de la distribution de médicaments sans aiguille: –

Par technologie (inhalateur, roman sans aiguille, injecteur à jet, patch transdermique, autres),

Application (administration d’insuline, vaccination, injections pédiatriques, gestion de la douleur, autres),

Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

Analyse concurrentielle : marché mondial de la distribution de médicaments sans aiguille

Le marché mondial de la distribution de médicaments sans aiguille est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la distribution de médicaments sans aiguille pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché:

La prévalence élevée du diabète dans le monde devrait stimuler la croissance du marché

La réduction du risque de transfert d’infection et de douleur associée aux méthodes normales d’administration d’aiguilles devrait également stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les limitations et les inconvénients associés aux dispositifs tels que le blocage et les restrictions de flux de médicaments sont dus au fait que les tissus se coincent dans les ouvertures des aiguilles devraient freiner la croissance du marché

Le coût élevé de ces appareils devrait également freiner la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En octobre 2017, Antares Pharma a annoncé la mise en place d’un accord avec Ferring BV, pour la vente des droits et actifs liés au « ZOMAJET » (dispositif d’auto-injection sans aiguille).

En mai 2018, Namaste Technologies Inc. a annoncé un accord avec Inolife Sciences pour la commercialisation et l’application de la technologie sans aiguille d’Inolife dans la livraison de cannabis médical.

Définition du marché : marché mondial de la distribution de médicaments sans aiguille

Les systèmes d’administration de médicaments sans aiguille sont un moyen et une méthode innovants d’administration de médicaments et d’autres types de médicaments. Il peut également s’agir de patchs transdermiques, de systèmes d’inhalation ou encore de micro-aiguilles qui ne transpercent pas la peau comme une aiguille classique.

Selon la Fédération internationale du diabète et l’Organisation mondiale de la santé, il y a environ 425 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde, et ce nombre devrait atteindre environ 629 millions dans le monde. Ce nombre élevé de personnes atteintes de diabète devrait agir comme un moteur majeur de la croissance du marché en raison de l’exigence de dispositifs d’administration d’insuline sans douleur et sans aiguille.

Segmentation : Marché mondial de la distribution de médicaments sans aiguille

Par technologie Inhalateur Nouveau sans aiguille Injecteur à jet Patch transdermique Autres

Par demande Administration d’insuline Vaccination Injections pédiatriques Gestion de la douleur Autres

Par géographie Amérique du Nord Amérique du Sud L’Europe  Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique



Principaux concurrents du marché: marché mondial de l’administration de médicaments sans aiguille

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’administration de médicaments sans aiguille sont

Antares Pharma,

Tianjin Xuying Technology Development Co. Ltd.,

Verdict Media Limited,

3M, PharmaJet,

Zogenix,

Inovio Pharmaceuticals Inc.,

Valéritas Inc,

Akra Dermo-Jet,

D’Antonio Consultants International Inc.,

Endo Pharmaceuticals Inc., BD,

CROSSJECT,

MIT Canada,

MedImmune,

Produits pharmaceutiques mystiques,

Système d’injection sans aiguille,

Inolife Sciences,

Ferring BV,

OptiNose US Inc. et Pfizer Inc.

