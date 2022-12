Marché de la distribution de médicaments 2800,61 millions USD et il augmentera à un TCAC de 8,50%, taille, part, croissance, segments et opportunités d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la distribution de médicaments était évalué à 1458,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2800,61 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Développement récent

En mars 2022, Sandoz, une division de Novartis, a annoncé l’acquisition d’une société britannique de dispositifs médicaux et d’administration de médicaments, Coalesce Product Development Limited. Sandoz a acquis l’expertise et les actifs de Coalesce dans le cadre de l’arrangement, ce qui aidera l’entreprise à élargir son portefeuille de médicaments respiratoires et à améliorer l’accès des patients à des thérapies complexes de haute qualité.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de la livraison de médicaments vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Définition du marché

L’administration de médicaments introduit un effet thérapeutique dans le corps d’un être humain en fournissant un médicament à un certain endroit ciblé. La sécurité et l’efficacité peuvent être augmentées en ajustant le taux, le temps et la libération du médicament dans le corps. Les médicaments peuvent être administrés de diverses manières, notamment par voie orale, injectable, pulmonaire, nasale et autres. Les caractéristiques des nanoparticules ont été étudiées et utilisées pour développer des systèmes d’administration de médicaments, ce qui a rendu le processus de distribution de médicaments plus efficace et plus rapide.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Livraison de médicaments

Le paysage concurrentiel du marché Livraison de médicaments fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’administration de médicaments.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la distribution de médicaments sont :

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France), Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Cadila Pharmaceuticals. (Inde)

3M (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Astellas Pharma Inc. (Japon)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Le rapport d’étude de marché sur la distribution de médicaments vise à présenter des informations qui démontrent la portée, le potentiel, la structure, le développement et la perspective historique du marché. Le rapport d’étude de marché sur la distribution de médicaments fournit une estimation fiable pour la période de prévision. La meilleure partie de ce rapport de recherche est qu’il analyse l’état actuel où tous se battent avec le COVID-19, et ce rapport fournit également les nouvelles opportunités et l’impact sur le marché.

Portée du marché mondial de la livraison de médicaments

type de produit

Administration de médicaments par voie orale

Administration pulmonaire de médicaments

Administration de médicaments injectables

Administration de médicaments ophtalmiques

Administration nasale de médicaments

Administration de médicaments topiques

Administration de médicaments implantables

Administration transmuqueuse de médicaments

Application

Un cancer

Diabète

Maladies respiratoires

Maladies cardiovasculaires

Autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Autres

Questions profondes auxquelles répond ce rapport :

Quelle était la taille des opportunités de marché émergentes de la distribution de médicaments, du risque de marché et de l’aperçu du marché en valeur en 2022?

Quels facteurs affectent le degré de concurrence sur le marché émergent de la livraison de médicaments?

Quelle est la taille du marché émergent de la livraison de médicaments par rapport à ses homologues régionaux?

Quelles sont les évolutions du marché mondial et les prévisions de la taille du marché jusqu’en 2029 ?

Quelle sera la part du marché émergent du Drug Delivery en 2029?

Quelle est la taille du marché de la distribution de médicaments dans différents pays du monde?

Les marchés sont-ils en croissance ou en baisse et le profil de l’entreprise, y compris l’analyse du portefeuille de produits, les revenus, l’analyse SWOT et les derniers développements de l’entreprise ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie de la distribution de médicaments?

Comment évoluent les différents groupes de produits ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Drug Delivery?

Comment les marchés devraient-ils évoluer à l’avenir ?

Une équipe qualifiée mène une étude de marché systématique, orientée objet et absolue pour présenter les faits associés au sujet dans le domaine du marché via ce rapport sur la distribution de médicaments. L’analyse des concurrents est une autre partie la plus importante de ce rapport avec laquelle les entreprises peuvent estimer ou analyser les forces et les faiblesses des concurrents et obtenir des avantages concurrentiels. Le rapport analyse le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives d’avenir en tenant compte de plusieurs aspects de l’industrie. Étant de premier ordre et de nature complète, le rapport d’étude de marché sur la distribution de médicaments donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché.

