Marché de la dialyse péritonéale, partage des revenus, principales tendances de croissance, principaux acteurs et prévisions, 2020-2027

Le marché mondial de la dialyse péritonéale devrait atteindre 5,73 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant le marché comprennent une incidence plus élevée de maladies rénales, de maladies liées au mode de vie et de maladies chroniques qui affectent la fonction des reins consistant à éliminer les déchets du sang. Les progrès technologiques dans les équipements de santé et les solutions de diagnostic et l’augmentation des investissements dans les systèmes de santé sont quelques-uns des facteurs supplémentaires qui contribuent à stimuler la croissance du marché.

Une plus grande préférence pour la dialyse péritonéale par rapport au système de dialyse le plus courant appelé hémodialyse a été une raison cruciale de la plus grande application de ce marché. La différence radicale dans la flexibilité et l’indépendance du mode de vie, la restriction réduite du régime alimentaire, le fonctionnement résiduel des reins de longue durée par rapport à l’hémodialyse sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les patients et les médecins sont désormais plus enclins à la dialyse péritonéale.

Le nombre croissant d’insuffisances rénales dues à l’hypertension, au stress et au diabète sucré dans le monde sont les principaux facteurs qui influencent la croissance du marché.

Le paysage du marché mondial de la dialyse péritonéale devrait rester dans un paysage très concurrentiel et fragmenté composé d’un certain nombre de petites start-ups, de moyennes entreprises et de grands conglomérats. Au cours de l’ère projetée, la demande croissante de développement technologique et une plus grande diversification des produits proposés garantissent l’énorme potentiel des acteurs innovants.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le dialyse péritonéale sont:

Baxter International, Nipro, B. Braun Melsungen, DaVita Healthcare Partners, Covidien, Clinique de dialyse, Fresenius Medical Care, Diversified Specialty Institute Holdings, Composants médicaux, Huaren Pharmaceutical, NephroPlus, Northwest Kidney Centers, Satellite Healthcare, NxStage Medical, Services rénaux, Sandor, Sichuan Kelun Pharmaceutical et US Renal Care

Le rapport met principalement en lumière les éléments essentiels de la dialyse péritonéale, tels que les définitions, les arrangements, les applications et l’examen de l’industrie, la discussion des offres de produits, la production de formulaires, l’évaluation des prix et les matières premières, entre autres. Le rapport sur la dialyse péritonéale examine le paysage mondial en procédant à une évaluation à l’échelle de l’économie, ainsi qu’à une étude approfondie portant sur le coût des produits, les moteurs et les contraintes, la production, la distribution, les demandes et le taux de croissance d’une année sur l’autre.

Étendue de la recherche : les

segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Prospectus du produit (Volume : Kilotonnes) (Revenu : Milliards USD ; 2017-2027) solution de dialyse Dispositif péritonéale Ensemble de dialyse péritonéale Cathéter Autres



types de perspectives (Volume : Kilotonnes) (Revenu : Milliards USD ; 2017-2027) Dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPCA) Dialyse péritonéale automatisée (DPA)



Perspectives de l’utilisateur final (Volume : Kilotonnes) (Revenus : Milliards USD ; 2017-2027) Dialyse à domicile Centre de dialyse et dialyse en milieu hospitalier



Cette étude de marché sur la dialyse péritonéale traite également de la volatilité des coûts observée à la fois dans les données historiques collectées pour la période 2017-2019 et tendances potentielles pour les années de prévision 2020-2028, sur la base de la capacité optimale ainsi que des points de vue et des estimations de marché estimées. Ce rapport sur le marché mondial évalue également les données relatives aux vendeurs opérant dans le secteur et aux acheteurs, fournissant une base de données exhaustive des aspects cruciaux du secteur Dialyse péritonéale.

Évaluant la dynamique contemporaine du marché, le rapport d’enquête statistique a également démontré les dernières avancées décisives et les acteurs du marché sur la base d’une évaluation critique de celles-ci. L’étude établit des prévisions précises pour l’entreprise afin d’aider les consommateurs à planifier leurs futurs mouvements commerciaux après avoir acquis une perspective juste du futur secteur.

L’étude d’intelligence professionnelle sur le marché de la dialyse péritonéale répond à certaines des questions les plus critiques :

quelle sera la taille du marché en 2031 et quel taux de croissance connaîtra-t-il ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Dialyse péritonéale?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Dialyse péritonéale?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de la dialyse péritonéale?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Certains aspects clés explorés dans ce rapport sont les suivants :

En juin 2019, Baxter International Inc. a révélé sa planification d’investissements plus importants dans sa fabrication de technologies de dialyse péritonéale (DP) située aux États-Unis. Les soins rénaux sont la source de revenus la plus importante pour l’entreprise, et un investissement dans un tel secteur augmenterait rapidement la valeur marchande de l’entreprise.

La dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPCA), avec ses performances sans machine et son efficacité accrue dans l’activité quotidienne, a été largement préférée et occupe une part de marché plus élevée que la dialyse péritonéale automatisée (DPA).

Les régions en développement de l’Asie-Pacifique connaissent un développement rapide des instruments et techniques de soins de santé et une incidence croissante des maladies chroniques, ainsi qu’un énorme développement économique ainsi qu’un changement notable dans la préférence des patients pour un meilleur système de traitement, contribuant délibérément à propulser l’application du marché. .

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence sur le marché de la dialyse péritonéale déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de ventilation et de données Triangulation pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

