Marché de la détection et de la prévention de la fraude 2021 : dernières tendances, demande mondiale, croissance de l’industrie, analyse approfondie et opportunités jusqu’en 2028

Selon notre nouvelle étude de recherche sur les prévisions du marché de la détection et de la prévention de la fraude jusqu'en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par composant (solution et services), déploiement (sur site et cloud) et utilisateur final (BFSI, soins de santé, fabrication , Commerce de détail, télécommunications et autres)

Marché de la détection et de la prévention des fraudes : paysage concurrentiel et développements clés

Le rapport examine les principaux acteurs du marché qui ont apporté une énorme contribution à la croissance du marché Détection et prévention de la fraude et dominent la part de marché. Le rapport fournit également des informations sur les revenus du marché des principaux acteurs. Le rapport donne un aperçu des stratégies utilisées par les principaux acteurs afin d’acquérir une base solide sur le marché Détection et prévention de la fraude.

Les principaux acteurs couverts sur les marchés de la détection et de la prévention de la fraude :

Cisco Systems, Inc.

Google LLC

Société IBM

Société intel

Micron Technology, Inc.

Microsoft Corporation

NVIDIA Corporation

SAP SE

Institut SAS Inc.

Xilinx, Inc.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées pour être compétitifs.

En janvier 2020, BAE Systems Applied Intelligence a annoncé une nouvelle offre faite sur Amazon Web Services (AWS) pour offrir des solutions complètes de conformité réglementaire anti-blanchiment d’argent .

En avril 2021, IBM Security et HCL Technologies (HCL) se sont associés pour aider les clients à unifier et à rationaliser la gestion des menaces grâce à une plateforme de centre d’opérations de sécurité (SOC) modernisée. Les Cybersecurity Fusion Centers de HCL utiliseront le Cloud Pak for Security d’IBM pour créer une plate-forme de sécurité unifiée qui connecte les équipes, les outils et les processus de sécurité tout au long du cycle de vie des menaces. Ce partenariat étend la récente extension de l’alliance entre HCL et IBM pour aider les entreprises dans leur transformation numérique.

Malgré les améliorations techniques qui facilitent les paiements ou l’accès aux données, l’inquiétude croissante concernant la fraude numérique nécessite l’adoption de technologies de détection de la fraude. La sophistication des fraudes numériques, des crimes financiers et des cyberattaques constitue une menace pour la croissance de nombreuses entreprises à travers le monde. Alors que la banque en ligne, les applications de paiement numérique et les transactions transfrontalières se généralisent, le nombre de cas frauduleux impliquant le vol d’identité, les violations de données et les fraudes de paiement est en augmentation. Tous les éléments susmentionnés ouvrent la voie à l’expansion du marché de la détection et de la prévention de la fraude.

Les dirigeants de la BFSI, de la santé et du commerce électronique sont proactifs en reconnaissant la nécessité de mettre à jour les outils obsolètes et les tactiques existantes pour prévenir la fraude numérique. Certaines entreprises, en revanche, continuent d’utiliser et de suivre les méthodes traditionnelles d’enquête sur les fraudes, qui sont complexes et chronophages. La sophistication des menaces persistantes avancées (APT) et les fraudeurs adaptent constamment leurs stratégies intrusives pour éviter d’être détectés à l’aide de notions standard. L’identification en temps réel des actions frauduleuses devient plus facile avec le déploiement de technologies d’analyse et d’authentification, ce qui est susceptible d’encourager l’adoption de solutions de détection et de prévention de la fraude et contribue à la croissance du marché de la détection et de la prévention de la fraude.

Transformation numérique dans les principaux secteurs

Le monde est en pleine transformation numérique. Les utilisateurs d’Internet ne sont plus limités à la recherche en ligne et aux réseaux sociaux, mais ont élargi leurs activités pour inclure les opérations bancaires et les achats en ligne. Les gens ont cessé de quitter leur domicile en raison des limitations de verrouillage du COVID-19, et une grande partie de la population a commencé à utiliser les transactions sur Internet. Selon le Boston Consulting Group (BCG), 70 % des clients urbains dans des pays comme l’Inde sont numériquement influencés pour acheter des biens financiers, ce qui implique qu’ils utilisent des applications bancaires ou des sites Web pour acheter des produits financiers. En conséquence, il y a eu une augmentation du nombre de faux sites Web. Outre les services bancaires, les faux sites Web qui ressemblent à des entreprises et à des services de livraison à domicile se multiplient, incitant les clients à effectuer des achats en ligne. Par ailleurs, L’IoT devient un aspect important du mode de vie des consommateurs et des opérations industrielles à mesure que l’utilisation de l’IoT se développe et que de nouveaux articles inclus dans l’IoT arrivent sur le marché. Selon le Global System of Mobile Communication (GSMA), d’ici la fin de 2020, il y aura 23 milliards de connexions IoT. L’une des raisons, selon le rapport, est que les gadgets connectés sont pratiques, ce qui permet aux pirates d’accéder aux réseaux. Les données des consommateurs sont collectées, envoyées et stockées par des appareils liés, ce qui pose un problème de confidentialité. Les fraudes publicitaires et aux guichets automatiques sont deux fraudes IoT importantes qui sont à la fois répandues et terribles à l’ère de l’IoT. L’augmentation de la fraude due aux pirates se faisant passer pour les activations de cartes de débit et de crédit, les réservations en ligne, les tests de coronavirus gratuits et les offres d’emploi a incité au développement de technologies de détection et de prévention de la fraude.

Impact de Covid-19 sur le marché de la détection et de la prévention des fraudes

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché Détection et prévention des fraudes. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de confinement ; de plus en plus d’entreprises adoptent la détection et la prévention des fraudes. Par conséquent, la demande d’applications de parcomètres augmente pendant le COVID-19 et devrait également augmenter pendant la période de prévision

Raisons d’acheter :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial de la détection et de la prévention de la fraude.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Détection et prévention de la fraude, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui stimulent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

