Marché de la détection des agents pathogènes 2021 Analyse d’impact COVID-19, demande, croissance, tendances technologiques, principales conclusions et prévisions d’ici 2028

Le marché de la détection des agents pathogènes devrait croître de 8,3% avec des facteurs tels qu’une R&D approfondie pour lutter contre les agents pathogènes et l’adoption croissante des tests moléculaires.

Le marché de la détection des agents pathogènes a montré une pénétration exceptionnelle dans des pays tels que les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. La croissance des maladies d' origine alimentaire stimule également le marché. Dans les pays en développement, les initiatives stratégiques des acteurs du marché créent des opportunités pour le marché mondial de la détection des agents pathogènes. Principaux acteurs clés du marché : Eurofins Scientifique

SGS SA

BUREAU VERITAS

Groupe Intertek plc

Agilent Technologies, Inc.

ANGLE plc

AsureQuality Ltd

ALS limitée

BD

Biotools, B & M Labs, SA

bioMérieux SA

Bureau Veritas

Rivière Charles

Campden BRI

Services techniques laitiers limités

FoodChain ID Group Inc.

Laboratoires HiMedia

ifp Institute for Product Quality GmbH

Société Mérieux NutriSciences

Laboratoires Microbac, Inc.

Merck KGaA Faits saillants importants traités dans ce rapport de recherche : Analyse de marché approfondie, y compris des informations sur les moteurs et les défis actuels Une étude exhaustive sur les tendances attendues, l’évolution de la dynamique du marché et l’intelligence du marché

Analyse des cinq forces de Porter discutant du potentiel des acheteurs et des vendeurs opérant sur le marché, ce qui est susceptible d’aider à développer des stratégies efficaces

Analyse des cinq forces de Porter discutant du potentiel des acheteurs et des vendeurs opérant sur le marché, ce qui est susceptible d'aider à développer des stratégies efficaces

Analyse détaillée de l'évolution du scénario concurrentiel et analyse approfondie des fournisseurs Portée du marché mondial de la détection des agents pathogènes et taille du marché Le marché de la détection des agents pathogènes est segmenté en fonction du type, de la cohérence, du milieu de culture, du type de contaminant, du nombre total, du type d'aliment, de la technologie, du type de client, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d'application et la différence entre vos marchés cibles. Sur la base du type de contaminant, le marché est segmenté en E. coli, salmonelles, listeria, campylobacter, pseudomonas, cronobacter, coliformes, légionelles, clostridium perfringens et autres. En 2020, le segment des salmonelles domine la détection du marché avec la part de marché et le TCAC les plus élevés en raison de la croissance des maladies infectieuses causées par les carburants à base de salmonelles par rapport au nombre de patients. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 1,35 million de populations aux États-Unis sont infectées chaque année par la bactérie salmonelle qui détient environ 40 % de la part de marché totale sur le marché de la détection. Sur la base du nombre total, le marché est segmenté en levures et moisissures, organismes nuisibles et autres. En 2020, le segment des organismes nuisibles domine la détection du marché avec la part de marché la plus élevée et le TCAC, car les organismes nuisibles tels que la salmonelle, E. coli, entre autres agents pathogènes responsables d'infections, détiennent plus de 96% des parts de marché pour provoquer des maladies infectieuses associées aux produits alimentaires. . Sur la base du type d'aliment, le marché est segmenté en viande et volaille, produits laitiers, aliments transformés, fruits et légumes, céréales et céréales, boissons, eau, médicaments pharmaceutiques et autres. En 2020, le segment de la viande et de la volaille domine la détection du marché avec la part de marché la plus élevée et le TCAC, car la majorité des organismes nuisibles, en particulier les salmonelles et E. coli, détruisent les produits à base de viande tels que les œufs, la volaille, les mollusques et le bœuf de porc, entre autres. Sur la base du type, le marché est segmenté en produits et services. En 2020, le segment de produits domine le marché et connaît une croissance avec le TCAC le plus élevé, car la croissance des maladies infectieuses infectées par divers agents pathogènes a conduit les consommateurs vers le diagnostic des maladies. L'incorporation de la dernière technologie pour détecter les multiples agents pathogènes en un seul passage a augmenté la croissance des produits de diagnostic pour la détection du marché.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en tests traditionnels, rapides et autres tests moléculaires. En 2020, le segment rapide domine et augmente avec le TCAC le plus élevé, car les tests basés sur les acides nucléiques sont principalement préférés pour fournir le résultat dans les 4 à 5 heures, alors que la méthode traditionnelle prend plus de 24 heures pour visualiser le résultat des tests d’agents pathogènes. En raison de leur précision et de leur résultat rapide, la croissance du marché a augmenté

Sur la base de la cohérence, le marché est segmenté en milieux solides et en milieux liquides. En 2020, le segment des supports solides domine et croît avec le TCAC le plus élevé, car ces supports sont enrichis de diverses sources pour cultiver les agents pathogènes spécifiques et, en raison de leur cohérence en termes de durée de vie et de stockage, les supports solides sont principalement préférés pour les processus de détection des agents pathogènes.

Sur la base des milieux de culture, le marché est segmenté en composition chimique et en milieux synthétiques . En 2020, le segment de la composition chimique domine et croît avec le TCAC le plus élevé, car la majorité des milieux sélectifs, les milieux de base et enrichis sont préférés pour cultiver les agents pathogènes infectieux salmonelles, E-coli et autres organismes. Leur cohérence dans la culture des organismes spécifiques dus à leur utilisation pour l’identification et la sélection d’organismes stimule la croissance du marché

Sur la base du type de client, le marché est segmenté en laboratoire de service, industrie et organisation gouvernementale/à but non lucratif. En 2020, le segment des laboratoires de services domine le marché car la majorité des produits et appareils sont directement utilisés par les prestataires de services de sécurité alimentaire pour la détection et l’identification des maladies infectieuses en raison de la croissance de la détection d’agents pathogènes dans les laboratoires de services.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en sécurité alimentaire, diagnostic, pathologie, recherche clinique, médecine légale et découverte de médicaments. En 2020, le segment de la sécurité alimentaire domine et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de la mise en œuvre de diverses réglementations en matière de sécurité alimentaire et des cas croissants de maladies d’origine alimentaire ont conduit à l’adaptation des produits et services de détection des agents pathogènes dans l’application de la sécurité alimentaire

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en centres de diagnostic, laboratoires de pathologie , hôpitaux, banques de sang, sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, main-d’œuvre de service (nourriture et eau), industrie alimentaire, tours de refroidissement, dépôts de culture et autres. En 2020, le segment de l’industrie alimentaire domine le marché car la mise en œuvre du gouvernement vers la sécurité alimentaire et leur étiquetage associé à l’ingrédient utilisé dans les produits alimentaires ont augmenté l’adaptation de la détection des aliments par les industriels de l’alimentation.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d'offres directs domine et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de l'augmentation des analyseurs de détection d'agents pathogènes, la PCR et d'autres systèmes de détection moléculaire sont fournis directement par les fournisseurs de services et les hôpitaux car il est rentable pour les utilisateurs finaux de commander directement au lieu d'acheter auprès de détaillants

