Marché de la dentisterie numérique: taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

L’étude de marché mondiale de la dentisterie numérique réalisée par « Data Bridge Market Research » fournit des détails sur la dynamique du marché influençant le marché de la dentisterie numérique, la portée du marché, la segmentation du marché et les principaux acteurs du marché mettant en évidence le paysage concurrentiel dominant et les tendances au fil des ans. Ce rapport sur le marché de la dentisterie numérique sert un objectif commercial et présente les meilleures études et analyses de marché réalisées avec des outils et techniques avancés.

Ce rapport d’étude de marché classe le marché par entreprise, région, type, composant, application et industrie d’utilisation finale. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés présents sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que le profil de l’entreprise, l’analyse des parts de marché et les différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché. Ce rapport d’étude de marché sur la dentisterie numérique identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux facteurs moteurs, défis et opportunités du marché.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché de la dentisterie numérique, qui valait 915,6 millions de dollars en 2021, atteindra 1 784 610 millions de dollars en 2029 et connaîtra un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision. Cela représente la valeur marchande. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La dentisterie numérique utilise des techniques ou des systèmes dentaires qui incluent des composants numériques ou contrôlés par ordinateur autres que des outils mécaniques ou électriques pour réaliser un traitement dentaire. La dentisterie numérique peut rendre les procédures dentaires pour les décisions de restauration et de diagnostic plus efficaces que l’application d’appareils à entraînement mécanique.

Des changements progressifs stimuleront le marché de la dentisterie numérique, des substituts prothétiques dentaires conservateurs aux produits créés dans le cadre des technologies avancées de conception assistée par ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par ordinateur (FAO). Les avantages d’accepter une technologie particulière alors que le coût a diminué ont changé la croissance plus évidente du marché. Parmi des niveaux de compétence plus élevés et une économie améliorée, les médecins ont tendance à investir davantage dans le travail CAD/CAM, c’est donc un élément incontournable. Les victimes et les praticiens reçoivent également plus de formation sur les avantages de la CFAO et la germination du marché de l’établissement.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la dentisterie numérique sont :

Apteryx Inc. (États-Unis)

3M (Allemagne)

KaVo Dental (Allemagne)

Planmeca OY (Finlande)

Biolase Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Cad Blue (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Implant Sciences Corporation (États-Unis)

DOT GMBH (Allemagne)

Dexis Consulting Group (États-Unis)

Raymor (Canada)

Laboratoire Straumann AG (Suisse)

3Shape A/S (Danemark)

Ivoclar Vivadent (États-Unis)

Le paysage concurrentiel du marché Digital Dental fournit des détails par concurrent. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Ce rapport donne un aperçu de :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché de la dentisterie numérique .

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, de la géographie et des segments commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour différents segments dans différentes régions.

Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les territoires inexploités, les développements récents et les investissements sur le marché de la dentisterie numérique.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement mondial du marché dentaire numérique

Partie 04 : Taille du marché mondial de la dentisterie numérique

Partie 05 : Marché dentaire numérique mondial par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Raisons d’acheter:

La portée du marché de la dentisterie numérique est examinée avec les dernières tendances et l’analyse SWOT.

Un aperçu de la dynamique du marché combinée aux effets de croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse de la segmentation du marché de la dentisterie numérique comprend des recherches qualitatives et quantitatives, y compris l’impact des aspects économiques et non économiques.

Analyse régionale et nationale combinant le marché de la dentisterie numérique et les forces de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (en millions de dollars) et le volume (en millions) pour chaque segment et sous-segment.

Et les stratégies que les joueurs ont adoptées au cours des cinq dernières années.

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous.

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché de la dentisterie numérique? Quels sont les défis de la croissance du marché? Qui sont les principaux acteurs du marché de la dentisterie numérique ? Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

