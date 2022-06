Marché de la cybersécurité dans les soins de santé 2022: technologies émergentes, chiffre d’affaires, analyse des acteurs clés

Le marché de la cybersécurité dans les soins de santé Analyse de l’industrie mondiale 2022, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2022-2028. Il présente le segment, la structure des coûts et les différents moteurs de croissance du marché de la cybersécurité dans les soins de santé et explique les principaux éléments clés du marché. De plus, le rapport met en évidence l’importance de la cybersécurité dans les soins de santé sur le marché de la cybersécurité dans les soins de santé ainsi que leur investissement sur le marché pour évaluer leur croissance pendant la période de la cybersécurité dans les soins de santé. Le rapport a été préparé en utilisant une méthodologie de recherche solide pour couvrir le marché en détail. Afin de publier un rapport premium sur le marché de la cybersécurité dans les soins de santé, le rapport sur le marché a fait l’objet de recherches primaires et secondaires approfondies. L’équipe de recherche dédiée a mené des entretiens avec des experts délégués de l’industrie pour obtenir un aperçu complet du marché. Ce rapport d’étude de marché couvre les inducteurs de prix des produits, les inducteurs de revenus et la croissance. De plus, cela peut potentiellement aider les nouveaux entrants et même les acteurs existants de l’industrie à développer une stratégie commerciale stratégique pour leurs produits.

La cybersécurité sur le marché des soins de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 10492,53 millions USD et croître à un TCAC de 6,34% dans les pays susmentionnés. période de prévision. Les cas croissants de cyberattaques dans le domaine des soins de santé dans les économies développées et en développement stimulent la cybersécurité sur le marché des soins de santé.

La cybersécurité est définie comme l’ensemble des processus, des technologies et des pratiques créés pour protéger les réseaux, les ordinateurs, les programmes et les données contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. La cybersécurité des soins de santé comprend les services et solutions de cybersécurité des organismes de santé qui les aident à protéger les informations de leurs patients et de leurs hôpitaux contre les violations de données et les cyberattaques.

L’augmentation des problèmes liés à la sécurité et à la conformité réglementaire en Amérique du Nord et en Europe est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que de l’incidence croissante des fuites de données dans les pays en développement, de l’augmentation des progrès technologiques dans les logiciels de cybersécurité des soins de santé en Europe et en Amérique du Nord, de l’introduction croissante de réglementations gouvernementales favorables. et les actes visant à protéger les informations des patients contre les violations de données, l’augmentation de l’incidence des cyberattaques et l’augmentation de la demande de services cloud sont les principaux facteurs, entre autres, qui stimulent la cybersécurité sur le marché des soins de santé. De plus, l’augmentation de l’adoption d’applications et de plateformes pour appareils mobiles,

Cependant, l’augmentation du coût des solutions de cybersécurité des soins de santé dans les régions en développement et sous-développées et le manque croissant de professionnels formés pour exploiter les solutions de cybersécurité sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance de la cybersécurité dans les soins de santé. marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Segmentation clé :

Par type de menace (ransomware, malware et spyware, déni de service distribué [DDos], hameçonnage, hameçonnage ciblé)

Par mesures de sécurité (sécurité des applications, sécurité du réseau, sécurité des appareils), déploiement (sur site, basé sur le cloud)

Les principaux acteurs moteurs opérant sur le marché couverts dans ce rapport:

Société Lockheed Martin

SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ SENSATO

Société IBM

Point de contrôle

Cisco

CyberArk

Réseaux F5

FireEye

point de force

Fortinet

Services Web Amazon

Oracle

Réseaux de Palo Alto

Imperva

Qualys

Accenture

HCL Technologies Ltée

Northrop Grumman

Capgemini

Compétent

Société Symantec

La taille globale du marché a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. Il fournit également un aperçu et des prévisions pour le marché mondial de la cybersécurité dans les soins de santé sur la base de toute la segmentation fournie en ce qui concerne cinq raisons principales telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider les données et l’analyse. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’information sur le marché et des responsables des ventes nationales,

Portée et taille du marché de la cybersécurité dans les soins de santé

Le marché de la cybersécurité sur les soins de santé est segmenté en fonction du type de menace, des mesures de sécurité et du déploiement. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de menace, la cybersécurité sur le marché de la santé est segmentée en ransomware, malware et spyware, déni de service distribué [DDos], phishing et spear-phishing.

Sur la base des mesures de sécurité, la cybersécurité sur le marché des soins de santé est segmentée en sécurité des applications, sécurité du réseau et sécurité des appareils,

Le marché de la cybersécurité dans les soins de santé est également segmenté sur la base du déploiement sur site et dans le cloud.

