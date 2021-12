Marché de la curcumine 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2026

Ce rapport sur le marché de la curcumine propose également une étude exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière du organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les acteurs écrasants Biomaxls.com, Synthite Industries Ltd, BioThrive Sciences, Konark Herbals & Health Care, Arjuna Natural Pvt Ltd, SVagrofood, STAR HI HERBS, NOW Foods, Phyto Life Sciences P. Ltd., Herboveda India Pvt. Ltd., Sabinsa, Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd., The Green Labs LLC, Wacker Chemie AG, Konark Herbals & Health Care, HINDUSTAN MINT & AGRO PRODUCTS PVT. LTD entre autres.

Une introduction du marché de la curcumine 2020

Le marché mondial de la curcumine croît à un TCAC substantiel de 9,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026 en raison du champ d’application croissant dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique qui alimente la croissance du marché.

Le curcuma contient de la curcumine, une substance dotée de fortes caractéristiques anti-inflammatoires et antioxydantes. La plupart des études ont utilisé des extraits de curcuma standardisés pour inclure de grandes quantités de curcumine. La curcumine augmente les concentrations d’hormones cérébrales BDNF, ce qui améliore le développement de nouveaux neurones et combat les multiples procédures de dégénérescence du cerveau humain. La curcumine a des effets positifs sur un certain nombre de variables connues pour jouer un rôle vital dans les maladies cardiaques. Il améliore la fonction de l’endothélium et est un puissant agent anti-inflammatoire et antioxydant.

Détails du segment de marché crucial :

Par Nature (Curcumine Biologique, Curcumine Conventionnelle),

Forme (Poudre, Liquide),

Application (santé cardiaque, santé cérébrale, soulagement du stress/de l’anxiété, anti-inflammatoire, antioxydant, arôme et colorant),

Utilisation finale (compléments alimentaires, produits alimentaires, produits à base de plantes et médicinaux, cosmétiques),

Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de la curcumine pour la santé stimule la croissance du marché

L’utilisation clinique de l’extrait de curcumine contribuera à propulser la croissance du marché

La pénétration croissante du produit sur le marché européen alimente la croissance du marché

Le champ d’application croissant dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

La disponibilité de produits alimentaires synthétiques moins chers freine la croissance du marché

Les difficultés de formulation des produits à base de curcumine sont susceptibles d’entraver la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En avril 2019, Nuvothera a lancé son supplément de curcumine de curcuma super-micronisée pour les clients qui cherchent à réduire leur dépendance aux médicaments sur ordonnance. Comme la curcumine est hydrophobe et peut être absorbée par voie orale dans le sang, elle est utilisée comme alternative aux médicaments prescrits. Ce lancement de produit aide l’entreprise à attirer les clients qui recherchent une alternative aux médicaments d’allopathie.

En avril 2019, Lipofoods a lancé un produit de curcumine anti-âge microencapsulée biodisponible pour répondre aux besoins du marché de la beauté de l’intérieur. Ce produit est un produit végétalien et naturel, qui a une haute solubilité dans l’eau, se présente sous forme de microcapsules. Ce développement aide l’entreprise à augmenter sa clientèle dans l’industrie des produits de beauté, ce qui contribue finalement à augmenter ses revenus.

